《路透晚报》--1月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国暴风雪拯救油价，亚洲股市上扬

亚洲股市周一进一步远离上周所及四年低点，因北半球部分地区遭遇寒流，推动油价上涨，缓解了全球市场面临的一些偏空压力。上周欧洲央行(ECB)暗示将进一步宽松政策，其他央行，如日本央行采取类似政策立场的可能性也上升，全球股市亦因此受到激励。0740 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.23%。

--日本12月出口同比降幅创逾三年最大，受中国经济减速拖累

日本12月出口同比跌幅创逾三年来最大，激发对2015年第四季经济萎缩的担忧，因中国和新兴市场放缓影响到仰仗出口的日本经济。财务省公布，12月出口较上年同期下降8.0%，连续第三个月下降，创2012年9月以来最大降幅。路透调查分析师原本预估出口同比下降6.8%。

--澳洲12月企业现况指数略降，但仍维持强劲水平--调查

周一公布调查显示，澳洲12月企业现况指数略微下降，但仍连续第五个月保持强劲水平，销售、获利及雇佣指标均为正值。澳洲国民银行(NAB)对逾500家企业的月度调查显示，12月企业现况指数下降3点至正7，但仍高于均值。衡量经济潜在体质的指标--产能利用率从80.8%降至80%。

--印尼央行副总裁：将再次放宽政策，但时间还不确定

印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示，央行将进一步放宽货币政策，不过何时采取行动，要取决于国内和国外的形势发展。“我们会进一步宽松货币政策，但行动时间和调整幅度将取决于（对国内和国外状况的）评估结果。”Warjiyo周一在渣打银行举办的客户论坛会上表示。

--路透调查：通胀低迷或迫使新西兰央行倾向于放松政策

本周新西兰利率料将维持不变，但降息压力越来越大，特别是在新西兰经济徘徊在通缩边缘的情况下。上周的数据显示，第四季度按同比计算的通胀率0.1%，为1999年以来最低；这使新西兰央行采取行动的可能性上升，该行的使命是维持通胀率在1%-3%。最新通胀数据远远低于该行自身的预估，这可能会迫使该行放弃之前的立场。根据路透调查，分析师预计新西兰央行不会在周四会议上降息，但多数受访者预计该行声明语气将暗指未来进一步放松政策。

[市场摘要]

--日本股市：收涨近1%，创一周最高收盘位

日本股市收高，因油价急剧反弹扶助全球市场人气，不过交易员警告涨势可能是短暂的技术性反弹，而不是持续复苏的开始。日经指数收涨0.9%至17,110.91点，为一周最高收盘位。东证股价指数(TOPIX)涨1.3%，报1,392.63点，33个分项指数全部收高。

--中国股市：沪综指缩量收升，煤炭、石油石化板块领涨大盘

中国股市沪综指缩量收升0.8%。分析师指出，上周五海外市场企稳反弹，国内市场的压力有所缓解，煤炭、石油石化板块领涨。近期央行连续投放流动性对市场情绪有所支撑，今日沪综指持续在5、10日均线下运行，料后市大盘可能会反复盘整波动。沪综指收报2,938.51点，涨21.95点，或0.75%，上海A股今日成交1,628亿元人民币，上日为1,694亿元。

--香港股市：恒指收高1.4%，能源板块领涨

香港股市收高，能源类股领涨大盘，投资者从油价和全球股市反弹走势中觅得方向。汇市趋稳亦利于股市，此前中国当局出手干预，阻止离岸人民币进一步下滑，香港当局也表示有信心维持港元汇率稳定。恒生指数收高1.4%，报19,340.14点；恒生国企指数涨0.8%，报8,173.11点。

--汇市：石油货币急跌，欧元和日圆得益于避险需求上扬

美元兑一篮子货币小幅下跌，因油价重拾跌势，推动投资者买入欧元和日圆等避险货币，主要原油出口国的货币则下挫。亚洲股市表现出一定的乐观走势之后，欧洲股市急速转跌至平盘下方，油价挫跌近3%，导致加元和挪威克朗分别下挫约0.5%。

--国际油市：油价回吐涨幅下跌逾4%，布兰特油价跌至31美元下方

亚洲市场盘初原油期货进一步上涨，受空头回补需求提振，布兰特原油期货和美国原油期货在每桶32.50美元附近。油价上周五飙升10%，为史上最大的单日升幅之一，因作空交易商蜂拥出脱空头头寸，押注市场的长期跌势可能终于落幕。但0848GMT时，布兰特原油转为下跌，且跌幅扩张至4.04%,，报30.87美元。美国原油跌3.76%，报30.98美元。

--全球金市：金价小升，受美联储或放缓加息脚步的预期提振

金价小涨，适值全球经济步履蹒跚之际，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年加息机率或降低的预期，支撑了金价。金价去年已累计下滑10%以上。自美联储去年12月为近十年来首度加息后，加息脚步放缓的预期利好金价。美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周将召开会议，普遍预期将维持利率不变。0814 GMT，现货金涨幅扩大至1,103.26美元。

--金属期市：铜价自两周高点回落，中国需求仍存疑

期铜下滑，中止两日来的涨势，并脱离两周高点，美元走强预期以及中国需求疑虑累及铜价。本周市场开局平稳，美元仍接近于近期高点，投资者将注意力转向即将到来的央行会议以找寻交易线索。0816GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.02%，报4,444美元。上海期交所主力期铜下跌0.6%至每吨34,970元人民币。(完)