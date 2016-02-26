《路透晚报》--2月26日

2016年2月25日，在上海金融区拍摄的G20财长和央行行长会议标识。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国畅谈增长计划，然G20会议缺乏政策共识

20国集团(G20)财经领导人会议周五在上海召开，而当下经济形势恶化，在如何修复各种问题方面也缺乏广泛的共识，在此背景下中国试图恢复全球对中国经济的信心。中国是今年G20的轮值主席国，作为全球第二大经济体，其经济形势将是为期两日会议的主要议题，与此同时英国退出欧盟的威胁及其政治、经济影响也是与会者的担忧之处。在上海参会的G20财长和央行总裁们呼吁，进一步在政策方面进行协调以应对全球经济放缓和金融市场动荡，但在采取何种措施方面存在分歧。

--OECD呼吁G20国家加快结构性改革，因全球经济前景仍黯淡

经济合作暨发展组织(OECD)周五呼吁20国集团(G20)加快改革进程，以在贸易往来放缓和投资疲弱的环境下努力促进经济增长。G20财长及央行官员周五齐聚上海，致力于解决全球经济前景疲弱问题。OECD在为G20会议准备的报告中称：“实施结构性改革，并辅以支撑需求的政策，这样做的理由依然有力，以便能持续推动生产率和创造就业。”

--日本财务大臣麻生太郎希望确认G20反对货币竞贬的承诺

日本财务大臣麻生太郎表示，他打算寻求G20成员国合作，以避免一些国家竞相贬值，遵守G20之前的承诺。麻生太郎是准备启程前往上海参加G20财经首长及央行官员会议时向记者作如上表示。

同样前往G20会议的日本央行总裁黑田东彦则表示，日央行货币政策旨在达成国内物价目标，而非瞄准汇率。

--英国央行总裁卡尼警告负利率可能导致零和博弈，货币政策目标缺乏相应措施与之匹配

英国央行总裁卡尼发出警告，各国央行把利率降至负值，可能形成“以邻为壑”的环境，导致全球经济陷入低增长困境。他还把最近全球股市等资产价格下滑归咎于各国政府未能大胆改革自身经济。

他并称，货币政策的目标缺乏相应的结构性措施与之匹配，流动性下降是金融市场承压的原因之一。

--德国财长呼吁结构性改革以降低市场波动，称扩张性政策或为下次危机埋下隐患

德国财政部长朔伊布勒呼吁进行结构性改革和持之以恒的金融监管，从而降低市场波动。“我们必须明确，货币政策的空间已经耗尽...我们不得不考虑如何实施改革”。

他还表示，政府为刺激经济成长而实施的扩张性财政与货币政策，有可能已经为下一次经济危机埋下隐患。他表示，那些靠举债融资的财政政策以及宽松化货币政策只是在促进成长方面取得了不算大的成功，而目前全球公共和民间部门的债务水平过高。

--日本1月全国核心CPI同比持平，央行刺激通胀的压力难解

日本总务省公布的数据显示，1月全国核心消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，符合预期。该指数涵盖油品，但不包括生鲜食品价格。其表现显示能源成本持续下滑将使得通胀率维持在远低于日本央行的2%目标。尽管日本央行上月意外采取负利率政策，CPI数据凸显出日本央行面临的挑战，难以见到企业获利增加带动薪水及消费上升的正向循环。

而日本央行公布的新指标显示，剔除能源与生鲜食品的影响，日本1月消费者物价比上年同期上升1.1%。该涨幅小于去年12月时的1.3%。

--日本夏普称一直适当地披露或有负债

日本夏普表示，一直在财务报表中适当地公布或有负债。此前台湾鸿海暂时搁置收购事宜，据称是因为发现夏普此前未披露的债务问题。三名熟悉情况的消息人士对路透表示，夏普约有3,000亿日圆(27亿美元)的或有负债。而夏普称，有关其或有负债达到约3,000亿日圆的说法并未基于该公司任何声明。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创近三周最高收盘点位，G20会议备受关注

日本日经指数周五创下近三周最高收盘点位，因日圆持续走软及美股隔夜上涨带动市场风险偏好回升。日经指数收盘小涨0.30%至16,188.41点，创2月8日以来最高收盘水平。周线上涨约1.4%。东证股价指数收盘涨0.3%至1,311.27点，33个分类指数中有23个上涨。该指数本周累计上涨1.5%。JPX-日经400指数收涨0.4%至11,883.82点。

--中国股市：沪综指收升近1%，证监会澄清注册制传言安抚市场情绪

中国股市沪综指收升近1%。分析师指出，证监会今早及时对注册制相关传言进行辟谣，有助于安抚昨日大跌后的焦躁情绪，大盘出现反弹，钢铁煤炭等传统周期股领涨；但投资者信心仍显不足，追涨兴趣不浓，因此今日大盘反弹走势相当谨慎，成交明显萎缩。沪综指收报2,767.210点，涨25.964点或0.95%。本周沪综指累计下跌3.25%。上证A股今日成交1,894亿元人民币，较上日的2,701亿元减三成。

--香港股市：内地股市反弹助力恒指收盘大涨2.5%，关注G20会议

香港股市上扬超过2%，受内地股市反弹提振，投资者在上交易日下跌后逢低承接。恒生指数大涨2.5%至19,364.15点，表现为近两周来最佳。恒指本周累计上涨0.4%。恒生国企指数收涨2.1%至8,034.30点，创下逾一周来最大单日涨幅。不过，该指数本周下跌1%。

--汇市：美元小跌但料将录得周线涨幅，G20会议备受关注

美元小幅下跌，但兑主要货币仍料录得周线涨幅，投资者聚焦正在上海举行的为期两日的G20会议。0834GMT，美元指数上涨约0.11%至97.391。美元/日圆跌约0.12%至112.85日圆，此前最高涨至113.22日圆，比本周低点高出2日圆。

--国际油市：油价反弹上扬，因交易商轧平布兰特原油期货空仓

原油价格反弹上扬，逆转稍早跌势，因交易商轧平空仓，而且强劲的美国汽油需求为市场带来支撑。0816GMT，布兰特原油期货报每桶35.44美元，较前一交易日结算价上涨0.15美元，日内最低报每桶34.73美元。美国原油期货涨0.26美元至每桶33.33美元，日内最低32.76美元。

--全球金市：黄金小涨，因技术面利好和资金流入ETF带来支撑

金价小涨，未受股市反弹影响，这突显技术面利好以及资金流入黄金上市交易基金(ETF)对金价构成支撑。0836GMT，现货金跌1.79美元至每盎司1,232.47美元。金价本周料温和上涨，这将是过去六周以来的第五周收高。

--金属期市：伦铜小涨月线有望收高，中国春节过后交易活动升温

伦敦期铜小涨，2月月线料微幅收高，中国春节假期结束后交易活动逐渐升温，但遭全球经济疲弱担忧抵消。0836GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升1.17%，报每吨4,655美元，扳回上日跌幅，当时一度跌至一周最低每吨4,578美元。沪铜跌0.5%，报每吨35,840元人民币。(完)