《路透晚报》--1月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧亚股上扬，ECB暗示宽松且油价持续反弹缓解紧张情绪

亚洲股市周五上涨，弹离四年低点，此前欧洲央行暗示将推出更多宽松举措，且油价从12年低点反弹，都有助于缓解市场紧张情绪。欧洲股市盘初劲升，主要指数涨幅皆在2%左右，大宗商品价格反弹，推升能源及矿业股。

--德拉吉称欧洲央行拥有充足工具，并且有决心、意愿和能力来采取行动

欧洲央行总裁德拉吉在达沃斯论坛指出，央行拥有充足的可用工具，可推升通胀，并且有决心及意愿来采取行动完成使命。他并称，美国和欧洲的货币政策在一段时期内将朝不同方向发展。

--德国1月民间部门增长放缓，法国企业活动温和回升

PMI数据显示，德国1月民间部门活动减速，但仍持续稳定扩张，这表明德国经济正在抵御新兴市场的放缓。德国1月Markit综合采购经理人指数(PMI)从12月的55.5降至54.5。

法国1月民间领域活动小幅回升，服务业活动重回成长，制造业则停滞，1月综合PMI指数由上月的50.1升至50.5。

--夏普55亿美元援助计划可能在下周末前敲定--消息

消息人士表示，日本政府支持基金--产业革新机构(INCJ)与夏普的债权人将可能在下个周末之前就新的援助计划达成协议，该援助计划规模大约6,500亿日圆(55亿美元)。直接知悉谈判进展的消息人士告诉路透，INCJ提出向夏普投资3,000亿日圆(26亿美元)，同时债权银行料提供至多3,500亿日圆融资，其中包括1,500亿日圆的债转股方案。

--日本财相麻生太郎保证“必定”如期在2017年4月上调消费税至10%

日本财务大臣麻生太郎表示，日本“必定”如期在2017年4月将消费税从8%调高到10%，以赢得市场和其他国家的信任。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高5.9%创四个半月最大单日涨幅，多重利好助攻

日本股市日经指数周五录得四个半月最大单日涨幅，受到日圆走软、油价反弹以及欧洲央行(ECB)总裁德拉吉暗示将推出更多刺激举措的提振。日经指数收高5.9%至16,958.53点，扳回此前两个交易日多数跌幅。

--中国股市：沪综指缩量收升1.3%，全球金融市场走强缓和投资者紧张情绪

中国股市沪综指缩量收升1.3%。欧洲央行有关货币宽松的言论提振全球金融市场走势，国内投资者紧张情绪有所缓和，但成交量继续低迷，显示人气仍然不足。沪综指收报2,916.56点，涨36.08点，或1.25%，该指数全周累计上涨0.54%；上海A股今日成交1,694亿元人民币，上日为2,023亿元。

--香港股市：恒指收高2.9%创逾三个月来最佳单日涨幅，因全球股市反弹

香港股市恒生指数收高近3%，创下逾三个月来最佳单日表现，从最近几周严重遭抛中稍事喘息。恒生指数涨2.9%，至19,080.51点，创10月底以来最高位。恒生国企指数涨3.4%，至8,104.98点。

--汇市：美元走坚，受货币政策分化预期影响

美元兑一篮子货币走坚。目前对美国联邦储备委员会(美联储/FED)进一步升息的预期降温，同时对其他主要央行放松货币政策的预期升温。0853GMT，美元指数上涨约0.2%至99.264。美元兑日圆上涨约0.37%至118.16日圆。欧元兑美元跌约0.3%至1.0838，但汇价设法弹离德拉吉讲话后触及的两周低点1.0776。

--国际油市：油价延续涨势，欧美寒冷天气提振需求

油价连续第二个交易日上扬，进一步远离本周稍早所及12年低位，因美国和欧洲天气寒冷加上金融市场走坚，给做空交易员提供获利回吐的理由，之前市场累积的空头头寸创纪录高位。0849GMT，美国原油期货上涨1.22美元至每桶30.75美元。布兰特原油涨1.48美元至每桶30.73美元，涨幅逾5%。

--全球金市：金价承压，此前欧洲央行总裁的宽松暗示打击欧元

金价下跌，因欧元下滑，此前欧洲央行暗示进一步政策宽松，因全球市场动荡且新兴经济体经济增长疲弱。0848 GMT，现货金跌至每盎司1,096美元。美国2月期金小跌0.2%，至每盎司1,096.10美元。

--金属期市：伦铜有望录得10月来最大单周涨幅，受刺激政策预期影响

伦敦期铜料将录得10月来最大单周涨幅，受中国需求升温以及欧洲央行暗示进一步政策宽松提振。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.28%，报4,442.5美元。上海期交所主力期铜收高0.5%，报35,190元人民币。(完)