《路透晚报》--3月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本2月全国核心CPI同比持平，央行仍面临加码刺激的压力

日本2月全国核心消费者物价指数(CPI)与上年同期持平，因较低的能源价格和疲弱的消费遏制了物价上涨，这让央行持续面临加码刺激举措的压力，尽管其不到两个月前刚刚放宽政策。东京地区3月核心CPI较上年同期下降0.3%，降幅大于预期的下滑0.2%，并是2013年4月以来最大降幅。

--夏普证实日媒有关获利或远低于财测的报导

日本夏普称，由于中国市场放缓，该公司年度获利可能低于财测，而这个因素预计将被鸿海利用，以降低收购价格。日本读卖新闻报导称，夏普截止今年3月财年可能录得以“百亿日圆”计的营业亏损。

--韩国民间专家向央行总裁警告，长期低利率给银行业带来风险

韩国央行称，部分民间经济学家向央行总裁提出警告，长时间的低利率打压银行和金融公司获利，可能加大金融稳定风险。声明称，在央行总裁李柱烈与民间经济专家的月度会议上，“部分”与会专家提出，需要警惕金融公司获利下滑。

--法国第四季GDP终值为较前季增长0.3%，2015年增长率上修至1.2%

法国国家统计局称，2015年第四季国内生产总值(GDP)终值为较前季增长0.3%，与初值一致。但法国国家统计局上修了第三季GDP增长率至0.4%，初值为增长0.3%；2015年GDP增长率修正为1.2%，初值为增长1.1%。

--微软告知雅虎潜在买家，可能出资支持竞购--报导

科技新闻网站Recode报导，微软高管正在与那些考虑竞购雅虎资产的股权公司进行磋商，并称微软可能愿意对他们的竞购努力提供“大力融资支持”。报导称，微软的行动旨在确保与雅虎的买家建立起良好关系。

--路透专访：优步用其他地区获利填补在华“可持续”支出--CEO

打车软件公司优步(Uber Technologies)执行长卡拉尼克(Travis Kalanick)在路透专访中表示，全球优步业务规模排名前30大的城市一年共计创造逾10亿美元获利，其中部分资金用于支持在中国市场的扩张。卡拉尼克称，对该公司而言，在中国面临的竞争最为激烈，但同时也是探索新思路、供其他市场借鉴的宝地，该公司在中国的投资是可持续的。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，因日圆走软提振市场人气

日本股市日经指数周五收高，因日圆走软提振市场人气，而且投资者赶在公司下周进行除权之前，买入寿险商等高收益个股。日经指数收高0.7%至17,002.75点；周线涨1.7%。

--中国股市：沪综指反弹收升，金融、地产等权重板块走势坚挺助力大盘

中国股市沪综指反弹收升。分析师指出，今日大盘震荡反复，金融、地产等权重板块走势坚挺，对指数保持稳定贡献较大，农林牧渔板块涨幅居前。临近年报披露期，业绩较好的公司陆续公布年报开始受到市场追捧，助大盘下档获得支撑，后市料继续横盘蓄势。沪综指收报2,979.434点，涨18.464点或0.62%，本周该指数累计上涨0.82%。

--汇市：美元指数本周涨幅料超过1%，因多位美联储官员支持升息

美元指数本周料上涨超过1%，此前多位美联储官员的讲话暗示，今年美国升息次数可能超过市场预期。最新发声支持升息的是美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德。他周四表示，下次升息“可能不会太远”，并指出就业市场好转的状况。0832 GMT，美元指数涨幅缩减至0.10%，报96.241，亚洲早盘曾触及96.285；本周或累计上涨1.3%，为本月来首次周线上涨。美元兑日圆变动不大，上涨0.08%至112.98日圆。

今天是西方的耶稣受难日假期，许多市场休市。香港股市、欧元债市、国际油市、全球金市和金属期市均未出稿。(完)