《路透晚报》--3月23日

焦点：特朗普“画饼”吸引力消失殆尽 商界深感困惑和不确定
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--美国费城联邦储备银行总裁哈克预期，今年至少升息三次
美国费城联储总裁哈克表示，有强烈理由需要继续“着手”升息，并补充道倾向于今年至少升息三次。哈克预测今年余下时间将会升息两次以上，他说道，“有强烈理由”继续升息。
--瑞信计划节支8亿瑞郎并全球裁员2,000人，旨在重振盈利
瑞士第二大银行--瑞士信贷集团(Credit Suisse Group)宣布进一步削减8亿瑞郎(8.21亿美元)成本，并计划进一步收缩旗下投行业务规模。该行正在拟定重组计划以重振盈利。该行称，其中包括在环球市场业务中裁员2,000人，以便更好地应对具有挑战性的市场环境。
--日本央行审议委员布野幸利：若复苏受到威胁将毫不犹豫再次放宽政策
日本央行审议委员布野幸利表示，如果风险威胁到日本经济复苏脱离正轨，央行将毫不犹豫再度放宽政策。他还称，虽然汇率波动是货币政策关键的传导途径之一，但日本央行在制定政策决策时不以短期汇率走势为目标。他还表示，一个国家并不能通过经济政策来“自如控制汇率走势”。
--亚洲第一季企业景气指数上升，企业高管押注中国经济将改善
汤森路透/英士国际商学院一份调查显示，2016年第一季汤森路透/INSEAD亚洲企业景气指数从去年第四季的58升至65，因企业高管押注中国经济状况将会改善。指数高于50显示企业对未来前景乐观。这些企业将中国需求下降列为未来所面临的最主要风险，紧随其后的是外汇波动及油价下滑。然而数据发现，信心增长最大的恰恰是中国企业及其主要贸易国新加坡等国的企业。
--IEA称，OPEC与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”
国际能源署(IEA)一位高级官员称，石油输出国组织(OPEC)一些成员国与俄罗斯达成的冻产协议可能“毫无意义”，因沙特阿拉伯是唯一有能力提高石油产量的国家。卡塔尔已邀请OPEC所有13个成员国及非OPEC主要产油国，于4月17日齐聚多哈，就扩大冻产协议再举行一轮谈判。
--亚开行总裁称中国经济不会发生硬着陆
亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，中国经济不太可能发生硬着陆，因为中国仍有通过财政和货币刺激措施来管理增长的空间。亚洲开发银行曾预估中国经济今年将增长6.7%，但中尾武彦称，这一预估可能在本月稍晚小幅修正，暗示有可能被下修。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数震荡微幅收低，成交量创12月以来最低
日本股市震荡微幅收低，投资者难以找到新的交投线索，而多数人仍对美元/日圆走势抱持谨慎态度。日经指数收低0.3%至17,000.98点。东证股价指数跌0.4%至1,364.20，成交量仅为16亿股，创去年12月底以来最低水平。JPX-日经400指数跌0.5%至12,307.94点。
--中国股市：沪综指小幅收升，反复震荡消化3,000点整数关口附近压力
中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。沪综指收报3,009.960点，涨10.597点或0.35%。沪深300指数收报3,236.09点，涨0.32%。
--香港股市：恒生指数小幅下滑，投资者保持观望
香港股市小幅收低，亚洲投资者在观察经济回暖的迹象，但在布鲁塞尔遭恐怖袭击后保持观望。恒生指数下跌0.3%至20,615.23点，恒生国企指数亦跌0.3%至8,873.33点。
--汇市：美联储的升息讲话支撑美元，英镑期权大涨
美元持稳，受到美联储官员立场强硬讲话的支撑。亚洲投资者对昨天布鲁塞尔遭遇袭击的消息作出反应。0817GMT美元指数微涨0.22%至95.858。欧元兑美元小跌约0.21%至1.1192美元。美元兑避险货币日圆涨0.12%，报112.49日圆。
--欧元债市：公债收益率上升，受美联储官员谈话及供给面推升
欧元区政府公债收益率小幅攀升，尾随美债收益率上扬，此前芝加哥联邦储备银行总裁对美国经济发表乐观评论。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，基于经济前景，他预期今年将还有两次升息，在他谈话出炉后美债收益率走升。这为欧债市场定下基调，10年债收益率全线走高1-2个基点。德国10年债收益率上升2个基点至0.23%。
--国际油市：油价下跌，此前美国API库存数据强化供给过剩担忧
油价下跌，此前一个行业机构的数据显示，上周美国原油库存增幅超过预期，这加剧了全球供应过剩依然没有缓解的担忧。0812GMT，近月美国原油期货下跌0.37美元，报每桶41.08美元。布兰特原油期货下跌0.34美元，报每桶41.45美元。
--全球金市：现货金触及一周低点，美元上涨盖过黄金避险魅力
现货金价格触及一周低点，美元走强的效应盖过黄金略为回温的避险魅力；上日布鲁塞尔机场及地铁站在高峰时间遭到袭击，提升黄金避险魅力。0813GMT，现货金跌至每盎司1,234.03美元。美国期金下跌1.17%至1,234美元。
--金属期市：伦铜下滑，但中国楼市复苏迹象带来支撑
伦敦期铜因美元持坚而小幅下跌，但因中国楼市的复苏信号而获得支撑，在本周稍晚复活节假期来临前市场交投开始趋于清淡。0815GMT，伦敦三个月期铜下滑0.38%至每吨5,045.50美元。上海期铜跌0.2%至每吨38,160元人民币。(完)
(整理 王丽鑫；审校 李春喜)
路透华盛顿1月18日 - 特朗普当选后将有好日子过？这个憧憬最初带给商界游说人士和企业高管的乐观情绪正在逐渐消退，取而代之是一种不确定感。因为特朗普在医疗、税收和贸易政策方面释放出不一致的讯息，有时甚至让人困惑。
路透东京1月18日 - 荷兰资产管理公司Robeco投资长Lukas Daalder表示，过去几个月全球股市的上涨，更多的是因基本面的改善，而不是因为预期特朗普执政下的美国将扩大财政刺激。
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。