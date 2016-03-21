《路透晚报》--3月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜向东海岸海域发射五枚短程飞行物

韩国军方周一称，朝鲜(北韩)向其东海岸海域发射五枚短程飞行物。此时该国的核武器及火箭项目已经使该地区局势紧张。韩国联合参谋本部发布声明称，该飞行物飞行大约200公里(120英里)，落入朝鲜东部海域。上周五，朝鲜向该海域发射了两枚中程弹道导弹，藐视联合国和美国对该国年初实施核武器和火箭试验而进行的新制裁。

--里奇蒙联储总裁拉克尔称有信心通胀将重返2%

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔表示，美国未来几年通胀可能加速，且迈向美国联邦储备理事会(美联储/FED)2%的通胀目标。拉克尔表示，在油价触底反弹后，美国通胀将会大幅回升。他称，一旦美元不再升值，扣除食品和能源的通胀将会向2%靠拢。

--中国经济放缓或经由贸易和金融间接渠道打击英国经济

英国央行发布的一份报告称，如果中国经济增长大幅度放缓，则英国将会受到不利影响，这在很大程度上是因为这会给双方贸易伙伴带来连锁反应，且两国金融领域之间存在联系。报告称，如果中国经济增速在未来几个季度内从6%下滑至5%，则英国经济增速或减少约0.1个百分点，为欧元区经济增长同等程度降幅下、英国经济增速可能降幅的三分之一，但却相当于全球贸易联系程度处于1990年代水平时的五倍。

--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛称负利率有效，但有其限制

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，对于抗击通缩压力的央行而言，负利率是一个有效的工具，不过这个工具有其限制。尽管通缩压力源自于油价偏低及新兴市场经济体放缓，但勒鲁瓦德加洛称，未有迹象显示“通缩动力”是来自于物价下滑压低薪资及资产价格。

--泰国财长称政府计划推出额外刺激举措，提振疲弱经济

泰国财政部长阿比萨(Apisak Tantivorawong)表示，政府计划推出额外刺激举措，来帮助提振消费。泰国军政府正艰难地试图重振疲弱经济成长。阿比萨表示，政府计划补贴低收入人群，并对下个月泼水节期间的支出和旅游提供减税优惠。阿比萨还称，初步数据显示泰国2月出口较上年同期增加10%，主要是黄金出口。若不计黄金出口，泰国2月出口为增加2%。

--沙特阿美执行长称将保持对石油下游行业的投资

沙特阿美执行长Amin Nasser表示，公司将继续投资石油上游和下游行业，预计2016年底油价将出现向上调整。Nasser表示，沙特阿美考虑扩大在中国、马来西亚、印度、越南和印尼的下游产业投资。他是在北京举行的中国发展论坛上做出上述表示的。

[市场摘要]

--日本股市：休市

--中国股市：沪综指收升2.2%至逾两个月新高，券商股板块领涨大盘

中国股市沪综指周一收升2.2%至逾两个月新高，并为连续第七日上涨。分析师指出，周末消息面偏暖，今天大盘高开高走，午后指数有所回落，券商板块受利好消息刺激领涨，因短线累计升幅已大，料明后天大盘或出现一定震荡。沪综指收报3,018.802点，涨63.652点或2.2%，此前收盘高点为2016年1月12日的3,022.86点。上证A股今日成交3,786亿元人民币，上日为3,257亿元。

--香港股市：微幅收高，受益于中国内地股市持续上涨

香港股市微幅收高，此前中国内地股市因中国证券金融有限公司网站声明而获得提振，该声明称周一公司开始恢复转融资业务7天至182天五个期限品种，并下调转融资费率。恒生指数收高0.1%，报20,684.15点，恒生国企指数升0.5%，报8,928.65点。恒指成分股成交量为16亿股。

--汇市：日圆备受青睐，因亚洲风险偏好降温

避险货币日圆普涨，特别是兑新西兰元和澳元，因多数亚洲股市下滑拖累人气降温。交易员称，原油价格进一步下跌打压风险偏好。日本今日公共假日，市场欠缺新的激励因素，意味着没有推动涨跌的理由。0903GMT时，美元兑日圆下跌0.16%，报111.37。欧元兑日圆跌0.33%，报125.26。

--国际油市：原油价格连续第二日下跌，因美国活跃钻机数量增加

原油价格连续第二个交易日下跌，进一步远离上周触及的2016年高点，因在美国公布活跃钻机数自12月以来首次增加后，市场对供应过剩感到担忧。0617GMT，美国原油期货跌0.67美元或1.7%至每桶38.77美元。布兰特原油近月期约下跌0.33美元，至每桶40.87美元，上日曾触及42.54美元高点。

--全球金市：金价因美元上涨而下跌；央行宽松政策带来支撑

现货金价下跌逾1%，美元在假日淡静交投中扳回一些失土，但交易商表示，鉴于欧美央行的立场温和，金价受到良好的支撑。0628 GMT，现货金下跌1%，报每盎司1,242.60美元。上周现货金小幅收高。目前金价在3月11日触及的14个月高位1,282.51美元下方盘整。

--金属期市：铜价自近四个月高点回落，因美元走强

伦敦期铜下跌，远离上交易日所及的四个月高点，因美元走强，但铜价跌幅有限，因预期美国及欧洲放松货币政策，且季节性需求走强。美联储上周缩减今年升息次数预期之后，美元跌落至近五个月低点，目前反弹回升。伦敦期铜回吐稍早涨幅，0727GMT时下跌0.4%至每吨5,023美元。该合约之前曾升向周五日内高点5,131美元，该水准是11月5日以来最高。期铜上周五收低。上海期交所主力期铜下滑0.3%，收报每吨38,160元人民币。(完)