《路透晚报》--11月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC秘书长巴德里预计2016年油市料有积极的结果

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，2016年油市料有一些正向的结果，并再度呼吁，如果通过减产实现价格上涨的话，非OPEC产油国与OPEC分担负担。

--BRC：英国10月零售销售增长降温，创2008年以来同期最差表现

BRC调查显示，上月英国零售销售降温，成为2008年以来10月的最差表现。10月4-31日的零售销售价值较上年同期增长0.9%，但9月为大幅增长3.9%。BRC还称，零售销售放缓一定程度上可能是因为消费者将消费推迟到11月的“黑色星期五”，过去几年这个节日在英国越来越受欢迎。

--国际能源署(IEA)：油价到2020年仅能逐步恢复至每桶80美元

IEA表示，在下个10年结束之前，油价不大可能恢复至每桶80美元的水平。虽然石油产业投资的下降幅度前所未见，但每年需求增长超不过每日100万桶。IEA在其全球能源展望报告中称，到2020年之前，年需求增长预计约为每日90万桶，到2040年逐步达到每日1.035亿桶。

--日本政府考虑本财年调升日本邮政银行储户存款上限--消息人士

数名消息人士表示，日本政府正考虑在本财年将日本邮政银行储户存款上限调高300-500万日圆(2.5-4万美元)，以便在首次公开发行(IPO)后加强与其他银行的竞争力。根据几名政府与执政党消息人士，日本政府最快可能在明年初就开始变更对日本邮政银行的规定。

--澳洲10月企业现况指数维持强劲,信心指数略下滑

NAB对逾400家企业的月度调查显示，澳洲10月企业现况指数保持强劲，销售和获利以及雇用指标均为正值，不过企业信心略有减退，受金融市场动荡和新兴市场疑虑影响。10月企业现况指数持于高于均值的正9。而企业信心指数下滑4点至正2。

--日本10月服务业景气判断指数升至48.2，9月为47.5

日本内阁府调查显示，10月服务业景气判断指数上升至48.2。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。调查显示他们对于经济的信心从9月的47.5上升。10月展望指数49.1，与前月持平。

--澳洲Qube出价63.5亿美元，与Brookfield争夺收购Asciano

澳洲港口与铁路运营公司Asciano表示，已经收到Qube Holdings牵头的财团发出收购提案，挑战加拿大Brookfield Asset Management之前提出的收购提案。Qube及合作伙伴提出现金加股份收购建议，对Asciano每股估值为9.25澳元，较周一收盘价溢价5.9%；对该公司的估值为90.2亿澳元(63.5亿美元)。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨至两个半月高点，迅销表现亮眼

日本股市日经指数周二收涨至两个半月高点，盘中交投震荡，投资者受乐观冒险人气激励，在尾盘买入日股期货，因上周稳健的美国就业数据使美元/日圆受到追捧。日经指数扳回稍早跌幅，收高0.2%，或28.52点，报19,671.26，为8月20日以来最高收盘水准。但东证股价指数跌0.1%至1,589.48，JPX-日经400指数持平，报14,311.82。

--中国股市：沪综指小幅收跌终结四连涨，获利回吐压力加大盘中震荡加剧

中国股市沪综指小幅收跌，结束此前连四日上涨。分析师称，大盘连涨后存在技术休整要求，同时IPO重启后第一批新股仍采用预缴款的方式，市场担心新股申购将导致资金分流，场内观望情绪渐浓，令股指盘中震荡有所加剧。沪综指收报3,640.49点，跌6.40点或0.18%；今日上海A股成交5,593亿元人民币，上日成交6,352亿元。

--香港股市：恒指收低1.4%，受美国加息前景和全球经济增长忧虑的拖累

香港股市收低，与地区股市下滑的走势一致。后者下跌是因市场担心美国升息以及全球经济成长低迷。恒生指数收盘跌1.4%至22,401.70点。恒生国企指数跌1.8%至10,314.74点。恒生指数成分股总体成交量为19亿股。

--汇市：美元升向七个月高点，因市场预期美联储将加息

美元兑一篮子主要货币周二朝着七个月高位逐渐回升，由于市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月可能加息。0822 GMT，美元指数涨约0.06%至99.034，朝着上周五触及的4月中以来高点99.345回升。美元兑日圆报123.26日圆，日内基本持平，距离上日所创两个半月高位123.60日圆不远。

--国际油市：油价横盘波动，此前OPEC秘书长预测明年市场将更为平衡

油价在平盘附近波动，之前石油输出国组织(OPEC)秘书长预测，明年市场将更为平衡，同时美国能源部称国内石油产量可能进一步减少。不过油市涨势受限，因市场整体形势依旧是供应过剩。0823 GMT，美国原油期货涨0.16美元，报每桶44.03美元。布兰特原油期货跌0.02美元，报每桶47.17美元。

--全球金市：金价胶着于近三个月低位，因美国升息渐近

金价胶着于近三个月低位，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)很有可能年底前升息。0826 GMT，现货金微跌至每盎司1,091.46美元。金价周一虽然结束八日连跌，但尚不足以远远摆脱上周五所及的8月7日以来低点1,084.90美元。[GOL/]

--金属期市：伦铜跌向六年低点，因中国经济疲弱和美元走强

伦敦期铜跌至8月以来最低位，并且逼近六年低点，因美元走强以及中国经济持续疲弱。伦铜年内迄今挫低逾21%，料将连续第三年以下跌收尾。随着中国经济放缓，铜的需求降温。伦敦期铜一度跌至每吨4,915美元，为8月26日以来最低，并接近8月触及的年内低点4,855美元，这亦是2009年以来的最低水平。0826 GMT，伦敦期铜报每吨4,934.5美元，下滑0.59%。(完)