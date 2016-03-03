《路透晚报》--3月3日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行副总裁称，政府增长策略须与央行宽松政策相辅相成

日本央行副总裁中曾宏周四指出，政府有责任加速结构性改革，以提振本国经济成长潜力，并最大化央行大规模货币刺激计划的经济效应。中曾宏表示，将负利率进一步下调存在技术上的可能，强调称为实现2%的通胀目标，日本央行已做好必要时再度扩大刺激举措的准备。但他同时强调，日本央行需要更多时间衡量采取负0.1%的利率对于经济的影响。

--韩国政府将暂时维持今年增长3.1%的预期不变--企划财政部长官

韩国企划财政部长官柳一镐周四表示，政府将暂时维持对今年经济增长的预期，因为当前的经济疲弱趋势已在预料当中。“今年出口将疲弱。我们已经预计到今年的情况将会变得艰难，在作出经济预测时也考虑在内，”柳一镐对记者表示。“出口并非增长的唯一动力。”企划财政部预期今年韩国国内生产总值(GDP)增长3.1%。

--日本2月服务业PMI显示行业扩张速度为七个月最慢，韩国2月CPI同步增幅超预期

Markit/日经日本2月经季节调整的服务业采购经理人指数(PMI)下滑至51.2，扩张速度为七个月来最慢，因新业务疲弱，这一令人担忧的迹象表明经济正在失去动能。新业务指数从前月的52.2降至51.7，扩张速度慢于11个月以来的均值。

韩国统计局公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%，增幅超过预期，使得韩国央行很快就会降息以刺激经济成长的市场预期有所降温。

--日本东芝寻求约18亿美元新贷款用于重组--消息

直接了解情况的消息人士周四表示，东芝正在向三家日资银行申请大约18亿美元新贷款，为爆发会计丑闻后的重组行动提供资金。消息人士称，东芝争取由三井住友银行、瑞穗银行和三井住友信托银行提供大约2,000亿日圆(17.6亿美元)贷款。消息人士未获授权公开谈论此事。消息人士称，这些银行愿意放贷，但数额需视谈判情况而定。东芝一位管理人士证实该公司在与主要债权人洽商额外贷款问题，但金额和条款尚未确定。三家银行的官员拒绝置评。

--独家：沙特向银行发出邀请讨论重大贷款事宜--消息人士

据知晓内情的消息人士称，沙特阿拉伯已邀请一些银行讨论向该国提供一笔重大国际贷款事宜，该贷款总额可能在100亿美元左右，这是十多年来沙特政府首次发起大规模海外借款。由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。上述邀请表明，这个世界第一大石油出口国在全球原油价格重挫后，国家财政压力与日俱增。沙特政府去年的预算赤字达到近1,000亿美元的创纪录水平。

--美国对原产自七个国家的冷轧板产品作出倾销初裁

美国商务部的调查发现，多家企业输美的冷轧板产品违反了反倾销法，初步裁定七个国家的产品以人为的低价扭曲市场。商务部下属国际贸易局的一份情况说明书称，数家美国钢铁企业要求对原产于巴西、中国、印度、日本、韩国、俄罗斯和英国的部分钢铁产品进行调查。商务部在初裁中表示，多家外国钢铁公司并未回应提供信息的要求。不过商务部初步确定了倾销幅度，其中巴西为38.93%，中国为265.79%，印度为6.78%，日本和韩国分别为71.35%和4.53%，俄罗斯和英国则分别为14.76%和28.03%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.3%创三周半高位，因风险偏好升温

日本股市涨至三周半高位，乐观美国就业数据以及石油等大宗商品价格上涨，提振了投资者风险偏好。日经指数收高1.3%至16,960.16点，创2月8日以来最高收盘点位。东证股价指数涨1.4%至1,369.05点。JPX-日经400指数上扬1.3%至12,415.74点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，房地产股上升动能减弱令市场气氛偏纠结

中国股市沪综指小幅收涨，连续第三天收升。分析师指出，在连涨两天后，房地产及相关板块的上升动能有所减弱，在基本面和资金面没有根本变化的情况下，市场气氛转向犹豫，大盘呈现震荡整理走势。沪综指收报2,859.758点，涨10.077点或0.35%。沪深300指数收报3,058.422点，涨0.23%。

--香港股市：恒指自七周高点回落而收低，受获利了结操作拖累

香港指标股指恒生指数自七周高点小幅回落，因投资者对此前涨幅进行获利了结。之前的涨势由全球及中国大陆市场涨势带动。恒生指数收低0.3%至19,941.76点，但恒生国企指数涨0.2%至8,390.79点。

--汇市：美元上涨，风险偏好强劲提振澳元

汇市风险偏好保持强劲，澳元触及两个月高位，避险日圆兑美元和欧元下滑。关注焦点将是美国供应管理协会(ISM)非制造业报告，投资者关注就业分项数据，以推测周五将公布的非农就业报告。美元兑日圆回升至114.00日圆上方，涨0.5%至114.05。欧元兑美元持平于1.0860，徘徊在前一日触及的一个月低点1.0825上方。澳元兑美元涨0.2%至0.7303，稍早触及年内高点0.7325。

--欧元债市：德国公债收益率上涨，因经济增长担忧缓解

德国公债收益率(殖利率)上涨，因有关全球经济增长的担忧缓解，且大宗商品价格上涨，今日收益率涨势降低了欧洲央行下周政策会议前再次测试零水平的机率。德国指标10年期公债收益率上涨3个基点至0.24%，其他欧元区公债收益率日内大多涨2-4个基点。

--国际油市：油价回跌，美国原油库存创新高打击多头气焰

原油价格扭转稍早涨势回跌，因美国原油库存上扬，盖过了长达20个月市场动荡即将结束的预期心理。布兰特原油期货一度升至每桶37.17美元，0840GMT则是回跌至36.68美元，较上日收市下跌0.25美元。美国原油期货稍早见到每桶34.88美元的高点，之后回落至每桶34.54美元，较上日结算价下跌0.12美元。

--全球金市：黄金依然受追捧，资金流入ETF抵消了风险偏好重燃影响

黄金微涨，因黄金上市交易基金(ETF)获得强劲资金流入，这提振了有关黄金能延续年初以来涨势的乐观看法，尽管风险偏好重燃推动亚洲股市升向两个月高点。0842GMT，现货金略微上涨至每盎司1,240.74美元。美国4月期金合约持平于每盎司1,241.70美元。

--金属期市：伦敦期铜触及三个月高位，因风险偏好保持坚挺

伦敦期铜触及11月中旬以来最高，因股市和大宗商品价格复苏，催生了对于全球经济走上复苏之路的乐观情绪，使得风险偏好仍然坚挺。0830GMT，LME三个月期铜上涨0.46%，至报每吨4,812美元。上海期铜跳涨1.6%至每吨37,000元人民币(5,654美元)。(完)