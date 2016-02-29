《路透晚报》--2月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--央行货币政策已近极限，却在G20会议无果之后再受瞩目

周末20国集团(G20)财长和央行官员会议未能就采取新的大胆举措达成协议，重振全球经济的重担又牢牢地压在了各国央行的肩上。然而，数年来央行为刺激经济成长越来越不顾一切，如今央行首脑以及高级财政官员之间弥漫着一种担忧，认为货币政策的有效弹药已经殆尽，进一步刺激弄不好反而有害。G20承认，单凭货币政策并不足以抗击日益升高的全球风险，但与会领导人未能提出具体措施，只有模糊笼统的承诺。

--经济数据良好，为澳洲央行提供了按兵不动的空间

澳洲2月通胀保持温和，1月企业信贷需求稳步增长，一系列数据显示出经济有望加速增长，为今年必要时进一步降息提供了空间。

墨尔本研究院的调查显示，2月消费者物价较前月下滑0.2%，年率下滑至2.1%。衡量基础通胀压力的截尾均值亦放缓至1.7%，远低于澳洲央行的2-3%目标区间。澳洲12月企业信贷较前月增长0.5%，1月继续增长0.6%。这可能让央行受到鼓舞。澳洲央行周二几乎肯定会维持利率在2.0%的纪录低位不变，并保留必要时进一步放松政策的选项。

--日本1月工业生产增速为一年最快，但前景仍然不确定

日本1月工业生产增幅为一年来最大，显示工厂活动回升，但由于全球市场信心不稳且国内外需求趋弱，工业生产前景仍充满不确定。经济产业省公布，1月工业生产较前月上升3.7%，分析师预估中值为上升3.3%。12月时为下滑1.7%。疲弱经济数据将加重日本政府及央行推出新刺激政策振兴经济的压力。数据显示，受访的制造业者预期2月工业生产下滑5.2%，3月将增长3.1%。经济产业省维持对工业生产的评价不变，称“数据起伏不定”。

--相信人民币汇率会向基本面回归--中国央行副行长

针对外界对人民币汇率及外汇储备的疑虑，中国人民银行副行长易纲回应称，对人民币的基本面有充分信心，相信人民币汇率会由更多地受短期预期影响向基本面回归。在央行网站刊登的热点问题问答中，他还指出，近阶段中国外汇储备下降的主要原因是居民增持外汇资产和减少外汇负债，这个过程是有限度的，资本外流的速度会逐渐降下来。另一方面，中国每年仍有很高的贸易顺差和外商直接投资进项，资本流入速度仍然较快。

--德国数据：

1月实质零售销售较前月增长0.7%，较上年同期下降0.8%

1月进口物价较前月下滑1.5%，较上年同期下滑3.8%

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强及中国忧虑拖累日经指数收低1.0%，月线大跌8.5%

日股周一下跌，因美元兑日圆下滑，而且中国股市重挫打击投资者人气。日经指数震荡收低1.0%至16,026.76点；早盘一度上涨1.7%，但中国股市沪综指大跌后日经指数回落。本月日经指数累计下跌8.5%，为连续第三个月下滑，并且是2012年5月以来跌幅最大的一个月。东证股价指数今日下跌1.0%至1,297.85点，JPX-日经400指数下跌1.1%至11,755.65点。

--中国股市：沪综指收挫2.9%至一个月新低，技术面主导市场情绪

中国股市沪综指收挫2.9%，并创一个月来收盘新低。分析师指出，在上周四大盘以一根大阴线结束反弹后，技术面偏空。在目前基本面和资金面并不配合的情况下，技术面主导市场情绪。今日大盘开市后即重挫，沪综指数次逼近前期低点2,638点，尾市才脱离低点。沪综指收报2,687.979点，跌79.231点或2.86%。2月沪综指累计下跌1.81%。上证A股今日成交1,939亿元人民币，上日为1,894亿元。

--香港股市：收盘跌逾1%，追随大陆股市跌势

港股收盘跌逾1%，大陆股市挫跌打击市场人气。恒生指数收低1.3%至19,111.93点，恒生国企指数跌1.5%至7,916.34点。

--汇市：美元兑日圆下跌近1%，投资者了结获利

美元兑日圆大幅下跌，投资者对上周五涨势了结获利。周末20国集团(G20)会议结果没有重大的意外之举，市场反响平淡。0847GMT，美元兑日圆跌0.92%至112.94日圆，上周五曾上涨约0.9%至114.00日圆高点。美元指数持稳在98.042；欧元几近持平在1.0923美元，上周五下跌0.8%；澳元兑美元在0.71美元附近徘徊，上周五下跌1.5%。

--欧元债市：德国公债收益率跌至10个月低点，通缩幽灵逼近

德国10年期公债收益率跌在10个月新低0.118%，稍后欧元区将公布通胀数据，该数据料将显示欧元区通胀率为零，这将加剧欧洲央行推出新刺激措施的压力。多数其它欧元债收益率日内持平或略跌。

--国际油市：布兰特原油小升但美国原油下跌，市场观察油价是否已触底

布兰特原油小升，上周该指标原油已经录得涨幅；不过分析师警告下行风险犹存，全球供给过剩局面还需要一段时间才能缓解。0813GMT，布兰特原油期货报每桶35.29美元，较前一收盘价上涨0.19美元。美国原油期货则走弱，受到美国原油库存创纪录的打压，下跌0.04美元至每桶32.74美元。

--全球金市：金价站上1,220美元，2月有望录得四年来最大月线涨幅

金价小升，有望录得四年来最大月线涨幅，因股市震荡引发的避险需求提振了金价。0818GMT，现货金涨0.7%，报每盎司1,230.60美元。金价2月至今累计上涨近10%，为2012年1月以来最大单月涨幅。美国期金月内上涨10%，亦有望创下四年来最大单月涨幅。

--金属期市：铜价自三个月高点回落，油价持稳给予支撑

伦敦期铜自三个月高点回落，市场有些获利了结活动，中国股市不振抵销了油价趋稳及美国经济状况看俏等利多。0823GMT，LME三个月期铜下跌1.08%至每吨4,655美元。沪铜收高0.1%至每吨35,840元人民币(5,474.35美元)。(完)