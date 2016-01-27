《路透晚报》--1月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国数据：2月GfK消费者信心指数持稳，对德国经济前景较乐观

市场研究机构GfK公布的调查显示，2月德国消费者信心持稳，因消费者对德国经济前景较为乐观，消费意愿升高；但收入预期下降。基于对2,000名德国民众的调查显示，2月GfK消费者信心指数持稳于9.4，高于路透调查预估的9.3。

--澳洲经济：第四季通胀偏低提供降息余地，但央行未必采取行动

澳洲第四季物价压力依然不大，基础通胀率降至决策层目标区间底部，为央行降息提供了空间，但还不足以令央行必然这样做。第四季衡量基础通胀率的几个关键指标平均上升0.55%，而年率则降至2.0%。上述升幅为近四年来最慢升幅，处于澳洲央行2%-3%的长期目标区间的底部。银行间利率期货暗示澳洲央行2月2日会议放松政策的机率非常小，不过8月底前降息25个基点至1.75%的机率几乎为100%。

--韩国探讨推高韩元可兑换性，以符合MSCI发达市场指数规定

韩国金融监管机构称，当局在讨论提高韩元的可兑换性，希望将韩国交易所纳入MSCI明晟的发达市场指数。当局发布声明称，企划财政部、相关监管部门和交易所正在同MSCI合作，将韩国交易所重新归类，并尽早纳入MSCI全球23个发达市场指数。

--鸿海富士康给出收购夏普详细方案，承诺不裁员--消息

直接了解双方谈判的消息人士表示，台湾鸿海富士康给出了收购日本夏普的详细方案，包括承诺不裁员，这将挑战日本半官方基金--产业革新机构的提案。其他人士上周表示，鸿海富士康此前提出欲以逾6,000亿日圆收购夏普，但夏普及其债权银行均没有太认真看待，因为该方案没有详细的重组规划。

--日本丰田和铃木汽车否认洽谈结盟的报导

日本丰田汽车和铃木汽车否认了媒体关于双方正洽谈潜在结盟事宜的报导。日本经济新闻周三头版报导称，这两家公司在从多种角度探讨潜在合作，包括交叉持股。铃木汽车是日本第四大车企，而丰田处于全球汽车销量榜首。 铃木在声明中称，“我们已与丰田就结盟展开协商的说法并不属实。”丰田汽车也发布了类似声明。

--汇丰将召开董事会，总部选址考虑中国对香港的影响

汇丰控股周三将召开董事会，讨论是否将总部迁至香港，然而一名内部高阶消息人士透露，中国对于香港金融中心的影响力日增、以及其独立地位的疑虑升高，可能成为决定此问题的一个考虑因素。在这场为期两天的会议中，董事们将同时把重点放在该行的政策上，而关于是否迁移总部最快可能本周就会做出决定。

--英国数据：1月房价较前月上涨0.3%，低于预估--Nationwide

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，1月英国房价较前月涨幅低于预期。Nationwide称，1月英国房价较前月上涨0.3%，12月为上涨0.8%。路透调查预估的增幅为0.6%。1月房价较上年同期上涨4.4%，涨幅低于12月的4.5%。

[市场摘要]

--日本股市：随美股反弹至近两周高位，关注美联储会议动向

本日经指数周三随美股反弹而升至近两周高位，然而在美联储今日稍晚发布会议声明前，投资人则心存戒慎。日经指数收高2.7%至17,163.92点，为1月14日以来最高收位。东证股价指数上涨3.0%至1,400.70点，33个分项指数全部上扬。

--中国股市：沪综指收跌续创14个月新低，护盘资金拉抬指标股助大盘缩减跌幅

中国股市沪综指收跌续创14个月新低。分析师指出，今日大盘继续惯性下挫，午后低位出现逢低买盘，有护盘资金进场拉抬指标股助大盘缩减跌幅。由于当前市场风险偏好较低，量能持续低迷，存量资金交易愿望不强，投资者普遍采取观望态度。沪综指收报2,735.56点，跌14.23点，或0.52%，盘中最低下探至2,638.30点，此前收盘低点为2014年12月1日的2,680.16点；上海A股今日成交2,061.8亿元人民币，上日为2,113亿元。

--香港股市：收高，因逢低吸纳者买入价格具有吸引力的股票

香港股市收高，因逢低吸纳者买入价格具有吸引力的股票，尽管中国内地股市下跌。恒生指数收高1.0%，报19,052.45点。恒生国企指数涨0.8%，报7,959.51点。

--汇市：美元静待美联储会议结果，澳元受通胀数据提振持坚

美元动力不足，市场静待美联储利率决议，在此同时澳元走高，因澳洲此前公布的通胀数据略高于预期。美元指数微跌0.34%，报99.021，仍大大低于上周四所及七周高点99.799，该指数周二跌0.3%。美元兑日圆报下跌0.19%，报118.18，仍位于本周118.85-117.65日圆的交投区间之内。

--欧元债市：意大利公债收益率触及三周低点，银行业坏账方案缓解担忧

意大利公债收益率(殖利率)触及三周低点，此前该国与欧盟执委会达成协议，帮助意大利银行业将2,000亿欧元坏账中的一部分予以出售，缓解了对该国银行业的担忧。意大利10年期公债收益率跌3.6个基点，报1.48%，表现好于欧元区其他国家公债。

--国际油市：获利了结打击油价下跌，稍晚美国将公布官方库存数据

原油期货价格回落，跌向每桶30美元，因获利了结抹去了上日的一大块涨幅。上日油价因减产的希望提振上涨。此外，美国石油库存超出预期、以及对中国经济的担忧也打击油价。0730GMT，布兰特原油期货下跌1.86%，报31.21美元；美国原油下跌2.48%，报30.67美元。

--全球金市：金价接近12周高位，美元在美联储会议结束前下滑

金价接近12周高位，美元走软提供支撑，投资者静待美联储今年的首次政策会议结果。随着经济增长风险的加剧，市场对美联储在3月会议上升息的预期正在减退，这应会提振非孳息资产黄金的价格。0733 GMT，现货金略微回落至1,118.21美元。

--金属期市：伦铜在美联储决议前小涨，因中国进口数据好于预期

伦敦期铜小幅上涨，受到中国进口数据好于预期提振。美联储政策会议结果将在今日稍晚公布。中国周二公布的贸易数据显示，中国2015年铜进口量创下纪录。该数据推动铜价升至逾两周高点。0704 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.1%至每吨4,544.50美元；上日上扬2.7%，当时盘中一度高见每吨4,554.50美元，为1月8日来最强劲水平。上海期铜劲升2.2%至每吨35,780元人民币(5,439美元)。(完)