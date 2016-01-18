《路透晚报》--1月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--油价跌势加剧拖累亚股跌至逾四年低位，欧股盘初反弹

亚洲股市周一跌至2011年以来的最低水准，表现疲软的美国经济数据及油价大幅下跌引发了对全球经济滑坡的进一步担忧。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数盘中跌逾1%，触及2011年10月以来低位，但随后由低点回升。欧洲股市盘初由逾一年低位反弹，受爱立信及LVMH涨势支撑。

--汇丰控股CEO欧智华认为，油价一年后料介于25-40美元

汇丰控股行政总裁欧智华(STUART GULLIVER)称，油价在一年后可能介于25-40美元。在香港举行的亚洲经济论坛中被问及明年此时油价可能为多少时，欧智华做出此番预估。他说，“主要生产商目前每日产量超出需求200-250万桶，所以问题在于他们能以那一水平继续过度生产多久。”

--日本央行维持经济乐观评估，小型企业对加薪态度谨慎

日本央行维持对国内九个地区中多数地区的乐观评估，但承认尽管就业市场趋紧，小型企业仍对上调薪资保持谨慎。央行总裁黑田东彦表示，日本经济可能将持续温和复苏，尽管新兴经济体放缓影响日本出口和产出。

--澳洲12月TD-MI通胀指标较前月上升0.2%，物价压力依然温和

民间通胀指标显示，12月通胀仍温和，物价压力仅小幅上升，这意味着澳洲央行还有必要时进一步降息的空间。根据道明证券和墨尔本研究院公布的数据，澳洲12月TD-MI通胀指标较前月上升0.2%，11月为小升0.1%。

--新加坡12月出口降幅大于市场预期，因对中国出口跌势加剧

新加坡12月经季调非石油国内出口较前月下降3.1%，较上年同期下降7.2%，跌幅均大于市场预期，加深外部不利因素将持续打压新加坡经济的疑虑，可能重新引发对新加坡央行4月再度宽松货币政策的预期。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.1%，因中国经济及油价下跌令投资者不安

日本股市周一收跌，因市场对中国经济前景感到不安，且油价跌至2003年以来低点。日经指数收跌1.1%至16,955.57点，为一年来最低收位。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，抄底资金介入致大盘低开高走

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，周末监管层表态有利于稳定市场情绪，今日大盘低开后吸引部分抄底资金进场，但成交量未出现有效放大，显示投资者心态依然谨慎。沪综指收报2,913.84点，涨12.87点，或0.44%，盘中最低探至2,844.70点，上海A股今日成交1,736亿元人民币，上日全天为2,052亿元。

--香港股市：收于逾三年最低水准，因油价再度下跌且上周五欧美股市重挫

香港股市跌至逾三年来最低水准，由于油价恢复跌势，而且上周五欧美股市均下挫，因此投资者风险胃纳受挫。恒生指数收低1.5%，报19,237.45点，恒生国企指数下挫1.2%，报8,134.81点。

--汇市：日圆回吐涨幅，因中国央行抑制投机并调高人民币中间价

避险货币日圆回吐稍早涨幅，此前中国人民银行采取新措施抑制离岸人民币投机，并调高人民币中间价，此举缓解了对人民币汇率急剧下滑的担忧。0843GMT，美元兑日圆上扬0.2%至117.32日圆，周一亚洲盘初触及116.56的低点。

--国际油市：油价触及2003年以来低位，伊朗制裁解除后供应料增加

油价触及2003年以来低位，因伊朗制裁措施于周末解除后，市场准备迎接更多来自伊朗的石油出口。周一稍早，布兰特原油跌至每桶27.67美元，为2003年以来最低。0825 GMT，布兰特原油报每桶28.47美元，仍下跌逾1%。美国原油跌0.39美元，报每桶29.03美元，距离盘中稍早所及2003年低点28.36美元不远。

--全球金市：现货金持稳，美国数据欠佳拖累股市下挫

现货金持稳，在美国公布疲软经济数据后，投资人避开风险资产，亚洲股市场跌至2011年以来低位，黄金获避险买气支撑。0823GMT，现货金大致持平，报每盎司1,089美元，上周累计跌1.4%。美国2月期金持平于每盎司1,089.90美元。

--金属期市：人民币维稳措施激励伦铜上扬，但悲观气氛犹存

伦敦期铜上扬，中国为维稳人民币而安排新措施，有可能重振中国的金属需求，但金属市场疑虑犹存，令铜价维持在六年低点附近。0802GMT，LME三个月期铜攀升0.7%至每吨4,374美元；该合约上周五触及2009年5月以来最低的每吨4,318美元。上海期交所期铜扳回盘初跌幅，下滑0.06%至每吨34,990元人民币。(完)