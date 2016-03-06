《路透早报》--3月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国官方储备资产（外汇储备、黄金储备）数据

--台湾2月进出口数据 (0800)

--香港2月底止外汇储备资产数字 (0830)

--澳洲2月报纸与网络招聘广告 (0030)

--日本1月同时指标与领先指标 (0500)

--德国1月工业订单 (0700)

--意大利1月生产者物价指数(PPI) (0900)

--欧元区3月Sentix投资者信心指数 (0930)

--美国2月就业趋势指数 (1500)

--美国1月消费者信贷 (2000)

--日本2月银行放款(2350)

--日本1月未经季节调整经常账收支 (2350)

--日本第四季国内生产总值(GDP)修正值 (2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本央行总裁黑田东彦在读卖新闻举办的活动中发表演说(0340) --世界银行常务副行长兼首席运营官英卓华在全美商业经济协会(NABE)年度经济政策会议上发表演说(1300)。美联储副主席费舍尔在午餐会上发表讲话(1730)。

--美国财政部国际事务次长希茨在国际银行家协会华盛顿年会发表演说(1400)。美联储理事布雷纳德也将发表演说(1700)。

--欧元集团会议。

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹发表演说。

--澳洲央行副总裁洛威在UDIA行业会议中发表演说(2320)。

以下为3月4日下午5:00至3月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--2月非农就业岗位猛增，提振美联储升息前景

美国2月非农就业岗位急增，可能为美联储今年循序渐进地升息创造条件。上月非农就业岗位增加24.2万个，且12月和1月修正后累计再增加3万个。尽管就业参与率提高，失业率仍稳定在4.9%的八年低位。分析师原先预计上月增加19万个非农就业岗位。报告中唯一的瑕疵是平均时薪减少了3美分，但这部分归因于日历原因，以及低收入的零售和餐饮职位增加。上月，每周平均工时也减少。就业报告，加上之前出炉的消费者和企业支出等数据，表明经济增长在去年第四季放缓至1.0%后重拾动能。数据发布后，美国股市上扬，美国公债价格下跌。美元兑一篮子货币走软。

* 就业数据公布后，路透访查的华尔街多数顶级银行目前预计，美联储在今年年底前可能仅再升息两次，较之前的预估下调。17家美国初级市场交易商预估中值认为，到年底时美国联邦基金利率区间中点将处在0.875%的水平。交易商也鲜少认为，美联储会步欧洲央行和日本央行后尘推行负利率政策，预估中值认为这样的可能性只有10%。

* 美国1月贸易逆差扩阔2.2%至457亿美元，美元坚挺与全球需求疲弱推动出口降至逾五年半低点。该数据显示贸易将在第一季继续拖累美国经济成长。

--中国经济今年的挑战和风险不容低估，有充裕政策储备应对--发改委

中国国家发展改革委员会主任徐绍史表示，今年经济面临比较大的风险和挑战，但政策储备充裕，有信心使中国经济运行在合理区间，也不会因处置过剩产能出现下岗潮，中国经济不可能硬着陆，也没有拖累世界经济。

中国政府工作报告将今年GDP增长目标下调至6.5-7%，亦为首次设定区间目标，凸显在经济下行压力仍大的背景下，中国为宏观调控预留空间和引导市场预期的良苦用心。

--美商务部将对中兴通讯实施出口限制，指其违反对伊制裁规定

根据路透看到的文件，美国商务部将对中国电信设备生产商中兴通讯实施出口限制，指称该公司违反了美国对伊朗的出口控制规定。中兴将难以从美国购买产品，因限制规定要求其供应商在将任何美国制造的设备和元器件卖给中兴前要申请许可。从商务部即将发表的通知来看，这类许可申请通常会被拒绝。路透得知，上述限制将从周二起生效，并适用于全球所有要求将美国制造商品卖给中兴的公司。该公司可以提出上诉。中兴表示2012年以来一直配合美国政府相关部门进行调查并保持经常性沟通。

--英国脱欧将成英国、欧洲乃至全球的经济“毒药”--德财长

德国财长朔伊布勒接受英国广播公司(BBC)采访时表示，若英国公投决定脱离欧盟，将损害英国、欧洲乃至全球经济。“我们将耗费数年时间进行最为艰苦的谈判，这对欧盟来说也很艰难。在此期间我们将处于不安全状态，这对英国、欧洲大陆乃至全球经济而言都是毒药，”朔伊布勒表示。

--欧盟考虑将钢铁协议与是否给予中国市场经济地位挂钩

参与谈判的一欧盟官员告诉路透，欧盟正考虑降低针对中国进口商品的贸易保护力度，条件是中国大幅减少向欧洲的钢铁出口。路透获悉的一份欧盟执委会文件草案还显示，在评估是否给予中国市场经济地位时，欧盟将把加强“针对钢铁行业不公平贸易行为”的保护力度考虑进去。欧盟执委会将在12月前决定是否给予中国市场经济地位，该地位可能限制欧盟对从中国进口的过度廉价产品征税的能力。

--加拿大1月贸易逆差为6.6亿加元，12月修正为逆差6.3亿加元

加拿大统计局公布，1月贸易逆差为6.6亿加元，12月修正为逆差6.3亿加元，前值为逆差5.9亿加元。1月出口为460亿加元，较前月增加1.0%；进口为466.5亿加元，较前月增加1.1%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收涨，因2月就业报告缓解了投资者对经济成长迟缓的担忧，但数据并未加剧对美联储不久会升息的担忧。标普500指数自10月来首次录得四日连升，收盘略低于2,000点大关，部分交易员认为这是重要心理关口。道琼工业指数也是自1月初来首次升穿17,000点关口。道琼工业指数升62.87点，或0.37%，至17,006.77点；标准普尔500指数上扬6.59点，或0.33%，至1,999.99点，年内首次收在100日移动均线之上；Nasdaq指数涨9.60点，或0.2%，至4,717.02点。本周，道指收涨2.2%，标普500指数上扬2.7%，NASDAQ指数攀升2.8%。周五标普10个类股中有七种收高，原材料股以1.18%领涨。

--欧洲股市上涨，此前美国发布强劲就业数据，缓解了对全球最大经济体可能陷入衰退的忧虑，矿业股受助于金属价格劲升而上涨，汽车股连续第七日走高。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，报1,344.62点，录得连续第三周周线涨幅，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数攀升0.8%。英股富时100指数收高1.13%，至6,199.43点，法股CAC指数收高0.92%，报4,456.62点，德国DAX指数收高0.74%，至9,824.17点。

汇市:

--美元走软，兑欧元触及一周低位，因美国2月薪资回落，盖过了就业岗位强劲增长带来的利多基调，并支持了美联储不急于升息的观点。美元指数盘中触及近两周低位97.019。不过，美元兑避险日圆在下午的交易中转跌为升，触及日高114.25日圆，分析师将此归因于风险意愿增强。欧元兑美元尾盘上扬0.37%，报1.0995美元。美元兑日圆尾盘升0.32%，报114.03日圆。美国就业数据公布后，美元兑瑞郎触及一周低位0.9881瑞郎，后反弹，尾盘上扬0.24%，报0.9944瑞郎。美元指数回落0.24%，报97.361。

债市:

--美国公债价格重挫，此前数据显示2月就业岗位强劲增长，但薪资数据疲弱及避险买盘持续，限制了公债收益率的升幅。数据公布之初，公债收益率应声上扬，三年期、五年期和七年期公债收益率跳升至约一个月高位。但之后收益率回软，分析师指因平均时薪数据疲弱，显示通胀仍低于美联储目标。指标10年期公债收益率升至一个多月高位1.902%，尾盘价格跌15/32，收益率报1.882%，周四尾盘报1.83%。30年期公债尾盘价格跌26/32，收益率报2.705%，周四尾盘报2.66%。周五盘中该收益率一度触及约一个月最高的2.733%。

--葡萄牙政府借款成本大涨，针对该国债信评级的一连串评估将陆续登场。在美国公布优于预期的就业数据后，德国10年期公债收益率升2个基点，报0.20%。未来两个月内将有三个机构评估葡萄牙评级，惠誉为首家采取行动者，而之后DBRS有可能将该国评等降至投资级别以下，使其债券无法再适用于欧洲央行资产购买计画。葡萄牙10年期公债收益率周五上涨5个基点至2.93%，高于上周末触及的近一个月低点2.85%。

油市:

--油价跳升，大涨4%，因美国就业数据强劲及技术性因素带动了买盘，本周升势在暂歇一日后又被激活。布兰特原油期货收涨1.65美元或4.5%，报每桶38.72美元。美国原油期货收高1.35美元或3.9%，报每桶35.92美元。本周布兰特原油和美国原油期货都大涨约10%，布兰特原油期货连升第二周，美国原油期货则连升第三周。

金属市场:

--金价持平，盘中大幅波动，在技术和潜在投资需求推动下两次上探13个月高位，中间受强于预期的美国就业数据拖累大幅下挫。金价今年至今已上涨19%，得益于对经济的担忧导致股市和油价大幅下挫，提高了对避险黄金的兴致。2019 GMT, 现货金下跌0.2%，报每盎司1,260.80美元，盘中曾下跌1.1%，至1,249.9美元。美国4月期金收涨1%，报每盎司1,270.70美元。。

--期铜价格攀升至四个月高位，此前美国就业数据显示就业岗位强劲增长，但薪资下滑，美国提前升息的威胁减轻。指标三个月期铜大涨3.5%，报每吨5,027美元，盘中触及11月5日来最高的5,059美元。本周期铜劲升近7%，为2011年12月来最大周度升幅。工业金属受到全球股市走强、油价上涨和美元走软的提振。(完)