《路透晚报》--2月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区2月民间部门增速创下逾一年来最慢，德法成长势头也放缓

欧元区2月民间企业活动增速降至逾一年来最慢，服务业和制造业的表现都大幅弱于预期。该报告还提供了有关价格下调的进一步佐证，料将巩固有关欧洲央行在3月扩大放宽货币政策的预期。欧元区2月综合采购经理人指数(PMI)初值为52.7，创13个月低点。

德国2月民间部门增长连续第二个月放缓，暗示该国感受到新兴市场增长放缓的影响。Markit公布，德国2月综合PMI初值从前月的54.5降至53.8，但仍为第34个月站在荣枯分界线50上方。制造业活动录得2014年11月以来最慢增速。制造业分项指数从上月的52.3降至50.2，也大大低于路透调查预期的52.0。服务业分项指数从1月的55.0升至55.1，且高于路透调查预期的54.7。

法国2月民间活动陷入萎缩，为逾一年以来首见，因服务业低迷抵消制造业增长。Markit公布，法国2月综合PMI打断之前连续12个月的扩张势头，跌至49.8。服务业PMI意外降至荣枯分界线下方49.8，创两个月低位。

--日本央行总裁黑田东彦将市场动荡归咎于投资者“过度”避险

日本央行总裁黑田东彦周一表示，市场的持续动荡要归咎于投资者的“过度”避险。面对人们对负利率政策的有效性提出的种种质疑，黑田东彦也进行了辩护。黑田东彦还驳斥了有关激进刺激政策可能使日本银行体系不稳的观点。有批评指出，央行采取的刺激政策挤压了银行放贷回报，而黑田东彦则强调称，即便是在实施超宽松货币政策的几年内，银行业营收也一直在上升。

--日本2月制造业PMI初值降至50.2，制造业活动扩张速度大幅放缓

企业调查初步数据显示，日本2月制造业活动扩张速度大幅放缓，因新出口订单萎缩速度为三年来最快，这一令人担忧的迹象表明随着中国经济放缓，海外需求正在迅速恶化。2月经季节调整Markit/日经日本制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.2，低于1月终值52.3。但该指数仍连续第10个月超过50的荣枯分水岭。

--汇丰2015年获利基本持平，仍坚持在中国扩张策略

汇丰控股表示，预计未来金融环境将更加动荡。此前该公司公布，在中国经济增长放缓及大宗商品价格暴跌的不利形势下，其2015年获利基本持平。汇丰公布，2015年税前获利188.7亿美元。汇丰在财报中称，将继续实施6月提出的战略计划，侧重于在中国进一步扩张。

另外，该公司还表示，正在配合美国证券交易委员会(SEC)的调查，涉及该公司在亚洲聘用与政府官员有关系的人员。汇丰在财报的备注中称，收到SEC让其提供信息的各类要求。这次调查也涉及其他金融机构。

--三星和LG发布新品以促进智能手机业务复苏

智能手机厂商韩国三星电子和LG电子周日分别发布最新旗舰产品，寻求重振销售并顶住行业增长放缓态势。

为夺回市场份额，三星推出两款新的Galaxy S智能手机，并请Facebook执行长扎克伯格参加发布会，大谈虚拟现实的前景，引得上百人冲上台去照相。LG移动业务去年因旗舰产品表现欠佳而陷入亏损，该公司G5智能手机引入模块设计理念，用户可独立更换或升级照相机和音频等功能。LG电子还推出虚拟现实设备，以及与G5手机搭配使用的无人机控制器等配件。

--美国能源官员怀疑石油冻产协议能否成功

一美国高级能源官员表示，关于石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国所提出的原油冻产以拉抬油价的提议，他对成功与否持怀疑态度。“我极度怀疑该协议，”美国国务院的国际能源事务特使Amos J.Hochstein表示。“把产油国的产量冻结在接近历史高位水准，并不能改变市场供应过剩的情况。”

[市场摘要]

--日本股市：走势震荡终场收高，受日圆走软激励

日本股市周一在震荡交投中收高，因日圆兑欧元和美元分别从上周五所及两年半和一周高点回落，鼓舞市场人气，并让出口商感到宽慰。出口商的获利愈发依赖日圆走软。日经指数收涨0.9%至16,111.05点。东证股价指数小涨0.6%，收报1,300.00点，33个分项指数中除六个外全部收高。

--中国股市：沪综指收涨2.3%至一个月新高，受证监会换帅及楼市新政提振

中国股市沪综指收升2.3%至近一个月新高，煤炭、钢铁及有色等其他大宗商品板块领涨，此外房地产板块亦升幅居前。分析师指出，周末刘士余接替肖钢任证监会主席，以及房地产减税刺激新政，均对市场人气有所提振。沪综指收报2,927.175点，涨67.154点或2.35%；此前收盘高点为1月25日的2,938.51点。上证A股今日成交2,371亿元人民币，上日为1,772亿元。

--香港股市：收高，追随中国内地股市涨势

香港股市收高，追随中国内地股市升势，周末刘士余接替肖钢任证监会主席，以及房地产减税刺激新政，均对市场人气有所提振。恒生指数收高0.9%，报19,464.09点。恒生国企指数涨1.3%，报8,221.37点。

--汇市：英镑重挫，因伦敦市长表态增强英国脱欧疑虑

英镑重挫，因很有影响力的伦敦市长约翰逊表态支持英国脱离欧盟后，英国脱欧疑虑升温。欧洲市场开始交易后，英镑兑美元触及三周低点1.4175美元，日内下跌1.5%。若维持此一跌幅，英镑将创11个月来最大单日跌幅。英镑兑欧元亦大跌，下挫约1%，至0.7808英镑。对未来六个月英镑下跌的押注达到逾四年最高。

--国际油市：美国钻机数下降推升油价，但供应过剩仍令油市承压

油价自前一交易日重挫反弹，受到美国钻机数量下降支撑，但分析师称，供应过剩现状仍令油市保持疲弱。0826GMT，美国原油期货上涨0.71美元至每桶30.35美元。布兰特原油期货涨0.61美元至每桶33.62美元。两合约上周五均挫跌近4%。

--全球金市：金价下跌，受美元和股市走强打击

黄金在一年高点下方扩大跌幅，因美元和股市走强，不过仍力撑在每盎司1,200美元上方，因为金融市场的谨慎情绪促使投资者将资金转入黄金基金。现货金下跌逾1%，0827GMT时报每盎司1,206.67美元。上周五跌幅为0.3%。

--金属期市：伦铜触及逾两周最高，因寄望中国钢铁需求回升

伦铜上升至逾两周最高，此前中国证监会主席肖钢去职；另外，中国钢铁业复苏迹象激起了对中国钢铁需求回升的希望。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.48%至每吨4,689.50美元，延续前一交易日涨势。上海期货交易所期铜合约涨近1.7%，至每吨36,350元人民币。(完)