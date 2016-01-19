《路透晚报》--1月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚欧股市上涨，中国GDP数据激发利多政策出台憧憬

亚洲股市周二多数上涨，中国GDP数据基本符合预期，经济增速降档引发利多政策出台的联想。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨逾1%，稍早触及2011年10月以来最低。欧洲股市盘初由13个月低点反弹，工业金属及油价劲升，带动矿业及能源股领涨。

--IEA月报：油市供应过剩局面将至少持续到2016年后期

国际能源署(IEA)月报称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场维持供应过剩，这一局面至少将持续至2016年后期。IEA维持2016年全球石油需求增长预估与上次报告不变，约为日均120万桶。

--力拓将提高2016年铁矿石出货量，无惧价格低迷

全球第二大铁矿石生产商力拓公布年度铁矿石出货量增长11%，基本符合其预估的3.4亿吨，并预计2016年产量为3.5亿吨，包括其共有矿场的生产。尽管大宗商品价格陷于多年低位，但力拓生产能力强大、成本低廉，且大幅削减资本支出，预计至少能在未来12个月帮助维持或提高派息，与竞争对手形成鲜明对比。

--印度G20官员：若中国让人民币大幅贬值，印度将极为担忧

印度的20国集团(G20)峰会谈判官员Arvind Panagariya向路透表示，如果中国准备允许人民币作一次大幅贬值，印度将会非常担心，他并称，他不太相信中国政府会容许发生这种情况。

--新西兰第四季企业信心反弹，预计央行2016年将维持利率不变

新西兰企业信心在第四季反弹，预示新西兰央行在面对经济稳固增长的情况下，2016年将维持利率不变。新西兰经济研究所(NZIER)的季度企业观点调查(QSBO)显示，净15%的受访企业预期总体业务状况将会改善，上一季度为净14%的受访企业预期总体业务状况将会恶化。

--日本经济：经济财政大臣称尽管股市下跌，但基本面仍稳健

日本经济财政大臣甘利明表示，最近日本股市下跌是新兴市场疑虑和油价下跌等外部因素造成的，日本经济基本面仍稳健，如果油价过度下跌，可能导致产油国出售资产，其中可能包括日本资产。

--联合利华2015年营收增长优于预期，但称今年市况或将艰难

消费品生产企业联合利华表示，已准备迎接2016年更艰难的市况及震荡。该公司2015年营收增长优于预期，表现优于市场。联合利华营收增加10%至533亿欧元，来自汇率的助益达5.9%。基本营收增加4.1%，高于分析师平均预估的增长3.9%。

[市场摘要]

--日本股市：四日以来首次收涨，投资者逢低买入

日本股市周二为四日以来首次上涨，因投资者买入近来下跌的股票，且中国第四季增长数据符合预期。日经指数收高0.6%至17,048.37点，终止三日连跌。

--中国股市：沪综指收升3.2%创两个半月最大单日涨幅，建筑、地产板块领涨

中国股市沪综指收升3.2%，创两个半月最大单日涨幅。分析师指出，大盘未受经济数据疲弱影响，延续昨日反弹走势，建筑、房地产等低估值板块在临近早盘收市时突然直线拉升，明显受到资金关注，成交量放大，后市有望继续震荡反弹。沪综指收报3,007.74点，涨93.90点，或3.22%，上海A股今日成交2,212亿元人民币，上日全天为1,736亿元。

--香港股市：收高2.1%，创11月中以来最大单日涨幅

香港恒生指数录得逾两个月来最大单日涨幅，获益于内地股市大幅反弹。恒生指数大涨2.1%，报19,635.81点，创11月12日以来最大单日百分比涨幅。恒生国企指数涨3.0%，报8,377.80点。

--汇市：中国数据符合预期使日圆下跌，人民币下滑

避险货币日圆周二下跌，因中国第四季经济增长符合预期，令市场感到宽慰；市场冒险意愿改善，因预期中国可能很快将宣布进一步宽松货币政策。0852GMT，离岸人民币兑美元下跌约0.2%至6.60。美元整体走强，美元指数上涨0.2%，美元兑日圆上涨0.4%至117.80。

--欧元债市：德债收益率上涨，因中国数据强化了出台刺激举措的预期

德国公债收益率上涨，因中国经济数据疲弱引发了对出台更多宽松刺激举措的预期，令投资者转而青睐风险更高的股票资产。德国10年期公债收益率升2基点至0.49%，欧元区二线国家债券收益率则大致持平。

--国际油市：中国石油需求数据强劲助油价企稳，但伊朗供应仍压制市场

原油价格反弹，得益于中国燃料消费强劲，从而暂时中止了本周稍早跌向2003年以来低点的走势。0842GMT，近月布兰特原油期货报每桶29.34美元，较前一交易日结算价上涨0.79美元。美国原油期货亦上涨0.26美元至每桶29.68美元，较布兰特原油续呈升水。

--全球金市：金价持稳，中国经济增速步入6时代引燃刺激措施的寄望

金价持稳，因股市反弹。此前公布中国2015年经济增速创出25年来最低，引燃人们对当局祭出刺激措施的寄望，投资者涌向风险资产。0841GMT，现货金微升至每盎司1,093.26美元。美国2月期金小涨至每盎司1,092.90美元。

--金属期市：伦铜触及逾一周高点，受中国GDP数据推升

伦铜触及逾一周高点，此前中国公布第四季经济增长符合预期且激发对当局出台更多刺激举措的期望，市场也对中国经济未有更明显恶化而松一口气。LME三个月期铜盘中曾触及1月8日以来最高每吨4,476美元，0839GMT时，报4,461美元，日内上涨1.92%。(完)