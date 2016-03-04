《路透晚报》--3月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行总裁黑田东彦称目前不计划进一步降息

日本央行总裁黑田东彦周五表示，目前并未考虑进一步下调已经为负的利率；如有必要，未来将采取适宜的货币政策举措，且必要时将毫不犹豫地调整货币政策。黑田东彦称，预计2017财年上半年达成2%通胀目标的可能性很大，贷款和按揭利率下降将惠及家庭和企业。黑田东彦称采取负利率的目的不是为了影响外汇市场，日圆强势不是核心CPI不上涨的主要原因。

--日本政府提名樱井真加入日本央行政策委员会

周五日本政府的一份文件显示，政府已经提名国际金融专家樱井真加入日本央行的九人政策委员会。现年70岁的樱井真将接替现年53岁的白井早由里。樱井真是日本MSK Research Institute的国际金融中心主管外，他还曾担任财务省等政府机构和日本金融机构的顾问。樱井真的货币政策立场目前还不得而知。这次的任命案还需日本国会的批准才能生效。如果获得批准，樱井真加入日本央行共九名成员的政策委员会后，将让整个委员会更倾向于支持日本央行总裁黑田东彦竭尽所能达到2%通胀率目标的作法。

--中国经济7%左右的GDP增长率可以维持，推行结构性改革是关键--专家

全国政协委员、经济学家厉以宁表示，应该对中国经济维持7%左右的增长率有信心，7%左右的增长率可以维持下去。关键在于继续推行结构性改革。新华社援引他的话在参加全国政协十二届四次会议经济界别第一场分组讨论时的话称，当前人民币汇率不会大幅贬值，现在没有必要用大幅贬值来促进出口。此外，当前失业率也控制在合理区间内，就业问题正得到逐步解决。

--中国经济结构性问题财政政策更有效，货币政策不宜过松--央行官员

中国的金融时报周五报导，央行杭州中心支行行长殷兴山和南京分行行长周学东就解决当前经济结构性问题提交的两会提案均认为，多重因素制约了“结构性”货币政策效果的发挥，而财政政策比货币政策更有效。殷兴山指出，当前中国经济增长中的周期性和结构性问题交织叠加，其中又以供给侧结构性问题尤为突出。在推进供给侧改革过程中，通过实施适当的货币政策，可以为供给侧结构性改革营造适宜的货币政策环境。周学东亦建议，货币政策要紧密配合供给侧改革应时而动，为改革营造良好的货币金融环境。

--日本1月实质薪资同比上升0.4%，为三个月来首次上涨

日本厚生劳动省数据显示，日本1月经通胀调整后的实质薪资较上年同期上涨0.4%，为三个月来首次上升。该消息令人鼓舞，暗示消费者支出可能上升。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数四连涨，投资者静候美国2月非农就业数据

日本股市上涨，盘中走势动荡，投资者静候美国2月非农就业数据。日经指数收高0.3%至17,014.78点。日经指数连续四日上涨，为2015年11月来最长连续涨势。东证股价指数涨0.5%至1,375.35点，JPX-日经400指数上扬0.2%至12,444.36点。

--中国股市：沪综指收盘四连涨，金融股等大盘股奋力护盘难改谨慎气氛

中国股市沪综指收市小涨，连续第四天上升。分析师指出，市场上整体犹豫谨慎气氛没有变化，创业板等中小市场个股已率先大幅调整，所幸金融股为代表的大盘股奋力护盘，股指才勉强稳住。沪综指收报2,874.147点，涨14.389点或0.50%，本周累计上涨3.86%，创两个半月最大单周涨幅。沪深300指数收报3,093.890点，涨1.16%。

--香港股市：恒生指数升至八周收盘高位，本周累计上涨4.2%

香港恒生指数升至八周收盘高位，以积极姿态为本周作结，因全球股市在油价和大宗商品价格上涨的带动下继续走坚。恒生指数收高1.2%至20,176.70点，恒生国企指数涨2.0%至8,557.69点。两指数均创下1月8日以来最高收位。本周恒生指数累计上涨4.2%，恒生国企指数则上升6.5%。

--汇市：美元处于守势，关注美国非农就业报告能否带来支撑

美元兑主要货币处于守势，此前疲软数据令美国联邦储备委员会(美联储)很快升息的希望受到压抑，市场关注今日稍后公布的美国非农就业报告，是否可能为美元带来一些支持。欧元兑美元接近持平，报1.0935；美元兑日圆亦变动不大，报113.74日圆，澳元兑美元涨0.3%，达到隔夜所及三个月峰值0.7374。

--国际油市：原油期货小升，因美国石油产量连续第六周减少

原油期货略涨，受乐观情绪重燃提振。由于官方数据显示，美国石油产量降至2014年11月以来最低水平，投资者因此乐观地认为油价或已触底。0848GMT，布兰特原油期货涨0.05美元至每桶37.12美元。美国原油期货涨0.11美元至每桶34.68美元。

--全球金市：金价上扬并触及13个月高位，等待美国非农就业数据

金价上扬并触及逾一年高位。在美元走软以及技术性买盘支撑下，上日金价录得两周来最大单日涨幅。0859GMT，现货金涨至1,269.8美元。美国4月期金涨0.98%至每盎司1,270.5美元。

--金属期市：伦敦期铜有望录得9月来最佳单周表现，得益于风险偏好回升

伦敦期铜有望录得约六个月来最大单周涨幅，因有迹象显示油价触底且美国经济形势转亮，引发了投资者对基本金属的需求。1643GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.97%至每吨4,902美元。上海期货交易所期铜合约上涨2.7%，至每吨37,950元人民币。(完)