《路透晚报》--3月2日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--穆迪将中国政府债务评级展望降至负面，因改革及财政风险

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将中国政府债务评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是当局实施经济改革的能力存在不确定性、政府债务水平攀升以及外汇储备下降等。不过穆迪维持中国Aa3的债信评级，称其外汇储备规模庞大，令当局有时间实施改革并逐步解决经济失衡问题。但穆迪警告，若中国放慢改革脚步，则有可能进一步调降中国的评级。为支持经济持续增长并保护政府资产负债表，中国亟需采取改革行动。

--澳洲第四季GDP数据超预期，较上年同期增幅达3%

澳洲第四季经济超过所有预估值，较前季增长0.6%，较上年同期增长3.0%,实现近两年来最快增速，因消费者和政府支出强劲，抵消了全球矿业滑坡带来的沉重拖累。乐观的经济数据推动澳元兑美元上涨0.5美分，因投资者对进一步降息的预估降温。

此外，澳洲央行表示，近期已将5%的净外汇储备投资韩元。澳洲央行在声明中称，韩元的配置与日圆、加元、英镑和人民币一致。

--韩国央行会议记录显示，委员们认为经济复苏和金融稳定方面风险均升高

韩国央行公布的会议记录显示，很多央行委员在2月政策会议上认为，经济复苏和金融稳定方面的风险均升高。委员们一致认同，最好是维持政策稳定来因应这些经济风险，因降息的效果并不确定，甚至最终可能引发更多金融不稳定性。会议记录显示，央行货币政策委员Ha Sung-keun警告，今年经济增长可能与央行预测的3.0%增长率有较大差距。他是本次会议上唯一支持降息的委员。

--标普称日本若实施大规模经济刺激举措，料引发外界担忧

评级机构标准普尔表示，日本政府不太可能做到推出经济刺激方案的同时不引发对支出规模的疑虑。标准普尔亚太区主权评级资深董事陈锦荣表示，日圆持续强势，可能会使日本预算收支少了外部支持因素，像是旅日外国游客所带来的收入。他并表示，如果内需及通胀没有能力弥补失去这道外部支撑的缺口，财政收支可能会再度恶化，对债信评等构成长期负面因子。“但即使在这种情况下，我们也不太可能在未来一两年调整日本的评等，”他称。

--10年期德债收益率为负前景再现，去年5月抛售旧痛消退

10年期德国公债收益率降为负值的可能性再度浮现。在欧元区通胀率再度变为负值之后，德债收益率面临下行压力。如果未来欧洲央行让市场失望，德债收益率可能上升，反映这种失望情绪。若欧洲央行勉力提振了长期通胀预期，收益率应该也会上升。德债收益率对欧元一个月无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)的溢价为44个基点，4月时为16个基点。如果利差将收窄至4月水平，那么德债收益率可能下滑至负0.20%甚至更低。九年期德国公债收益率周一转为负值，成为最新落入负值区域的德债券种。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数飙升至逾三周高位，受亮丽美国数据激励

日本股市日经指数飙升至逾三周高点，因强劲的美国工厂和建筑数据提振美元兑日圆上涨，鼓舞出口类股并推高整体市场。日经指数劲扬4.1%至16,746.55点，创2月8日以来最高收位。东证股价指数大涨3.8%至1,349.61点，33个分项指数全部收高。JPX-日经400指数上扬4.0%至12,251.01点。

--中国股市：沪综指收升4.3%创四个月最大单日涨幅，后市有望挑战3,000点

中国股市沪综指放量收升4.3%，创四个月最大单日涨幅，地产相关板块领涨。分析师指出，降准利好继续发酵，且投资者对“两会”期间的政策预期较为乐观，此前大跌令很多个股存在技术反弹要求，多因素聚合共振促动大盘上涨，今日大涨已将市场人气激活，沪综指有望挑战3,000点的整数关口。沪综指收报2,849.681点，涨116.511点或4.26%。沪深300指数收报3,051.33点，涨4.12%.

--香港股市：跳涨逾3%至七周高位，受全球和内地股市坚挺的提振

香港股市跳涨逾3%至七周最高水平，全球市场的坚挺态势以及内地股市大涨逾4%，都提振了投资者的信心。所有主要板块均上涨，能源和资源板块涨幅最高，跳涨近4%。恒生指数涨3.1%，至20,003.49点；恒生国企指数涨3.8%至8,374.09点。

--汇市：美元上涨，接近上日受强劲数据提振触及的一个月高位

美元兑一篮子货币在亚洲市场小幅上扬，并未远离上日在强劲数据提振下触及的一个月高位。亮丽的经济数据令美联储今年或加息的预期重燃。但市场人士指出，美元也容易在上涨时受到获利了结的打压，投资者等待更多美国数据出炉以确认美国经济复苏是否站稳脚跟。美元指数一如预期表现抢眼，最新报98.451，接近隔夜高位98.570。美元兑日圆涨0.33%报114.36。欧元兑美元小跌约0.1%至1.0860，仍距离周二所及一个月低位1.0834不远。澳元兑美元在0.72美元上方持稳，报0.7221。

--欧元债市：全球市场风险意愿回暖，推动欧元区公债收益率走高

欧元区公债收益率上扬，小幅脱离本周低点，因经济数据强劲及股市劲升，拉抬风险资产买需，避险公债因而受创。德国指标10年期公债收益率涨4个基点，报0.19%，较周一触及的10个月低位高出约9个基点。德国两年和五年期公债收益率亦脱离本周触及的纪录低位。

--国际油市：油价下滑，受美国原油库存大幅上升拖累

油价下滑，此前公布的数据显示已然位于纪录高位的美国原油库存大幅上升。不过油价削减稍早跌势，因市场近期人气仍然较强。0840GMT，伦敦布兰特原油下跌0.21美元或0.57%，至每桶36.60美元。美国4月原油期货下跌0.53美元，报每桶33.87美元。

--全球金市：金价连跌第二日，受强劲美国数据与股市上涨打压

黄金连续第二日下跌，因全球股市和美元上涨，此前美国公布的强劲制造业数据重新引发市场臆测，美联储今年可能升息。0842GMT，现货金报每盎司1,228.80美元。

--金属期市：伦铜涨至逾三个月高点，乐观数据激励冒险意愿

伦敦金属交易所(LME)期铜涨至逾三个月高点，因中国房地产业的复苏迹象、美国数据好转以及油价走高均暗示，大宗商品价格可能复苏，这提振了冒险意愿。0843GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.48%至每吨4,786美元。上海期货交易所主力期铜合约收涨2.7%，至每吨36,820元人民币。(完)