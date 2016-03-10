《路透早报》--3月11日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月汤森路透/益普索主要消费者信心指数 (0200)

--韩国3月汤森路透/益普索主要消费者信心指数 (0200)

--澳洲3月汤森路透/益普索主要消费者信心指数 (0200)

--德国2月消费者物价调和指数(HICP)与消费者物价指数(CPI)终值 (0700)

--德国2月趸售物价指数(0700)

--意大利1月经季节调整工业生产(0900)

--英国1月建筑业产出，商品贸易收支(0930)

--美国2月进口/出口物价 (1330)

--加拿大2月就业岗位变动与失业率 (1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁在一次会议上发言(0810)。

--前英国央行副总裁宾恩就英国政府统计数据报告举行记者会(0845)。

--奥地利央行就该国金融机构借贷举行记者会(0900)。

--波兰央行宣布利率决议(1030)。

--德国央行委员Joachim Nagel在2016年曼海姆论坛发表讲话(1330)。

以下为3月10日下午5:00至3月11日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行下调主要利率并增加购债，但总裁暗示降息周期结束

欧洲央行下调所有三大利率并扩大资产购买规模，但央行总裁德拉吉随后暗示将来不会进一步降息，削弱了新举措的刺激效应。此次行动的力度超过预期：资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元；主要再融资利率从0.05%下调至零；将存款利率下调10个基点至负0.40%；隔夜贷款利率从0.3%下调至0.25%。 欧洲央行称，还将开始购买企业债，并推出新一轮四批低成本贷款计划，让资金透过银行进入实体经济。

市场最初对这些宽松举措欢欣鼓舞，但德拉吉讲话后行情逆转。欧元兑美元从六周低位反弹至三周高位，尾盘涨逾1%。欧洲股市由升转跌，欧元区公债收益率飙升--所有这些都使货币市场状况大大趋紧，也与德拉吉的目标相悖。

央行将2016年通胀预估从1.0%下调至0.1%，2017年预估从1.6%下调至1.3%，2018年通胀率的初步预估为1.6%。欧洲央行预计2016年欧元区GDP成长率为1.4%，去年12月时预计为1.7%；预计2017年GDP成长率为1.7%，12月时预计为1.9%；2018年GDP成长率为1.8%。

--美国初请失业金人数创五个月新低，就业市场依然强劲

美国上周初请失业金人数降幅超过预期，表明就业市场持续强劲，应会进一步驱散经济衰退担忧。美国劳工部公布，截至3月5日当周经季调后的初请失业金人数减少1.8万人，降至25.9万人，为去年10月中以来最低。四周均值减少2,500人至26.75万人，为去年10月底以来最低。由于劳动市场紧俏及通胀率上升，美联储今年可能缓步升息，但预计下周开会时不会调高利率。

美国2月预算赤字为1,930亿美元，上年同期为赤字1,920亿美元。

--3月20日原油冻产会议可能无法召开，因伊朗仍未表态参与行动

知情消息人士透露，产油国3月20日在俄罗斯讨论全球冻产协议的会议可能无法召开，因石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗仍未表态是否加入协议。

--挪威内陆经济放缓料大于原先预期，今年成长预估降至1.4%

挪威统计局指出，挪威经济今年放缓程度将大于预期，复苏时间也将晚于原先预期。统计局预测，今年挪威内陆经济将成长1.4%，低于12月时预测的成长2.0%。内陆经济不含波动剧烈的能源业及航运业。统计局亦将2017年成长预估由原先的2.6%降至2.3%，2018年预估由2.7%降至2.4%。统计局预计央行今年会降息两次至0.25%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘几无变动，盘中交投震荡，此前欧洲央行下调主要利率，但总裁德拉吉称不太可能再次降息，令原本预计还将多次减息的投资者困惑。道琼工业指数小幅收跌5.23点，或0.03%，报16,995.13点；标准普尔500指数微涨0.31点，或0.02%，报1,989.57点；Nasdaq指数收跌12.22点，或0.26%，报4,662.16点。

--欧洲股市由升转跌，此前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称不太可能进一步下调利率。但银行股表现出色，受新一轮针对银行的低成本贷款计划支撑。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.8%，至1,311.74点。在欧洲央行宣布下调利率并扩大购债计划规模后，该指数稍早上涨最多2.6%。

英股富时100指数收跌1.78%，至6,036.70点；法股CAC指数收低1.7%，报4,350.35点；德国DAX指数收跌2.31%，至9,498.15点。

汇市:

--欧元兑美元触及三周高位1.1217美元，从六周低位1.0823反弹。欧洲央行总裁德拉吉称，他预计不需要进一步减息来刺激经济。欧元兑美元稍早急跌1.6%，因欧洲央行宣布了一系列宽松举措，许多是市场意料以外的。欧元尾盘报1.1120美元，升1.1%。欧元兑日圆触及三周高位，尾盘报126.59日圆，上涨1.5%。欧元兑英镑和兑瑞郎也录得涨幅。

债市:

--美国公债收益率上涨。收益率在欧洲央行发表声明后下跌，因投资者增持风险资产，但跌势很快逆转，因欧洲央行总裁德拉吉称目前来看没有必要进一步下调利率。德拉吉的讲话，加上美国初请失业金数据，在一定程度上缓解了全球经济放缓忧虑，支持美联储今年将继续升息的预期。指标10年期公债价格下跌11/32，收益率升至1.931%，周三尾盘报1.892%。30年期公债价格下跌11/32，收益率升至2.699%，周三尾盘报2.683%。

--欧元区短期公债收益率可能录得三个月最大涨幅，之前欧洲央行总裁德拉吉预计不会进一步降息。两年期德债收益率最初触及日内低位负0.56%，后反弹至一个半月高位负0.45%。日内上扬7个基点，有望录得欧洲央行去年12月会议以来的最大单日涨幅。

不过，评级较低的南欧二线公债收益率回落。欧洲央行量化宽松计划对这些公债的提振更大。西班牙和意大利10年期公债收益率回落超过15个基点，分别触及2015年4月以来最低1.38%和1.24%，后收复部分失地。葡萄牙10年期公债收益率触及六周低位2.70%，盘中一度下跌约30个基点。德国10年期公债收益率跌3个基点，至0.21%，与两年期公债收益率差收窄，收益率曲线趋平。

油市:

--油价下跌，美国原油期货从三个月高位回落，因炼厂进入维护期，可能导致本已处于纪录高位的原油库存进一步增加。另外，如果伊朗不合作，旨在协调冻产的产油国会议看来可能流产。美元兑欧元下跌，支撑原油价格。布兰特原油收低1.02美元，或2.5%，报每桶40.05美元。美国原油收跌0.45美元，或1.18%，报每桶37.84美元。

金属市场:

--金价反弹逾1%，因欧元兑美元从六周低点反弹。此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，欧元区不太可能进一步下调利率。全球最大黄金支持上市交易基金GLD的持金量恢复升势，之前曾一度中断。金价的技术面看似也很强劲。1946 GMT，现货金上涨1.4%，报1,270.10美元。美国4月期金收涨1.2%，报1,272.80美元。现货银上涨1.8%，报每盎司15.56美元；现货铂金下跌0.3%，报975美元；现货钯金上涨0.8%，报568美元。

--期铜下跌，和中国股市走势一致，因对中国经济成长和需求的担忧主导市场，但美元下跌限制期铜跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.9%，至每吨4,890美元。三个月期铝下跌1.5%，报1,559美元。期锌下滑1.8%，报1,765美元。期铅跌1.5%，报1,818美元。期锡下跌1%，报16,625美元。期镍回落1.4%，报8,755美元。(完)