《路透晚报》--3月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--布鲁塞尔机场发生爆炸案，已造成数人伤亡--媒体

比利时通讯社Belga称，布鲁塞尔机场候机楼周二上午发生爆炸事件，已造成数人伤亡。Belga还称，在爆炸发生不久之前有枪声，并且有阿拉伯语的喊声。四天前，警方在布鲁塞尔逮捕了一位涉嫌参与去年11月法国巴黎恐怖袭击的人员。比利时警方已经提高警戒，谨防发生报复性事件。比利时媒体业者RTBF报导，布鲁塞尔接近多个欧盟机构的Maelbeek地铁站传出爆炸。

--澳洲经济增长形势在改善，但就业数据较为模糊--央行总裁

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，本国经济正在改善，金融体系稳健，不过他表示近期有关就业增长的迹象更为“模糊”。史蒂文斯未对进一步降息的短期前景做评论，但指出一旦全球面临另一次金融危机，则存在货币和财政宽松空间。

--穆迪称东盟国家经济展望迥异，内需导向型表现较佳

美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示，未来两年东南亚国家联盟(ASEAN)的经济增长前景可能有好有坏，印尼和菲律宾等内需为主的经济表现会好于较为仰赖外贸的邻国。全球贸易的长期疲弱情况，丝毫没有消退的迹象，亚洲以出口为导向的经济体，其前景更为黯淡。

穆迪的审慎看法对那些倚重新兴国家的决策者来说是一大警讯，他们尤其指望亚洲的新兴经济体来推动未来几年全球经济增长。

--德国3月综合PMI初值持平于54.1，受益于服务业表现强劲

周二公布的调查数据显示，德国3月民间部门表现持稳，受益于服务业强劲好转，这弥补了受外需疲弱导致的制造业放缓之势。Markit公布，德国3月综合采购经理人指数(PMI)初值为54.1，与2月持平。

--日本3月制造业活动近一年来首次萎缩，新出口订单锐降

日本3月制造业活动萎缩，为近一年来首次，新出口订单锐降，显现全球经济正在变弱的令人担忧迹象。Markit/日经日本3月经季节调整后的制造业采购经理人指数(PMI)初值降至49.1，2月终值为50.1。该指数降至50的荣枯分水岭下方，为去年4月以来首次。

而日本财务大臣麻生太郎表示，日本经济基本面稳健，无需采取新的财政支出举措来刺激经济。

--日本人事：众议院批准樱井真加入日本央行政策委员会

日本众议院批准樱井真加入日本央行政策委员会，此举料将让委员会更加偏向支持总裁黑田东彦推行激进刺激政策。鉴于执政联盟在国会两院中占绝大多数席位，政府提名的樱井真看来周三无疑会获得参议院批准。樱井真的加入及白井早由里的离开将缓解黑田东彦的压力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.9%创一周最高收位，美国升息预期推高美元

日本日经指数飙升至一周高位，因两位美联储官员支持尽早而非稍晚升息，推动美元兑日圆上扬。日经指数收高1.9%至17,048.55点，创3月15日以来最高收盘点位。东证股价指数涨1.9%至1,369.93点；JPX-日经400指数涨1.8%至12,365.94点。

--中国股市：沪综指收跌结束连七日涨势，短线获利回吐压力加大

中国股市沪综指收跌，结束连七日涨势。分析师指出，连续多日上涨后短线获利回吐压力加大，今日大盘低开后展开震荡，板块轮动效应明显，权重股走势相对疲弱；同时3,000-3,200点为前期密集成交区，大盘突破此区域前需通过盘中震荡整理方式积蓄力量。沪综指收报2,999.363点，跌19.439点或0.64%。沪深300指数收报3,225.79点，跌0.73%。

--香港股市：恒指小幅收低，受金融股拖累

香港股市小幅收低，金融股领跌大盘，跟随内地股市走势。恒生指数下跌0.1%至20,666.75点，恒生国企指数跌0.3%至8,900.19点。

--汇市：日圆和瑞郎触及日高，布鲁塞尔机场爆炸刺激避险买盘

日圆和瑞郎上涨，因比利时机场发生两起爆炸的消息，刺激资金流入传统避险货币和资产。日圆兑美元升至盘中高位111.635，在欧洲开盘前曾走低。欧元兑日圆也下跌0.3%至125.53，欧元兑美元则下跌0.1%。瑞郎兑欧元也上涨，升至1.0895瑞郎。

--欧元债市：布鲁塞尔发生连环爆炸，欧元区公债收益率普遍下跌

欧元区公债收益率下跌，因布鲁塞尔爆炸事件导致投资者对避险公债的需求上升。人们担忧这是欧洲遭遇一连串袭击以来的最新一起。在布鲁塞尔机场和地铁站发生爆炸后，欧元区公债收益率普遍下跌1-3个基点，德国公债收益率的降幅最大。

--国际油市：油价下跌，此前因美国原油库存下降而上扬

油价亚洲盘最初上涨，延续昨日涨势，此前公布的数据显示美国原油库存自1月以来首次下降，此外大宗商品价格普遍上涨。0852GMT，美国5月原油期货下跌0.12美元，至每桶41.39美元。布兰特原油期货跌0.16美元至每桶41.38美元。

--全球金市：现货金上涨，但美联储或最早4月加息的前景令其面临下行压力

现货金小升，之前曾连跌三日，不过金价面临进一步走弱的风险，因美联储官员的讲话透露出下次加息或最早在下个月。0846GMT，现货金涨至每盎司1254.31美元，盘中一度升逾1%至日高1,259.60美元。

--金属期市：伦铜小跌，因美联储升息担忧推高美元

伦敦期铜小幅下跌，因美联储一位官员提升下月升息的前景后，美元走强，但铜价下行空间有限，因为技术面在改善而且季节性需求强劲。0851GMT，伦敦三个月期铜下滑0.67%至每吨5,030美元。(完)