《路透晚报》--3月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球市场：美国GDP数据向好支撑美元，关注PCE数据和叶伦讲话

美元周一持坚，美国股指期货亦上扬，之前美国相对强劲的消费者支出推动第四季经济增速上修，帮助支撑投资者信心。美元/日圆涨势提振日股，其他亚洲股市则多数下跌，印尼、新加坡、马来西亚和菲律宾股市跌幅介于0.3-1.2%之间。

--日本首相安倍晋三可能再度延迟调升消费税并提前举行大选

日本产经新闻报导指出，日本首相安倍晋三可能在5月26-27日主办七国集团(G7)峰会前后宣布延后调高消费税。日本内阁官房长官菅义伟称，有关政府已决定推迟下一财年拟调升消费税的媒体消息不实。但接受路透调查的21位分析师中，有18位预期安倍将会延后调高消费税，15位则预期将会提前选举。

--戴尔接近将旗下IT服务部门以35亿美元售予NTT Data--消息

知情人士称，电脑生产商戴尔料于周一宣布，将旗下非核心资讯科技(IT)咨询部门售予日本NTT Data，作价35亿美元。这一交易将使戴尔得以削减430亿美元债务中的一部分。身为全球最大技术服务公司之一的NTT Data，将通过这一交易更大范围地涉足美国市场，NTT Data希望在美国的医疗保健IT、保险及金融服务咨询方面大展拳脚。

--阿曼将参加下月在多哈的产油国会议--阿曼石油部长

阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy表示，阿曼计划参加4月17日在卡塔尔举行的会议。产油国计划在会上讨论冻结产量以支撑油价的全球性协议。石油输出国组织(OPEC)成员国以及非OPEC产油国下月将在卡塔尔首都多哈开会。此前沙特阿拉伯、卡塔尔、委内瑞拉和非OPEC成员国俄罗斯在2月达成一个初步协议。

[市场摘要]

--日本股市：收盘升至两周高点，夏普股价大涨

日股周一收盘升至两周高点，受益于日圆走软；夏普股价跳涨，因市场预期夏普可能最终将与台湾鸿海签订被推迟很久的并购协议。日经指数收盘涨0.8%至17,134.37点，创3月14日以来最高收位。

--中国股市：沪综指震荡收跌，上攻动力不足大盘冲高回落

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，周末经济数据偏暖，今日早盘市场延续上周五尾盘反抽之势高开，但随后逐级下探，60日均线和沪综指3,000点整数关口的压力持续施压，尾盘大盘出现小幅跳水。沪综指收报2,957.820点，跌21.614点或0.73%。上证A股今日成交2,308亿元人民币，上日为1,991亿元。

--香港股市：逢假日休市。

--汇市：美元兑日圆小涨，等待美国数据及美联储官员讲话

美元/日圆小幅上涨。美元上周有所反弹，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员发表一系列支持更多升息次数的讲话。本周美国将公布一系列经济指标，包括周五的非农就业岗位和制造业PMI等，投资者可从中一窥美国经济是否强劲到足以承受数次加息的影响。0832GMT，欧元兑美元报1.1166，日内近持平；美元兑日圆上涨0.35%至113.44。

--国际油市：油价扩大近几周涨幅，复活节假期令交投清淡

油价在三天假期之后上涨，扩大最近几周的涨幅，因市场乐观认为，主要产油国可能会实施冻产措施。不过今天一些市场继续因复活节假期而休市，市场成交清淡。0835GMT，美国原油期货上涨0.37美元，至每桶39.83美元。布兰特原油期货上涨0.22美元至每桶40.66美元。

--全球金市：现货金跌至一个月低点，因美联储升息前景令美元走强

黄金跌至一个月低点，受美元走强影响。因近期有数名美联储官员讲话暗示，最快可能在4月再次升息，这推动美元上涨。0837GMT，现货金小跌至每盎司1,214.10美元；金价上周累计下滑3%。

--欧元债市：逢假期休市。

--金属期市：沪铝续涨至六个月最高，受需求好转支撑

上海期铝升至六个月最高水准，受季节性需求回升及全球最大生产国减产导致的供应趋紧支撑。由于伦敦金属交易所(LME)周一逢假期休市，亚洲基本金属交投淡静。LME周二将恢复交易。上海期交所主力5月期铝最高涨至每吨11,830元人民币，创去年9月25日以来最高位，今日收涨0.9%至每吨11,740元。上海期铜下滑0.3%至每吨37,510元人民币。(完)