《路透晚报》--1月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股和油价下滑，因全球经济成长忧虑占据主导

亚洲股市周二下跌，投资者担忧全球经济增长放缓没有缓解的迹象，且对主要石油出产国供应过剩的新担忧令油价下跌。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.46%，此前经历两日上涨。

--日本经济：央行不会提前暗示是否放宽货币政策--经济财政大臣甘利明

日本经济财政大臣甘利明在被问及央行本周进一步放松政策的可能性时称，日本央行不会提前暗示是否将放宽货币政策。甘利明将日本央行与欧洲央行进行比较，称他认为日本央行不会按照欧洲央行总裁德拉吉的方式与市场交流央行的意图。德拉吉上周暗示准备在3月扩大刺激。市场目前正在消化日本央行可能在周五结束的会议上扩大刺激举措的猜测，因油价暴跌的影响可能迫使央行将新财政年度的核心消费者通胀预估调降至1%下方。

--现代汽车第四季净利下滑，并称2016年前景不乐观

韩国现代汽车公布，第四季获利连续第八个季度下滑，因该公司提高折扣以复苏美国销售元气，且新兴市场汽车需求停滞。现代汽车称，10-12月净利从上年同期的1.66万亿韩元减至1.63万亿韩元(13.6亿美元)。这个数字大致符合汤森路透I/B/E/S调查15名分析师平均预估的1.6万亿韩元。

--SK海力士第四季获利大降41%，1-3月前景不确定

韩国记忆体晶片生产商SK海力士称，第四季获利大减41%至两年低位，受半导体销售放缓影响，该公司并警告指出，1-3月当季需求将出现季节性疲弱将带来不确定性。SK海力士还称，预计2016年市况将依然艰难，因全球经济增长疲弱。SK海力士公布，10-12月的营业利润为9,890亿韩元(8.25亿美元)，符合汤森路透SmartEstimate调查的七位分析师预估值9,910亿韩元。

--LG显示器第四季营业利润同比重挫90%，因面板价格受打压

全球最大液晶显示器(LCD)生产商韩国LG显示器公布，第四季营业利润较上年同期下降90%，不及市场预估，因消费电子需求疲弱打压面板价格。LG显示器公布，10-12月获利为610亿韩元(5,060万美元)，汤森路透StarMine SmartEstimate对24位分析师的调查结果显示，他们预计第四季获利为1,100亿韩元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低2.4%，油价担忧促使投资者趁反弹落袋为安

日本指标股指周二跌逾2%，因油价再度跌穿每桶30美元引发全球经济成长担忧重燃，投资者选择对此前两日的反弹进行获利了结。日经指数收低2.4%至16,708.90点。东证股价指数 .TOPX 下挫2.3%，报收1,360.23点。33支分项指数均收低。

--中国股市：沪综指暴跌6.4%创14个月收盘低点，外围市场疲势引发抛压

中国股市沪综指收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股跌停。临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，场内观望氛围浓厚，料短线超跌后或将反弹，而后形成震荡整理走势。沪综指收报2,749.79点，跌188.72点，或6.42%，此前收盘低点为2014年12月1日2,680.16点，此前最大单日跌幅为1月7日的7.04%；上海A股今日成交2,113亿元人民币，上日为1,628亿元。

--香港股市：恒指收跌2.5%，受全球股市和油价下跌拖累

香港股市收低逾2%，受全球股市和油价再次下跌拖累。内地股市午盘急剧下跌，加大了港股的卖压。恒生指数收低2.5%，报18,860.80点，恒生国企指数跌3.4%至7,895.16点。

--汇市：股市与油价下跌，避险买需提振日圆和欧元

避险货币日圆和欧元上涨，因全球股市和油价下跌推动投资者远离与大宗商品和石油相关的货币，比如澳元和加元。美元兑日圆下滑约0.45%至117.76日圆。欧元兑美元上涨0.15%至1.0865。日圆和欧元通常在金融市场承压时表现良好，因为日本和欧元区的经常帐通常处于盈余状态。

--欧元债市：两年期德债收益率触及新低，市场基本消化欧洲央行3月降息

德国两年期公债收益率(殖利率)触及纪录新低，因油价回落至每桶30美元下方引发货币市场预测，欧洲央行3月调降存款利率的概率几乎为100%。德国两年期公债收益率触及纪录低点负0.457%，之后小幅升至负0.448%。10年期德债收益率跌3基点，报0.37%。

--国际油市：油价跌破每桶30美元，供应过剩忧虑重燃

原油期货下跌，跌破每桶30美元，跌幅超过2%，对沙特和伊拉克供应过剩的忧虑重燃，令市场不安。0733GMT，布兰特原油期货下跌2.89%至每桶29.62美元，盘中低见29.76。上日结算价下跌1.68美元至30.50美元，较周五收盘下挫5.2%。美国原油跌或2.8%至每桶29.49美元。

--全球金市：金价跳涨至近三个月高位，因股市和油价挫跌

金价涨至去年11月以来最高位，对全球经济放缓的担忧再度打击股市和油价，促使投资者转向避险资产。美联储决策者今日稍后开始会议时，预计会注意到从中国到欧洲的各种宏观经济面的不利消息，这引起外界预期美联储在升息问题上或会变得更加不着急。这将利好金价，金价今年迄今已上涨了近5%，2015年下挫超过10%。0736 GMT，现货金涨幅扩大至1,116.36美元。

--金属期市：铜价自两周高点回落，中国需求仍存疑

期铜下滑，中止两日来的涨势，并脱离两周高点，美元走强预期以及中国需求疑虑累及铜价。本周市场开局平稳，美元仍接近于近期高点，投资者将注意力转向即将到来的央行会议以找寻交易线索。0816GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.02%，报4,444美元。上海期交所主力期铜下跌0.6%至每吨34,970元人民币。(完)