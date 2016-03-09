《路透早报》--3月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI) (0130)

--英国2月皇家测量师学会(RICS)房价差值 (0001)

--德国1月贸易收支(0700)

--法国1月工业生产(0745)

--德国/法国/英国/意大利3月汤森路透/益普索主要消费者信心指数 (1100)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--加拿大第四季产能利用率，1月新屋价格指数 (1330)

--美国2月联邦预算(1900)

--日本第一季大型制造业景气判断指数 (2350)

--新西兰2月食品价格指数与制造业表现指数(PMI) (2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行利率决议 (0100)

--欧洲央行利率决定与记者会 (1245)

--加拿大央行总裁波洛兹在加拿大高级研究所发表讲话(2115)。

以下为3月9日下午5:00至3月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--新西兰央行意外降息，并暗示未来或进一步调降

新西兰央行将指标利率下调25个基点至2.25%的纪录新低，令市场大感意外。央行并暗示随着全球经济成长前景恶化，可能需要进一步降息。“货币政策将继续保持宽松，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称，“可能需要进一步放宽政策以确保未来通胀均值稳定在目标区间中部附近。”央行公布决议后，新西兰元兑美元从约0.6783美元下挫至0.6650，之后略升至0.6666美元。

--加拿大央行维持利率不变，预计今明两年全球经济成长增强

加拿大央行周三决定维持利率不变，称非能源领域出口增强，而且经济增长基本符合预期。央行将等待本月将出炉的联邦政府预算，以衡量自由党政府的刺激计划的影响。加元在央行决议一如市场预期之后持坚，因央行似不在意加元最近的反弹，称汇率及油价升势与央行1月时的假设一致。

--美国1月趸售库存上升且销售减少，今年去库存任务依然艰巨

美国1月趸售库存意外上升，同时销售锐减，暗示在进入2016年之后的很长一段时间里，企业仍要设法降低库存，由此将束缚未来几个季度的经济成长步伐。美国商务部公布称，1月趸售库存上升0.3%，12月为持平；销售下降1.3%，延续12月下降0.6%的跌势。

--日本内阁官房参赞本田悦朗敦促政府推迟上调消费税甚至降税

日本内阁官房参赞本田悦朗称，鉴于可能对民间消费造成伤害，首相安倍晋三应该无限期推迟消费税上调计划，甚至是降税。本田悦朗在采访中对路透称，需要编制最多7万亿日圆(600亿美元)的追加预算，以刺激消费。本田悦朗是内阁的特别顾问，而且是安倍晋三经济政策的主要设计者。他是日本政策圈主要官员中首个建议下调消费税的。

消息人士表示，日本央行下周将不会降息，因该行正努力缓解1月意外采行负利率所造成的市场不安。消息人士称，央行即便要采取行动，也会倾向于增加资产购买规模而非降息。

--马来西亚维持指标利率在3.25%不变，存准率亦未变

马来西亚央行维持指标利率在3.25%不变，一如预期；维持存款准备金率亦不变。该行1月曾下调银行存准率。“基础设施开发项目的实施、制造业和服务业的资本支出，将继续支撑整体投资，”央行在声明中称。接受路透调查的11位经济学家此前预计该央行维持隔夜政策利率不变。

--英国1月工业生产较前月上升0.3%，较上年同期增长0.2%

英国1月工业生产较前月上升0.3%(预估为增长0.5%)，较上年同期增长0.2%(预估为增长0.2%)。1月制造业产出较前月增长0.7%(预估为增长0.2%)，较上年同期下滑0.1%(预估为下滑0.7%)。英国第四季工业生产修正为下滑0.4%，前值为下降0.5%。

--菲律宾镍矿生产商决定削减产量和出口量，因价格下跌

菲律宾镍矿生产商已就今年产量和出口量最多削减20%达成一致，以回应镍价受中国需求疲软拖累跌至逾10年低点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市缩量上涨，再次由油价和能源股带动升势。道琼工业指数收高36.26点，或0.21%，报17,000.36点；标准普尔500指数收涨10点，或0.51%，报1,989.26点；Nasdaq指数收升25.55点，或0.55%，报4,674.38点。

--欧洲股市上涨，意大利电信和Mediaset将分别和法国同业并购的前景，带动这两家公司股价上涨。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数上涨0.5%，至1,335.4点，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.47%。

英股富时100指数收升0.34%，至6,146.32点，法股CAC指数收涨0.49%，报4,425.65点，德国DAX指数收升0.31%，至9,723.09点。

汇市:

--欧元持稳，整日交投震荡，投资者静待欧洲央行会议。欧元兑日圆跌至一周低位后反弹，尾盘上扬0.6%，报124.76日圆。欧元兑美元基本持稳在1.1008美元，抹掉稍早录得的0.6%的跌幅。

加元跳涨，之前加拿大央行保持政策利率不变，并称经济前景与1月时的预期基本一致。加元兑美元触及三个半月高位，尾盘上扬1.2%，报1.3253加元。油价和金属价格反弹也重燃对加元、澳元和新西兰元等商品货币的买兴。澳元兑美元攀升近1%，报0.7511美元，盘中触及八个月高位。美元指数跌0.1%，报97.112。

不过新西兰央行宣布降息至2.25%的纪录低位，新西兰元兑美元应声扭转升势，由0.6783美元急挫至0.6650美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，因一些投资者押注最近收益率受全球经济成长疑虑拖累的跌势过度，而且今日的公债标售需求疲弱令人失望。指标10年期公债价格尾盘下降17/32，收益率报1.891%，高于周二尾盘的1.834%。30年期公债价格跌29/32，收益率报2.682%，高于周二尾盘的2.639%。

--葡萄牙公债收益率(殖利率)小幅上升，该国发售新债借贷成本跳升，因投资者对该国更多政治不确定性及信贷评等下调前景感到担忧。评等下调可能导致葡萄牙被剔除出欧洲央行的量化宽松(QE)计划。葡萄牙10年期公债收益率上涨2个基点至3.03%，可能录得四周来首次周线上涨，但较2月触及的两年高点4.38%仍有距离。欧元区其他公债收益率也小幅上涨，因欧洲央行周四召开会议前投资者转趋谨慎。

油市:

--油价涨幅高达5%，美国原油期货触及三个月高位。美国汽油库存骤降，盖过了原油库存再创纪录新高造成的拖累。市场臆测，主要产油国不久可能同意冻产，这也支撑油价。布兰特原油期货收涨1.42美元，或约4%，报每桶41.07美元。美国原油期货收高1.79美元，或5%，报每桶38.29美元，盘中触及三个月高位38.51美元。

金属市场:

--金价下跌，因油价和股市上涨，欧洲央行进一步放宽货币政策的预期促使投资者在金价上周升至13个月高位后锁定利润。1936 GMT，现货金报每盎司1,252.68美元，下跌0.6%。美国4月期金收盘下跌0.4%，报1,257.40美元。现货银下跌0.1%，报每盎司15.29美元。现货铂金下跌0.5%，报每盎司973.74美元。现货钯金上涨0.9%，报每盎司561美元。

--期铜、期锌和其它基本金属反弹，因投机客争相返回市场，寄望进一步减产可能导致供应短缺，且主要金属消费国中国可能采取更多的经济刺激举措。美元走弱也给市场带来支撑。三个月期铜收涨1.4%，报每吨4,935美元。期锌上涨2.1%，报收于每吨1,797美元；期镍上涨3.3%，报8,880美元。期铝涨1%，报每吨1,582美元。期铅攀升1.4%，报1,845美元；期锡上涨1.5%，报16,800美元。(完)