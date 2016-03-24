《路透晚报》--3月24日

图为北京国贸三期周边一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍：央行将来不会采取旨在让日圆走弱的政策

日本首相安倍晋三周四表示，他不认为日本央行采取货币政策的直接用意是让日圆走弱。日本央行总裁黑田东彦称，一旦稳定实现物价目标，就没有必要继续实行QQE。

--日本央行3月会议摘要：委员激烈讨论是否撤回负利率

3月14-15日政策会议摘要显示，日本央行决策者对于1月负利率决议的利弊展开激烈的辩论，其中一位甚至表示，撤回负利率政策更可取。会议摘要显示，货币政策委员会的九名委员中有部分委员警告称，尽管在1月采取出乎意料的行动，通胀预期疲软及海外阻力仍挥之不去。

--德国4月GfK消费者信心指数降至9.4，低于路透调查预估

调查显示，4月德国消费者信心下降，因消费者对德国经济前景不太乐观。德国4月GfK消费者信心指数降至9.4，低于路透调查预估的9.5。GfK分析师Ralf Buerkl表示，“特定重要市场对德国产品需求疲软，德国经济成长恐难不受影响。”

--厚朴与KKR等私募基金洽谈收购百胜中国少数股权--消息

数名知情消息人士向路透表示，目前百胜集团(Yum Brands Inc)正与多家投资公司洽谈出售旗下中国部门的少数股权，其中包括私募股权公司厚朴投资。消息人士并称，KKR(KKR.N)是另一家洽谈收购的私募股权公司。

--2015年瑞士央行共动用861亿瑞郎买入外币，以弱化瑞郎

据瑞士央行年度报告，去年央行共买入861亿瑞郎的外币，以打压1月取消欧元兑瑞郎下限引发的瑞郎升势，干预瑞郎汇率。央行称，除了购买外币，去年并未进行任何货币政策相关的公开市场操作。

--德国2015年实质薪资上涨2.4%，为七年来最高升幅

德国统计局公布，2015年实质薪资水平较2014年上涨了2.4%，为2008年以来最大涨幅。薪资给民间消费带来助力，而民间消费已成为推动德国经济增长的最大动力。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌，大宗商品相关类股受创最重

日本股市日经指数周四下跌，因商品价格下跌损及对该产业有曝险的企业；同时投资者不愿在财年结束前建立新的部位。日经指数收低0.6%至16,892.33点。

--中国股市：沪综指受券商股拖累收低1.6%，增量资金难入场大盘维持调整

中国股市沪综指收跌1.6%。分析师指出，昨日尾市领涨的券商股，今早即告回落，热点板块轮换太快，难以吸引增量资金入场，今日大盘依然维持弱势震荡之势。沪综指收报2,960.970点，跌48.990点或1.63%。

--香港股市：恒指收低，油价下跌令能源股承压且假期前投资者锁定获利

香港股市下跌，因油价下滑令能源股承压，并且投资者在周末复活节长假之前锁定获利。恒生指数下跌1.3%，收报20,345.61点。恒生国企指数.HSCE跌1.9%至8,701.13点。

--汇市：美元触及一周高位，等待数据支撑美联储官员利率言论

美元兑一篮子货币升至一周高位，市场等待今日稍晚将公布的数据，这些数据有可能支持一些美联储官员对美国经济相对乐观的看法。美元指数触及96.332，该水准是3月16日以来最高位。0828GMT，美元兑日圆涨0.4%报112.84日圆，接近隔夜所及六天高位112.905。欧元兑美元跌0.2%报1.1156，徘徊在周三所及一周低位1.1159美元附近。

--国际油市：美国原油期货续挫，受库存大增打击

国际油价在亚洲时段走跌，延续上日跌势，因美国原油库存连续六周上扬，再创纪录新高，打击油价持续两个月走坚的势头。0827GMT，美国原油期货下跌0.47美元，至每桶39.32美元，进一步远离40美元重要关卡。布兰特原油期货下跌0.28美元至每桶40.19美元。

--全球金市：现货金恐录得逾四个月最大单周跌幅，因美元复苏

现货金跌至近一个月低点，本周跌幅料创下自11月初以来最大，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员立场强硬的讲话提振美元复苏。0826GMT，现货金小跌至每盎司1,213.50美元，前一交易日跌逾2%。今日盘中最低跌至1,212.20美元，创2月26日以来最低。

--欧元债市：欧元区公债收益率走低，因油价下跌打压通胀预期

欧元区公债收益率下跌，因油价下跌，使长期通胀率预期徘徊在三周低点附近。德国10年期公债收益率下降2个基点至0.178%，创两周最低。

--金属期市：伦铜平盘震荡，恐将录得六周来最大单周跌幅

伦敦期铜平盘震荡，料将创下六周来最大单周跌幅，因美元走高促使投资者在长周末假期前了结获利。0825GMT，LME期铜接近持平至每吨4,952美元，上日收跌2.3%。(完)