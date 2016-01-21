《路透晚报》--1月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--油价未能延续反弹升势，亚股及美元回吐涨幅

油价震荡走低，亚股及美元周四回吐涨幅，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘劲升逾1%，但午后在平盘附近拉锯。欧洲股市盘初上扬。

--巴克莱将在全球裁撤数以百计投行部门岗位

根据内部备忘录，巴克莱已展开新一波全球投行业务裁员行动，至此巴克莱将完全退出亚洲现货股票业务。备忘录称，巴克莱将关闭澳洲、印尼、马来西亚、菲律宾、俄罗斯、韩国、台湾和泰国等地的投行业务，这些市场的业务将由它们各自所在地区的金融中心城市所覆盖。

--鸿海提议以53亿美元收购夏普，且不撤换管理层--WSJ

华尔街日报报导称，台湾鸿海已提议愿以6,250亿日圆(53亿美元)收购日本夏普，而且不打算撤换夏普高层，希望藉此消除日本当局对于外国企业接手夏普的疑虑。报导传出后，夏普股价一度飙升逾20%。

--日本央行总裁黑田东彦称目前不考虑采取负利率

日本央行总裁黑田东彦称目前他并不考虑采用负利率政策，并暗示任何进一步货币宽松将可能采取扩大当前资产购买计划的形式。黑田东彦仍坚持对日本经济的乐观看法，但指出近期全球市场大跌是日本经济的风险之一，央行准备好在必要时扩大货币刺激措施，以确保实现通胀目标。

--花旗集团调降2016年全球经济成长率预测至2.7%

花旗集团调降全球经济成长率预测，并称全球经济衰退的风险正在升高。花旗将2016年全球经济成长率预测由2.8%下修至2.7%，理由为通胀停滞所造成的压力。花旗全球首席经济学家Willem Buite在一篇研究报告中指出，“我们的经济成长率预测风险应该还是偏向下档，全球经济衰退的风险逐渐升高。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数在震荡交投中收跌2.4%，因油价反弹力道消退

日本股市周四在急剧震荡交投中再次大跌，外资下午在油市反弹力道消退后卖出股票。日圆升值亦打压人气，日经指数挫跌2.4%，收报16,017.26点，今年以来已重挫逾15%。

--中国股市：沪综指收跌3.2%至逾13个月新低，受外围市场普跌拖累

中国股市沪综指收跌3.2%至逾13个月新低。外围市场普跌对大盘形成明显拖累，市场成交清淡。沪综指收报2,880.48点，跌96.21点，或3.23%；此前收盘低点为2014年12月9日的2,856.27点；上海A股今日成交2,023亿元人民币，上日为2,332亿元。

--香港股市：恒生指数收低1.8%，受中国股市大跌拖累

香港股市收盘下跌，受中国股市抛盘波及。恒生指数跌1.8%收报18,542.15点，恒生国企指数跌2.2%至7,835.64点。

--汇市：美元兑日圆脱离一年低位，欧元等待欧洲央行政策决定

美元兑日圆摆脱一年低位，因原油价格反弹，但随着油价再度回落，美元亦缩减涨幅；欧元方面则等待欧洲央行的政策决定，以寻找短期线索。0826GMT，美元兑日圆微涨0.1%至117.03日圆。

--国际油市：油价回吐涨幅再次下跌，因供应过剩让市场承压

油价下跌，回吐稍早取得的温和涨幅，分析师称，全球市场持续供应过剩使市场承受压力。油价回吐稍早涨幅，0822GMT，近月西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶28.28美元，较前一交易日收盘跌0.07美元。布兰特原油期货跌0.08美元至每桶27.80美元。

--全球金市：金价持稳趋坚，市场保持避险意愿

金价持稳趋坚，因股市和油价回吐早前涨幅，黄金的避险吸引力得以保持不变，且美元承压。0819GMT时，现货金持稳报1,099.76美元，周三曾触及1月8日以来最高的1,109.20美元。美国2月期金跌0.55%，报1,100.1美元。

--金属期市：伦铜维持上涨，但涨势脆弱

伦铜回吐稍早涨幅，但仍持于平盘上方，油价因石油供应过剩而恢复下跌，交易员也在关注中国股市，欲从中观察其经济稳健程度。0821GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 报每吨4,376.5美元，将1%的涨幅收窄至0.4%。上海期货交易所期铜合约收低1%，至每吨34,850元人民币。(完)