《路透晚报》--2月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本财务大臣暗示不排除新财年初追加预算的可能

日本财务大臣麻生太郎周二不排除在4月起新财年开始时追加预算，以提振经济的可能性。“我们显然会在必要时对财政政策采取灵活态度，关注经济情况”麻生对国会称。

--日本央行总裁称，单靠扩大货币基础无法立即推升物价

日本央行总裁黑田东彦称，单靠扩大基础货币不会立即推升物价以及通胀预期。他在国会表示，“我们当前的量化质化宽松(QQE)政策以及负利率对经济的主要传导渠道，都是透过压低实质利率。”

--德国第四季GDP确认较前季成长0.3%，受政府支出增加支撑

德国第四季国内生产总值(GDP)确认为成长0.3%，主要受到公共支出及投资增加所带动，抵销出口疲弱表现。德国联邦统计局确认了初值的成长数据，并称政府支出对10-12月GDP贡献了0.2个百分点的增长，因当局扩大支出以援助难民。投资对GDP增幅的贡献度为0.4个百分点，而贸易则是拖累了0.5个百分点，因当季出口下滑0.6%。

--惠誉及穆迪重申脱欧将不利英国经济

全球两大信评机构重申，如果6月23日英国公投结果是脱离欧盟的话，他们认为英国经济将受到伤害。惠誉称，英国若是脱欧，将带来短期经济代价以及“显着的”长期风险。穆迪则称，届时将会给予英国Aa1评级负面展望。

--页岩油产量将先降后升，推动美国石油产量2021年创纪录高位

国际能源署(IEA)在中期展望报告中称，美国石油生产将在2021年创下纪录高位，因效率提高帮助国内企业应对低油价。今明两年的石油产量可能因低油价而大幅削减。继今明两年最初减少后，美国石油日产量料将增至1,420万桶。报告预计，OPEC国家原油产能到2021年将仅增加80万桶/日，因为低油价迫使生产商在预估期间初期延迟开发项目。

IEA署长比罗尔(Fatih Birol)在德克萨斯州休斯顿的新闻会上称，美国页岩油生产料将再度回升，这将遏制油价在未来几年反弹；油价预计将在2020年达到每桶80美元。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收跌，受油价转跌且日圆上涨拖累

日股周二震荡收跌，回吐了稍早的涨幅，因油价走势逆转，且日圆上涨令投资者紧张不安，并令全球周期类股承压。日经指数收盘跌0.4%至16,052.05点。东证股价指数收跌0.7%至1,291.17点；JPX-日经400指数收盘跌0.7%至11,693.78点。

--中国股市：沪综指收低，市场信心不稳令获利盘回吐

中国股市沪综指收低。分析师指出，昨日的大涨已令证监会换帅等利好因素基本体现，市场情绪又回复到矛盾纠结状态，昨日领涨的券商、保险股受获利盘回吐压力，均出现明显回调，拖累大盘下跌，尾市股指扳回部分跌幅。沪综指收报2,903.331点，跌23.844点或0.81%。上证A股今日成交2,105亿元人民币，上日为2,371亿元。

--香港股市：追随中国股市收低，房地产及公用事业类股领跌

香港股市追随中国大陆股市走低，房地产和公用事业类股跌幅抵消了能源和资源类股的涨幅。恒生指数收盘跌0.3%至19,414.78点；恒生国企指数跌0.6%至8,170.62点。多数领域收低，但能源和资源类股受到近期全球油价及其它大宗商品价格反弹提振而走高。

--汇市：风险资产涨势消退日圆劲扬；英镑料受BOE官员证词左右

日圆普遍走高，因近期风险资产及原油涨势消退，振兴避险货币需求。中国今日将人民币汇率中间价下调，亦打压风险偏高资产人气，不过多数交易商预期本周稍晚在上海举开20国集团(G20)财经首长及央行官员会议前，人民币中间价将保持稳定。0857GMT美元兑日圆下跌0.65%，报112.15日圆，回吐周一在股市和大宗商品价格反弹时录得的涨幅，并触及11日低点111.97。欧元兑日圆跌至123.70。

--国际油市：油价下滑，全球供应过剩加剧的担忧抵消美国产出下降影响

原油期货下跌超过0.5美元，因围绕伊朗产出增加将加剧全球供应过剩的担忧，抵消了美国产出下降预期的影响。油价上日受美国产量下降预期支撑而强劲上涨。0821GMT，美国近月西德克萨斯中质油(WTI)报每桶32.49美元，较周一结算价下跌0.9美元。布兰特原油期货下滑0.88美元至33.81美元。

--全球金市：金价攀升，因股市涨势偃旗息鼓且资金流入黄金ETF

金价上涨，因亚洲股市逆转涨幅且美元下滑，此外资金大规模流入黄金上市交易基金，也支撑了金价。0822GMT，现货金涨10.04美元至每盎司1,218.40美元。周一金价曾低见1,201.63美元，在股市扬升打压下，黄金当日跌幅达到1.6%。

--金属期市：伦铜从两周高位下跌，因市场担心需求问题

伦敦期铜从上一交易日触及的两周高位回落，因交易商担心需求能否维持不坠。上日公布的中国1月金属进口强劲推升市场走扬。0832GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.76%至每吨4,658.50美元。该合约周一曾触及4,701美元，创2月4日以来最高。(完)