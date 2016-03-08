《路透早报》--3月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--韩国1月L货供额 (0300)

--澳洲1月房屋融资 (0030)

--英国1月工业生产与制造业产出 (0930)

--美国抵押贷款市场指数 (1200)

--美国1月趸售(批发)库存与趸售销售(1500)

--美国汤森路透/益普索3月主要消费者信心指数 (1600)

--加拿大汤森路透/益普索3月主要消费者信心指数 (1600)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国企划财政部发布月度经济报告(0100)

--马来西亚央行宣布利率决定(1000)

--加拿大央行利率决议 (1500)

--新西兰央行利率决议 (2000)

以下为3月8日下午5:00至3月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行总裁卡尼就脱欧风险发出警告，激怒欧洲怀疑论者

英国央行总裁卡尼表示，如果英国民众投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并促使一些银行离开英国。这是卡尼迄今为止对英国脱欧公投辩论发出的最强烈干预，但他表示，他并不是在就如何投票给出建议。

--英国央行委员威尔称利率仍可能上调，必要时有刺激空间

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔表示，未来两年升息的可能性要大过于降息，但必要时有足够的空间来刺激经济。威尔表示，必要时，英国央行可以把目前处于纪录低位0.5%的利率再往下降，或者推出新一轮的量化宽松政策，可能买进私人部门的资产。

--2月美国小型企业信心进一步下滑

全美独立企业联盟(NFIB)表示，2月小型企业信心指数下滑1点至92.9点，对于销售增长和获利的担忧损及资本支出和聘雇计划。所有的分项指数中无一增长。1月份该指数下跌1.3点。

--EIA预计明年美国原油日产量减少48万桶，今年日产量减少76万桶

美国能源资料协会(EIA)在短期能源展望中称，2017年美国原油日产量将降至819万桶。EIA在上月时预计2017年美国原油日产量减少23万桶至846万桶。EIA预期2016年美国原油日产量将减少76万桶，之前预估为减少74万桶。

EIA在其月报中，将2016年全球石油需求增长预估下调9万桶/日，至115万桶/日；2017年全球石油需求增长预估下调25万桶/日，至121万桶/日。

--穆迪警告称，全球经济放缓或引发主权和企业评级遭下调

信用评等机构穆迪警告称，如果发生更广泛的全球经济放缓现象，则可能出现新一波主权和企业评级下调。穆迪称，尽管近期金融市场发生剧烈动荡，但目前预计发达经济体不会陷入衰退，不过经济恶化风险仍然存在。

--欧元区第四季GDP确认为较前季增0.3%，同比则修正为增长1.6%

欧盟统计局公布，欧元区第四季国内生产总值(GDP)确认为较前季增长0.3%，较上年同期则修正为增长1.6%，前值为成长1.5%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收在日内低位附近，因能源股跟随油价下挫，且中国贸易数据重燃对全球经济将较预期疲弱的担忧。道指成份股艾克森美孚和雪佛龙均大跌逾2%。标普能源指数下挫4.1%。道琼工业指数收跌109.85点，或0.64%，报16,964.10点；标准普尔500指数收低22.50点，或1.12%，报1,979.26点；Nasdaq指数收跌59.43点，或1.26%，报4,648.83点。

--欧洲股市跌至一周低位，中国发布的疲弱贸易数据打击矿业股。STOXX Europe 600基本资源指数下跌9.3%，在各类股中跌幅最大，矿业巨擘必和必拓、英美资源集团、力拓和嘉能可跌幅在8.5-18.1%之间。泛欧FTSEurofirst 300指数下跌0.9%，报1,329.36点。

英股富时100指数收跌0.92%，至6,125.44点。法股CAC指数收跌0.86%，报4,404.02点。德国DAX指数收跌0.88%，至9,692.82点。

汇市:

--中国贸易数据疲弱刺激日圆避险需求，油价回落令加元和澳元等商品货币承压。美元兑日圆跌0.8%，报112.56日圆。欧元兑日圆也回落0.8%，报123.92日圆。

瑞郎走强，但涨势在美国交易时段逐步衰竭。瑞郎兑美元尾盘回落0.1%，报0.9956瑞郎。瑞郎兑欧元持稳在1.0964瑞郎。

澳元兑美元下跌0.2%，报0.7455美元。加元兑美元回落0.9%，报1.3405加元。

欧元兑美元跌0.05%，报1.1005美元，陷于狭窄区间内。

英镑兑美元回落0.4%，报1.4215美元，之前英国央行总裁卡尼警告称，一旦退欧，将会损及英国经济，并促使部分银行将业务撤出英国。

债市:

--美国公债收益率走低，走势同日本公债收益率跌势一致，因之前中国公布的数据疲弱，重燃对全球经济放缓的担忧，遂导致对公债的避险需求增加。指标10年期和30年期公债收益率从一个月高位回落。10年期公债价格尾盘上扬22/32，收益率报1.829%，低于周一尾盘的1.904%。30年期公债价格尾盘升1-12/32，收益率报2.635%，低于周一尾盘的2.703%。

--欧元区政府公债收益率和短期利率下跌，疲弱的中国数据重燃了对经济成长的忧虑。但在周四欧洲央行会议前的审慎情绪，阻止公债收益率测试上周低点。市场青睐的显示通胀预期的指标--五年期、五年期损益平衡通胀率为1.49%，比去年12月会议前水平低逾30个基点。德国10年期公债收益率目前在0.17%，较上周触及的10个月低点0.102%高出约7个基点。德国两年期公债收益率下跌1.5个基点，至负0.56%，接近上周触及的纪录低点。

油市:

--油价下跌3%，布兰特原油连涨六日后回落。高盛认为油价反弹不可持续。分析师预计，上周美国原油库存再创纪录高位。布兰特原油收跌1.19美元，或2.9%，报每桶39.65美元，盘中触及41.48美元的2016年高位。美国原油收跌1.40美元，或3.7%，报每桶36.50美元，盘中稍早触及38.39美元的三个月高位。

金属市场:

--金价因获利了结由升转跌，在下周美联储政策会议举行前，近期的涨势看来失去动能。2010 GMT，现货金下跌0.4%，至每盎司1,262.46美元。美国4月期金收跌0.1%，报1,262.90美元。现货铂金大跌2%，至每盎司979美元。现货银跌1.5%至15.41美元，现货钯金下挫2.8%至558.50美元。

--期铜大跌，势将录得四个月来最大单日跌幅，因最大铜消费国中国贸易数据疲弱，令基金扭转对期铜价格上涨的押注。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.6%，至每吨4,868美元。三个月期铝收挫2%，报1,567美元。期锡大跌4.6%，至16,550美元。期锌下滑2.8%，至1,760美元。期镍骤降8.3%，报8,600美元。期铅下挫2.7%，至每吨1,819.5美元。(完)