《路透晚报》--3月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--中国2月制造业和非制造业PMI刷新数年低点，稳增长压力升温

中国2月官方制造业和非制造业PMI双双降至多年低点，其中固然有季节性因素，但也表明经济下行压力有增无减，就业风险值得关注，短期稳增长压力升温。

该数据加大了中国政府将推出更多刺激举措的预期，提振亚洲股市上涨，伦铜也削减跌幅。

--欧元区2月制造业PMI终值为51.2，德国数据制造业PMI降至50.5

欧元区2月制造业采购经理人指数(PMI)降至51.2，创下一年低点，受产出分项指数终值创一年低点52.3的拖累。产出物价指数终值为47.6，创下2013年6月以来低点。

德国2月制造业采购经理人指数(PMI)从上月的52.3降至50.5，为2014年11月以来最弱，且只比荣枯分水岭50高出0.5个点。

--澳洲央行一反全球宽松趋势，连续第10个月维持利率不变

澳洲央行不为全球的不利形势所动，周二决定连续第10个月维持指标利率不变；尽管意外疲弱的数据暗示，去年底国内经济遭遇逆风。尽管放宽政策的可能性依然存在，但声明几乎与之前一成不变，表明央行并不倾向于行动。

--美国财长称竞争性货币贬值的机率大幅下降

美国财政部长杰克卢表示，20国集团(G20)上海会议的重要成果，是各国都不会竞贬本币。竞争性贬值可能导致新一轮货币战爆发。他还表示，他从中国官员的谈话感觉到，对于以结构、货币及财政工具管理经济转型，中国官员很有信心。

--OPEC暂时观察伊朗及俄罗斯产量情况，6月不太可能减产

根据石油输出国组织(OPEC)消息人士及代表官员指出，即使油价持续极度偏低，OPEC也极不可能在6月的下次会议减产，因为还无法确定伊朗产量增加速度如何。包括多名中东国家官员在内的消息人士称，沙特(沙乌地)阿拉伯等OPEC成员国，亦希望先检验俄罗斯坚守冻结产量的承诺，再针对稳定油价提出进一步措施。

--美国纽约联储总裁看好中国经济转型管理能力，展望美国风险开始向下档倾斜

美国纽约联储总裁杜德利表示，他对中国管理经济转型的能力抱乐观态度，决策者在引导经济转向由消费驱动增长方面做得较好。

他对于美国经济的展望面临下调风险。这种评论可能意味着，美联储距离下次升息的时间可能比杜德利及其同僚原来暗示的要长。他的评论暗示，今年以来全球经济大幅放缓、股市下跌且油价下滑，可能迫使美联储收紧货币政策的步伐进一步减缓。

--嘉能可认列58亿美元损失，2015年核心获利衰退32%

大型矿商兼商品贸易商嘉能可公布认列58亿美元损失，主要是大宗商品价格大跌后的减值，而嘉能可2015年核心获利亦大幅衰退32%。嘉能可指出，集团经调整未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为87亿美元，大致符合分析师预估。嘉能可新闻稿亦指出，有信心在2016年年底前达成40-50亿美元的资产处置。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小幅收高，中国股市反弹协助稳定信心

日本股市周二小涨，扳回稍早跌幅，因中国宣布最新宽松措施后，沪综指反弹，风险意愿回暖。日经指数收涨0.4%，至16,085.51，盘中稍早曾下跌1.1%。东证股价指数上涨0.2%，至 1,300.83，JPX日经400指数上涨0.3%，至11,785.33。

--中国股市：沪综指缩量收升1.7%，券商及成长股领涨为降准利好增效

中国股市沪综指缩量收升1.7%。分析师指出，中国降准有助于安抚市场紧张情绪，但市场信心难以马上扭转，大多交易时间大盘窄幅波动；尾市券商股及成长股的领涨，令市场活跃度上升，大盘升势有所加快。沪综指收报2,733.170点，涨45.191点或1.68%。沪深300指数收报2,930.694点，涨1.85%,；沪深300指数期货主力3月合约收盘报2,864.2点，涨2.94%。

--香港股市：恒指跟随内地股市收高，此前中国央行降准

香港股市收高，追随内地股市尾盘涨势。 中国股市沪综指缩量收升，分析师指出，中国降准有助于安抚市场紧张情绪。恒生指数涨1.6%，至19,407.46点；恒生国企指数涨1.9%至8,068.29点。

--汇市：日圆/欧元自三年高点回落，因股市走高

日圆兑欧元自稍早触及的三年高点回落，因股市趋稳带动冒险交易。包括中国在内的亚洲股市收高，欧洲股市盘初也上扬，这都削弱对避险日圆的需求。美元兑日圆上涨0.5%至113.13，欧元兑日圆亦升至122.92，自亚洲盘触及的2013年4月以来低点122.085反弹。

--欧元债市：德债收益率由10个月低点回升，但距离零水准仅咫尺之遥

德国公债收益率(殖利率)由10个月低点回升，亚股上扬表现，缓解了欧元区通胀率跌势大于预期所带来的下行压力。德国10年期公债收益率日内上涨2个基点至0.13%，周一曾最低跌至0.102%。仍距离2015年4月所及纪录低位0.05%不远。

--国际油市：油价上涨，原油产量下降令市场收紧盖过中国疲弱数据影响

油价走高，因美国和石油输出国组织(OPEC)原油产量下降令供应过剩的市场有所收紧，盖过了中国制造业活动放缓引发需求增长减缓的担忧。0848GMT，美国原油期货报每桶34.20美元，较前一交易日结算价涨0.45美元，现已较2月11日所及2003年来最低的每桶26.05美元累计上涨30%。布兰特原油期货涨0.37美元，至每桶36.94美元，自2月11日以来已累计上涨逾20%。

--全球金市：金价延续涨势，受益于避险买盘及SPDR黄金持仓增加

金价上涨，为六个交易日以来的第五个上涨日，因疲弱中国数据所引发的全球经济忧虑带来避险需求，而且全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR黄金持仓量达到2014年以来最高。0849GMT，现货金升至每盎司1,240.00美元。美国期金上涨0.5%至1,240.9美元。

--金属期市：伦铜削减跌幅，因中国制造业数据疲软引燃刺激举措预期

伦敦期铜扳回稍早跌势，因上月中国制造业活动放缓数据强化中国出台刺激举措提振经济的预期。0850GMT，LME三个期铜近持平，报每吨4,694美元，盘中稍早一度跌逾1%。沪铜亦削减跌幅，收低0.4%至每吨35,960元人民币(5,499美元)。(完)