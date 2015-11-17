《路透晚报》--11月17日

图为台北一家银行的工作人员在清点人民币钞票。 REUTERS/Stringer

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行会议记录：由于经济前景好转，决定维持利率不变

澳洲央行(RBA)在11月3日的会议记录中称，通胀前景低迷，意味着必要时可以进一步宽松货币政策，但由于利率已经“非常低”，央行似乎给采取这一举措设置了很高的门槛。该央行在会议记录中称，汇率疲软及服务业就业增长强劲暗示，“最近几个月经济状况改善的可能性增加”。

--希腊与债权人达成改革协议，救助款有望发放

希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)表示，希腊与债权人周二早间就金融改革达成一致，化解了导致希腊新救助资金迟迟不能发放的一大障碍。察卡洛托斯称，达成协议意味着希腊议会现在可以将一系列改革立定为法律，欧元工作小组(Euro Working Group)将于周五批准双方的协议。

--韩国央行总裁李柱烈称美国12月很可能升息

韩国央行总裁李柱烈表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)下个月很可能开始升息，这表明他认为上周五的巴黎恐怖袭击事件对美国政策影响不大。李柱烈在商界高管会议上表示，美联储升息将给基本面较弱的新兴经济体以及负债沉重的企业带来压力。

--专访安倍经济学设计师：日央行年内料不会进一步放松政策

日本首相安倍晋三经济政策的主要制定者、自民党众议员山本幸三接受路透专访时表示，日本央行今年不太可能进一步放松货币政策，以避免日圆贬值损及低收入家庭。山本表示，货币政策已是超宽松，政府应扩大财政支出，通过向家庭发放补贴来支撑民间消费。

--伦交所高管：“沪伦通”将不会是“沪港通”的翻版

伦敦证券交易所集团(LSE)一位高管表示，由于存在时区和投资者基础的差异，提议中的伦敦-上海股市交易互联互通机制（沪伦通）将不会是现行沪港通的“翻版”。LSE旗下富时罗素亚洲的董事总经理Jessie Pak周二在路透全球投资展望峰会上表示，现在说沪伦通到底是什么样的还为时过早，但不太可能是沪港通的形式。

--新西兰恒天然称打算成为点心债市场筹资常客

新西兰乳品业者恒天然(Fonterra)一名高层主管周二表示，随着恒天然扩大在中国的版图，公司准备成为在点心债市场筹借资金的常客。今年稍早恒天然以点心债筹得10亿元人民币(1.57亿美元)，协助投资中国贝因美婴童食品的资金需求。中国是恒天然的极重要市场，新西兰约四分之一乳制品出口销往中国，以满足中国日益增加的乳品需求。

--大众汽车10月欧洲销量和市场份额均下滑，排放丑闻影响初显

行业数据显示，10月大众汽车在欧洲的销量和市场份额双双下滑，因排放丑闻开始产生影响，而与此同时欧洲整体汽车市场仍继续成长。作为欧洲最大汽车厂商的大众汽车集团10销量下降0.8%，其欧洲市场份额也下滑至25.2%，低于上年同期的26.1%。

[市场摘要]

--日本股市：收高1.2%，美股上涨及日圆走软提振市场人气

日本股市周二反弹，盘中短暂触及三个月高位，因美股隔夜上扬及日圆稳步走软将市场避险情绪扫除一空。日经指数收涨1.2%至19,630.63点，午盘中段一度触及19,726.01点，为8月20日以来最高水平。东证股价指数涨0.9%至1,586.11点，33个分项指数中有32个上涨。JPX-日经400指数涨0.9%至14,289.50点。

--中国股市：沪综指冲高回落近收平，中小盘股调整拖累大盘

中国股市沪综指冲高回落近收平，成交量明显放大。分析师称，今日大盘高开高走后震荡回落尾盘小幅翻绿，中小盘股出现调整对大盘形成拖累，因IPO重启后首批新股申购将沿用老方法，预计此次将冻结接近1万亿元打新资金，申购日临近对市场资金抽水效应明显。沪综指收报3,604.80点，跌2.16点或0.06%，今日上海A股成交5,206亿元人民币，较前一个交易日放大逾四成，上日成交3,686亿元。

--香港股市：美股反弹提振恒生指数收涨1.2%，巴黎恐怖袭击担忧消退

香港股市上涨逾1%，因隔夜美股反弹，暗示上周五巴黎遭受恐怖袭击引发的担忧消退后，多数亚洲股市今日上涨。恒生指数收盘涨1.2%至22,264.25点；恒生国企指数收盘涨1.0%至10,073.43点。

--汇市：美元跳涨至4月以来最高位，受美联储升息押注提振

美元兑欧元连续第二日飙升，一些交易员称，该汇价突破1.06水平或开启迅速升至2015年上半年所及高位的通道。0858 GMT，美元指数上涨0.2%至99.637；欧元兑美元跌0.36%，报1.0646美元；美元兑日圆涨0.11%，报123.28日圆；澳元兑美元跌0.18%，报0.7081美元；新西兰元兑美元跌0.37%，报0.6463美元。

--欧元债市：希腊指标公债收益率跌至一年低位，受与债权人达成协议激励

希腊公债收益率(殖利率)触及逾一年低位，希腊银行股大涨约10%，此前希腊财长表示，希腊已与国际金主针对金融改革达成协议。希腊10年期公债收益率下跌，更加逼近7%，收益率7%在欧元区具有重要心理层面意义，因为好几个国家在公债收益率升破7%之后，被迫寻求纾困。

--国际油市：原油期货回吐稍早涨幅，因供应过剩情况依旧

原油期货回吐稍早涨幅，因巴黎恐袭和法国轰炸叙利亚带来的风险溢价消退，交易商又再度关注全球原油和油品供应过剩的情况。近月美国原油期货最初朝着每桶42美元上升，但随后回落，截至0846 GMT，跌0.12美元，报每桶41.63美元；布兰特原油期货涨0.04美元，报44.6美元。

--全球金市：金价跌向五年低点，受强势美元与需求疲弱打击

金价跌向五年低点，强势美元带来的下行冲击，以及黄金主要买家需求疲弱令金价承压。美国将于下月升息的预期甚嚣尘上，这使得美元指数升至半年高位，令持其他货币的买家购买贵金属的成本上升。0847GMT，现货金报每盎司1,078.96美元。金价曾在11月12日创下1,074.26美元的逾五年来最低水平。

--金属期市：伦铜跌至六年新低，归咎于沪铜技术性抛盘及中国需求担忧

伦敦期铜价格跌至每吨4,600美元下方，创六年新低，因沪铜技术交易及围绕铜最大消费国--中国的需求担忧，引发伦敦市场新一轮抛盘。0848 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.85%至每吨4,650美元，之前曾触及每吨4,590美元，为2009年5月以来最低。铜价本月已累计下跌逾8%。(完)