《路透晚报》--3月30日

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--台湾鸿海宣布收购日本夏普，总价3,888亿日圆

台湾鸿海集团周三宣布董事会通过以每股88日圆收购日本夏普普通股，若包含特别股总计牵涉总价为3,888亿日圆。这比鸿海原先出价减少约1,000亿日圆。在认购夏普增资发行普通股后，鸿海及子公司合计将持有夏普66%股权。双方4月2日将在日本大阪签约。此案创下单一外国公司对日本科技业的最大收购纪录。

--日本2月工业生产创2011年来最大降幅，市场担心经济再度衰退

日本经济产业省数据显示，2月工业生产较前月下滑6.2%，创下2011年3月日本遭遇地震海啸以来最大降幅，让人担心日本经济再度衰退，并给决策者带来采取防范举措的压力。数据大致符合分析师的预估中值，1月工业生产为增长3.7%，为三个月来首次增加。

--日本高田股价暴跌，因报导称气囊召回成本恐达240亿美元

彭博报导称，在最糟情况下，日本高田召回汽车气囊发生器的相关成本将约为240亿美元，受此消息影响，高田股价暴跌20%至记录低点。彭博引述知情人士的话称，上述的最糟情况涉及2.875亿个气囊发生器。

--欧洲央行执委科尔：不会把利率降至“荒谬的”负水平

欧洲央行执委科尔对Politico杂志表示，欧洲央行(ECB)不会把利率降至“荒谬的”负水平，负利率不是该行的主要政策工具，即便不能排除进一步降息的可能性。Politico引述科尔的话报导称，虽然负利率可能降低银行的利润率，但去年银行业的利息收入实际上是增长的，当时存款利率已经为负，银行业应当对ECB的最新举措放心。

--亚洲开发银行下调亚洲发展中经济体今年经济增幅预估

亚洲开发银行下调亚洲发展中经济体今年的经济增长预估，称原因是全球存在诸多不利因素且中国前景转弱。亚洲开发银行在最新展望报告中称，亚洲发展中经济体2016和2017年经济增速预计均为5.7%。去年12月的报告中，对亚洲发展中经济体2016年的经济成长率预估为6.0%。

--标准普尔调降欧元区今年经济成长和通胀率预估

评等机构标准普尔调降欧元区经济增长和通胀率预估，归因于欧元区的资金状况自年初以来就“每况愈下”。标普目前预计欧元区今年经济成长1.5%，低于去年11月时预估的1.8%，目前预计欧元区今年通胀率仅为0.4%，只有前次预估值1.1%的三分之一左右。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1.3%，受日圆上涨及美国就业数据公布前的谨慎情绪拖累

日股周三收盘下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发出升息宜谨慎的呼吁后，日圆兑美元上涨，而日圆走强拖累日本出口商类股。日经指数收盘跌1.3%至16,878.96点，创近两周以来的最低收位。

--中国股市：沪综指收升2.8%创近一个月最大单日涨幅，美联储表态提升风险偏好

中国股市沪综指收升2.8%，创近一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘受美联储表态影响跳空高开，美联储声明缓解了短期市场忧虑，市场风险偏好得以提升，盘中个股普涨，中小盘股领涨大盘。沪综指收报3,000.645点，涨80.813点或2.77%，此前最大单日涨幅为2016年3月2日的4.26%。上证A股今日成交2,331亿元人民币，上日为2,003亿元。

--香港股市：收盘劲升逾2%创近三个月高位，跟随国际涨势

香港股市收盘跳涨逾2%至近三个月高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的鸽派言论，协助港股创近一个月来最大涨幅。恒生指数劲升2.2%，至20,803.39点，恒生国企指数大涨2.9%，至8,979.41点。

--汇市：美联储升息疑虑打击美元下跌，油价上涨提振商品货币

美元全线下跌，此前美联储主席叶伦的讲话语调谨慎，令市场怀疑今年美联储究竟是否会加息。澳元和新西兰元双双飙升至九个月高点，因油价上涨。这两种货币与大宗商品价格紧密相关。美元兑日圆下跌0.5%至九日低位112.135，美元兑欧元也下滑，欧元触及约两周高点1.1331美元。

--欧元债市：德国公债收益率下跌，因叶伦在升息问题上立场“谨慎”

德国10年期公债收益率(殖利率)跌至纪录低点附近，之前美联储主席叶伦表示，美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事。德国10年期公债收益率(殖利率)跌2基点至0.127%，逼近今年低点0.102%，也向去年所创历史低点0.05%靠拢。

--国际油市：油价反弹，因库存增幅小于预期

原油期货在亚洲时段反弹，受助于上周原油库存增幅小于预期。美元下跌也构成一些支撑，但在市场供应过剩下，两个月涨势将尽的担忧限制涨幅。0827GMT，布兰特原油期货上涨0.49美元，至每桶39.63美元，上日结算价下跌1.13美元。美国原油期货涨0.64美元至每桶38.92美元。前一交易日收低1.11美元。

--全球金市：现货金守在1,240美元附近，受FED鸽派言论及美元走软支撑

现货金守住海外市场的巨大涨幅，受益于美元走软及美联储主席叶伦的鸽派言论。0830 GMT，现货金大致持平，报每盎司1,241.60美元，周二涨1.7%。

--金属期市：伦铜触及逾两周低位，受全球经济成长担忧拖累

伦敦期铜下滑至逾两周低位，受围绕全球经济成长的担忧拖累，不过由于美联储主席叶伦强调需在升息方面谨慎行事，打压美元走软，从而限制了铜价的跌幅。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜接近持平，报每吨4,895.00美元，脱离盘中触及的3月11日以来低点4,850美元。盘中稍早曾升至高见4,930美元。(完)