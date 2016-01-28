《路透晚报》--1月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球市场：亚股暂时上涨，受美联储温和立场支撑

亚洲股市周四在震荡交投中略微上涨，投资者试图解读美联储昨晚公布的政策声明，油价继上日攀升后再次回落。0809GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.55%，报371.47点。欧洲股市盘初则全线下跌。

--日本经济财政大臣甘利明承认收受政治献金 引咎辞职

日本经济财政大臣甘利明表示他将引咎辞职，此前他被指控收受一家建筑公司的贿赂。“日本最终还是走出了通缩...我们需要议会通过立法，以实施抗击通缩的措施，并尽快建立起强劲的经济，”甘利明在记者会上说。“任何有碍于此的事情都必须扫除，我也不例外。所以，我将(为我助手的所作所为负责)，引咎辞去大臣职务，”他说。

--德国12月进口物价较前月下降1.2%，较上年同期下降3.1%

德国联邦统计局公布，德国12月进口物价较前月下滑1.2%，较上年同期下滑3.1%；11月分别为下滑0.2%和3.5%。统计局称，德国12月扣除石油和油品的进口物价较前月下降0.4%，较上年同期下降0.9%。

--德意志银行全年净损68亿欧元，投行部门第四季陷入亏损

德意志银行公布第四季投资银行部门税前亏损11.5亿欧元(12.5亿美元)，因主要营收来源--债券交易活动大减，及法律诉讼成本压抑获利。德意志银行周四称，投资银行第四季营收下滑30%。德意志银行业绩终值显示，全年亏损68亿欧元，第四季亏损21亿欧元，主要受减记、法律诉讼费用以及重组成本影响。德意志银行也警告投资者接下来可能有更多苦日子：德银在一场简报会中表示，2016将是公司重整进入高峰的一年。德银并称，2016年的重组与资遣费用将达10亿欧元左右，法律诉讼成本也将持续居高不下，不过料低于2015年水平。

--三星电子第四季利润符合初估，但对今年获利发预警

韩国科技巨头三星电子对今年获利可能下降发出预警，因智能手机等产品销售疲弱；这一趋势亦在损及竞争对手苹果和主要芯片生产商。三星电子称，第四季营业利润为6.1万亿(兆)韩元(50.5亿美元)，符合稍早公布的初估。第四季营收增长1.1%至53.3万亿韩元，略高于53万亿韩元的初估。

--浦项钢铁第四季获利触及三年低点，因中国钢铁出口创纪录

全球第六大钢铁生产企业韩国浦项钢铁(POSCO)公布第四季营业利润至少为三年来最低，因钢铁价格跌幅快于原材料成本。钢铁价格因中国钢铁出口创下纪录而受到拖累。浦项钢铁预计2016年营收将微幅涨至58.7万亿韩元(486亿美元)，高于上年的58.2万亿韩元，指称预计全球钢铁出货量将仅增长1%。

--企业并购：台湾南茂科技股东批准紫光集团入股

台湾芯片(晶片)测试和封装公司--南茂科技的股东周四批准清华紫光集团取得该公司25%的股权。这将意味着紫光集团进入台湾芯片供应链的三宗交易有两宗获准。三宗交易总价值26亿美元。该计划获股东批准在预料之中，但仍有待监管机构的批准。

--企业并购：中投公司加入Qube财团，竞购澳大利亚Asciano

澳洲港口运营商Qube Holdings表示，中国国企中国投资有限责任公司加入了该公司所在财团，其出价89亿澳元(62.5亿美元)收购港口和零售巨头Asciano。这一每股9.17澳元的现金加股票报价优于加拿大Brookfield Asset Management每股9.10澳元的报价，而Asciano已经表示支持后者的收购提议。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡中收低，投资者等待央行会议结果

日本股市周四在震荡走势中收低，油价波动以及对全球增长放缓的担忧持续打击人气。谨慎的投资者期待周五日本央行会议的结果。日经指数收低0.7%至17,041.45点，东证股价指数收低0.6%至1,392.10点。

--中国股市：沪综指收跌2.9%续创14个月新低，空头气氛浓厚大盘持续寻底

中国股市沪综指收跌2.9%续创14个月新低。分析师指出，今日市场空头气氛仍然浓厚，大盘继续震荡寻底，盘面以“两桶油”为代表的权重股虽奋力护盘，但仍不敌卖压，临近收市大盘再度跳水。且春节长假将近，场外资金大规模入场可能性不大，市场成交量维持低迷。沪综指收报2,655.66点，跌79.90点，或2.92%，此前收盘低点为2014年11月27日的2,630.49点；上海A股今日成交1,665亿元人民币，较前一交易日缩减近两成，上日为2,061.8亿元。

--香港股市：收高0.8%，未受内地股市恐慌性抛盘影响

香港股市收高，尽管内地股市再次出现恐慌性抛盘。恒生指数收高0.8%，报19,195.83点；恒生国企指数涨0.9%，报8,028.58点。

--汇市：美元涨跌互现，新西兰元因央行不排除降息而下滑

美元涨跌互现，此前美联储的政策声明没有让人意外之处；新西兰央行对降息持开放态度，导致新西兰元下滑。0903GMT，美元指数报98.892，微跌0.01%，昨日短暂下跌后今又回到24小时前的水平，此前美联储表示，在“密切监控”全球经济和金融形势发展。美元兑日圆上涨0.08%报118.76日圆。

--欧元债市：公债收益率随美债下跌，市场认为美联储立场偏温和

欧元区公债收益率下跌，尾随美债走势，市场认为美联储留意到近期市场动荡，而将采取温和基调。德国10年期公债收益率跌2基点至0.35%，为2015年4月以来低位。策略师指出，身为全球最大经济体的美国发出谨慎讯号，加上欧洲央行可望进一步宽松政策，显示在中国放缓及油价暴跌疑虑引发近期市场动荡下，全球货币政策决策官员准备有所因应。

--国际油市：油价下跌，上日因俄罗斯和OPEC可望合作而跳涨

原油期货在亚洲交易时段下跌约1%，回吐上日部分涨幅。此前俄罗斯暗示有可能会同石油输出国组织(OPEC)合作，控制全球供应过剩局面，该消息推动油价上日涨近3%。0835GMT，布兰特原油期货跌幅缩小至0.07美元或0.21%，报每桶33.03美元；美国原油期货跌0.09美元或0.28%至32.21美元。

--全球金市：金价从12周高点滑落，受美联储升息立场与强势美元拖累

金价从12周高点滑落，此前美联储承认全球经济充满挑战性，但暗示不太可能影响今年升息立场。美联储声明立场温和度减弱，协助推升美元指数，令金价承压，此前金价受到中国乃至欧洲的全球不稳定性推升。0842 GMT，现货金回落至每盎司1,117.70美元。金价周三高见1,127.80美元，为11月3日来最高水平。

--金属期市：伦铜价格下跌，归咎于美联储未来升息相关担忧

伦铜从上日触及的三周高点下跌，因市场担心美国今年可能在其他地区市场企稳前再度升息。美联储周三维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，表明其已考虑到股市的重挫，但不准备放弃今年收紧货币政策的计划。0845 GMT，伦敦期铜下跌0.41%至每吨4,571美元，抹去昨日录得的1.1%涨幅。期铜周三曾触及1月8日以来最高位4,595美元。上海期交所主力期铜小升0.2%至每吨35,600元人民币。(完)