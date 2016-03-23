《路透晚报》--3月23日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国费城联邦储备银行总裁哈克预期，今年至少升息三次

美国费城联储总裁哈克表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。

--瑞信计划节支8亿瑞郎并全球裁员2,000人，旨在重振盈利

瑞士第二大银行--瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)宣布进一步削减8亿瑞郎(8.21亿美元)成本，并计划进一步收缩旗下投行业务规模。该行正在拟定重组计划以重振盈利。该行称，其中包括在环球市场业务中裁员2,000人，以便更好地应对具有挑战性的市场环境。

--日本央行审议委员布野幸利：若复苏受到威胁将毫不犹豫再次放宽政策

日本央行审议委员布野幸利表示，如果风险威胁到日本经济复苏脱离正轨，央行将毫不犹豫再度放宽政策。他还称，虽然汇率波动是货币政策关键的传导途径之一，但日本央行在制定政策决策时不以短期汇率走势为目标。他还表示，一个国家并不能通过经济政策来“自如控制汇率走势”。

--亚洲第一季企业景气指数上升，企业高管押注中国经济将改善

汤森路透/英士国际商学院一份调查显示，2016年第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从去年第四季的58升至65，因企业高管押注中国经济状况将会改善。指数高于50显示企业对未来前景乐观。这些企业将中国需求下降列为未来所面临的最主要风险，紧随其后的是外汇波动及油价下滑。然而数据发现，信心增长最大的恰恰是中国企业及其主要贸易国新加坡等国的企业。

--IEA称，OPEC与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”

国际能源署(IEA)一位高级官员称，石油输出国组织(OPEC)一些成员国与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”，因沙特阿拉伯是唯一有能力提高石油产量的国家。卡塔尔已邀请OPEC所有13个成员国及非OPEC主要产油国，于4月17日齐聚多哈，就扩大冻产协议再举行一轮谈判。

--亚开行总裁称中国经济不会发生硬着陆

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，中国经济不太可能发生硬着陆，因为中国仍有通过财政和货币刺激措施来管理增长的空间。亚洲开发银行曾预估中国经济今年将增长6.7%，但中尾武彦称，这一预估可能在本月稍晚小幅修正，暗示有可能被下修。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数震荡微幅收低，成交量创12月以来最低

日本股市震荡微幅收低，投资者难以找到新的交投线索，而多数人仍对美元/日圆走势抱持谨慎态度。日经指数收低0.3%至17,000.98点。东证股价指数跌0.4%至1,364.20，成交量仅为16亿股，创去年12月底以来最低水平。JPX-日经400指数跌0.5%至12,307.94点。

--中国股市：沪综指小幅收升，反复震荡消化3,000点整数关口附近压力

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。沪综指收报3,009.960点，涨10.597点或0.35%。沪深300指数收报3,236.09点，涨0.32%。

--香港股市：恒生指数小幅下滑，投资者保持观望

香港股市小幅收低，亚洲投资者在观察经济回暖的迹象，但在布鲁塞尔遭恐怖袭击后保持观望。恒生指数下跌0.3%至20,615.23点，恒生国企指数亦跌0.3%至8,873.33点。

--汇市：美联储的升息讲话支撑美元，英镑期权大涨

美元持稳，受到美联储官员立场强硬讲话的支撑。亚洲投资者对昨天布鲁塞尔遭遇袭击的消息作出反应。0817GMT美元指数微涨0.22%至95.858。欧元兑美元小跌约0.21%至1.1192美元。美元兑避险货币日圆涨0.12%，报112.49日圆。

--欧元债市：公债收益率上升，受美联储官员谈话及供给面推升

欧元区政府公债收益率小幅攀升，尾随美债收益率上扬，此前芝加哥联邦储备银行总裁对美国经济发表乐观评论。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，基于经济前景，他预期今年将还有两次升息，在他谈话出炉后美债收益率走升。这为欧债市场定下基调，10年债收益率全线走高1-2个基点。德国10年债收益率上升2个基点至0.23%。

--国际油市：油价下跌，此前美国API库存数据强化供给过剩担忧

油价下跌，此前一个行业机构的数据显示，上周美国原油库存增幅超过预期，这加剧了全球供应过剩依然没有缓解的担忧。0812GMT，近月美国原油期货下跌0.37美元，报每桶41.08美元。布兰特原油期货下跌0.34美元，报每桶41.45美元。

--全球金市：现货金触及一周低点，美元上涨盖过黄金避险魅力

现货金价格触及一周低点，美元走强的效应盖过黄金略为回温的避险魅力；上日布鲁塞尔机场及地铁站在高峰时间遭到袭击，提升黄金避险魅力。0813GMT，现货金跌至每盎司1,234.03美元。美国期金下跌1.17%至1,234美元。

--金属期市：伦铜下滑，但中国楼市复苏迹象带来支撑

伦敦期铜因美元持坚而小幅下跌，但因中国楼市的复苏信号而获得支撑，在本周稍晚复活节假期来临前市场交投开始趋于清淡。0815GMT，伦敦三个月期铜下滑0.38%至每吨5,045.50美元。上海期铜跌0.2%至每吨38,160元人民币。(完)