《路透晚报》--2月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国圣路易斯联储总裁布拉德称，继续升息是不明智的

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德重申了反对进一步升息的立场，因美国通胀预期有所下降，并威胁到美联储的信誉。“我认为在当前基于市场的通胀预期不断下降的情况下，继续推进(利率)正常化是不明智的，”布拉德在准备好的演讲中表示。他并称，1月通胀报告并未改变其认为通胀预期下滑令人担忧的看法。

--负利率可能破坏日本金融系统稳定，日央行有与多国央行扩大美元互换协议的空间

日本央行审议委员木内登英表示，负利率可能会破坏日本金融系统稳定，因其挤压银行业者利润。他的谈话反映出部分决策官员对上个月央行这项激进决定的忧虑。他并表示，如果银行业者决定向借款户收取更高利率或交易费用，以转嫁成本，实施负利率则可能造成反效果。

他还表示，日本央行在达成通胀目标上或已经耗尽所有措施，但可以与其他国家央行扩大美元互换协议，藉以保护日本银行业者免于金融冲击。

--台湾鸿海砸重金入股夏普，强化与苹果议价能力

台湾鸿海将收购陷入困境的日本夏普三分之二股权，这将成为有史以来规模最大的外资收购日本科技企业的交易，同时也将强化鸿海作为苹果最大供应商的地位。知情消息人士指出，夏普称将发行总值约44亿美元新股给鸿海，而鸿海投资总额将超过6,500亿日圆(58亿美元)。消息人士称，夏普董事会一致同意接受鸿海收购提议，放弃有政府背景投资基金提供的救助。夏普股价大跌14%。

--德国3月GfK消费者信心指数上升，1月通胀年率终值为0.4%

一项调查显示，3月德国消费者信心增强，消费者对未来收入越来越乐观，这表明民间消费将继续推动欧洲最大经济体--德国经济增长。基于对2,000名德国民众的调查显示，3月GfK消费者信心指数升至9.5，高于路透调查预估的9.3。

另外，德国联邦统计局公布，1月消费者物价调合指数(HICP)终值为较前月下降1.0%，较上年同期增长0.4%。

--印尼央行官员称有进一步降息的空间，预期卢比汇率将升值

印尼央行负责货币和经济政策的执行董事Juda Agung在一次经济会议上表示，在1月和2月共降息两次，每次降息25个基点后，该央行仍有进一步调降指标政策利率的空间。他提到，发达经济体货币政策分歧缩小为调降指标利率提供了空间。

他并称，央行认为当前卢比汇率令出口具有竞争力，未来可能随资本流入而升值。

--韩国三星少东家李在熔将斥资1.86亿美元收购集团公司股份

三星集团实际领导人李在熔将收购两家集团公司价值2,302亿韩元(1.8576亿美元)的股票，这将增加他在集团控股公司的持股。此时三星正在进行领导人更替进程。李在熔将向三星SDI收购价值2,000亿韩元的三星物产股份。三星集团称，李在熔还将收购价值302亿韩元的三星工程建设库存股，还将再收购该公司价值700亿韩元的股份。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.4%，因日圆走软提振出口商类股及市场人气

日本股市周四震荡收高，因日圆兑美元重启跌势，提振出口商类股及整体市场人气。指标日经指数收盘涨1.4%至16,140.34点。该股指早盘受到隔夜油价上扬提振，午盘又因日圆脱离近期高位而继续上扬。东证股价指数收盘涨1.8%至1,307.54点，33个分类指数全部上扬。JPX-日经400指数收涨1.9%至11,841.88点。

--中国股市：沪综指收挫6.4%创一个月最大跌幅，获利抛压形成滚雪球效应

中国股市沪综指收市大跌6.4%，创下一个月来最大单日跌幅。分析师指出，经历近期的震荡上扬后，大盘已显疲态冲高乏力，相当多投资者认为反弹结束，纷纷获利了结，并形成滚雪球效应，大盘午后跌势逐步加快，沪深两市逾千股跌停。沪综指收报2,741.245点，暴跌187.651点或6.41%，此前最大单日跌幅为1月26日的6.42%。上证A股今日成交2,701亿元人民币，较上日的2,268亿元增近两成。

--香港股市：恒指收低1.6%，受累于中国股市暴跌

香港股市下跌，因中国股市暴跌打击投资者人气。恒生指数收盘跌1.6%至18,888.75点；恒生国企指数跌2.4%至7,871.94点。香港所有主要类股均下跌。

--汇市：脱欧忧虑牵制英镑徘徊七年低位附近，其他货币回稳

英镑兑美元在七年低位附近弱势整理，受英国可能退出欧盟的担忧牵制；与此同时，油价反弹帮助抑制了避险货币日圆的买盘。0820GMT，英镑兑美元最新报1.3942，本周迄今累计下跌3.2%，2009年低点1.35美元进入视线。英镑兑美元周三下滑至1.3878美元，为2009年初以来最低水平。

--国际油市：油价下滑，因供给依旧过剩且经济增长缓慢

原油期货价格下滑，即便汽油需求强劲且美国原油产量减少，但未能盖过全球供大于求带来的下行压力。0822GMT，指标布兰特原油报每桶33.75美元，较上日收盘下滑0.64美元，全球每日供给过剩约100-200万桶原油冲击油价。美国原油期货跌0.53美元，报每桶31.62美元。

--全球金市：金价逆转早盘跌幅，受避险需求和基金买盘提振

金价逆转早盘跌幅，因股市动荡助燃了避险需求，同时黄金上市交易基金吸引到投资者新的资金流入。亚股下跌，因油价上下波动，中国股市大跌也令人再度担心，市场极度震荡可能对全球经济产生影响。0822GMT，现货金上涨10.9美元，至每盎司1,239.86美元，之前曾一度下跌0.7%。

--金属期市：中国股市重挫带动伦铜下跌，不安情绪再次浮现

伦敦期铜扭转稍早涨势下跌，因全球成长不振妨碍金属最大消费国中国经济活动的疑虑再起，且中国股市重挫。0823GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.1%至每吨4,646.50美元，盘中一度上涨0.5%。上日收盘几无变动。上海期铜回吐稍早涨幅，收盘下跌0.2%至每吨35,920元人民币。