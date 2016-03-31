《路透晚报》--3月31日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚股微涨至四个月高点，叶伦温和立场仍抑制美元

亚洲股市周四微涨至四个月高点，受昨晚美国股市上涨的指引，因投资者对美国近期升息的担忧缓解，这继续支撑冒险人气。美元兑欧元徘徊在七周低点附近，仍受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦谨慎升息立场的影响。

--德国2月零售销售较前月下降0.4%，3月经季节调整失业率持平于6.2%

德国联邦统计局公布，2月零售销售较前月下降0.4%，较上年同期增加5.4%，路透预估分别为增长0.3%和增长2.2%。在德国经济倚赖消费支出日深之际，零售销售数据表现黯淡可谓一大挫折。

此外，劳工局数据显示，德国3月经季节调整的失业率持平于6.2%，仍处于两德统一以来的低点。

--英国第四季经常帐赤字增幅远超预期

英国经常帐赤字扩大幅度远大于预期，规模触及纪录高位，凸显该国经济的一个薄弱环节，在确定是否留在欧盟的公投到来之前，引发更强烈的关注。英国国家统计局(ONS)，2015年第四季经常帐赤字扩大至327亿英镑，与国内生产总值(GDP)之比从第三季的4.3%飙升至7%。英国2015年全年经常帐赤字为962亿英镑，相当于GDP的5.2%，也创下自1948年开始记录该数据以来的最高水准。

--GfK调查：英国脱欧疑虑与欧元区问题打击消费者信心

调查调研公司GfK调查结果显示，英国消费者信心保持在逾一年低点，担心英国脱欧公投与欧元区尚未解决的经济问题。GfK表示，英国3月消费者信心指数仍然为零，与2月相同，均为2014年12月以来最低水平。

--日本央行总裁黑田东彦称，货币政策没有任何限制或阻碍

日本央行总裁黑田东彦表示，央行为达成2%通胀率目标所采用的货币政策，没有任何限制或阻碍。他表示，只要达成物价稳定性需要，日本央行将会持续实施量化宽松及负利率。他并表示，政府尚未正式宣布日本已脱离通缩，因为还无法断言毫无重回物价下跌的风险。

--韩国2月工业生产增速逼近六年半高位，受手机及汽车需求驱动

韩国统计局数据显示，韩国2月工业生产较上月增速为逾六年最快，受智能手机及汽车需求所驱动。2月工业生产经季节调整后较上月上升3.3%。2月增速为2009年9月成长3.7%以来最高，表现远胜于路透调查12位分析师的预估中值下滑0.2%。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受日圆走强拖累降至近两周低位，季线大跌12%

日本股市日经指数周四震荡收跌，接近两周低位，因日圆走强削弱了出口商的获利前景，而投资者在日本财年最后一个交易日选择离场观望，等待更多交投线索。日经指数收低0.7%至16,758.67点，为3月18日以来最低收盘点位。月线涨4.6%，1-3月的第四财季跌幅则为约12%。

--中国股市：沪综指小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整

中国股市沪综指小幅收升，整体围绕3,000点整数关口震荡盘整。分析师指出，短期大盘已运行到震荡区间上沿，市场预期上方压力较大，继续上冲动力有所不足。沪综指收报3,003.915点，涨3.270点或0.11%,该指数本月累计涨幅11.8%，创11个月最大单月涨幅。上证A股今日成交2,511亿元人民币，上日为2,331亿元。

--香港股市：恒生指数遭遇获利了结收低，第一季累计跌逾5%

香港股市恒生指数收跌，由近三个月高点回落，一些投资人对上日跳涨表现了结获利。恒生指数收低0.1%，至20,776.70点。恒生国企指数上涨0.3%，至9,003.25点。恒指月线涨8.7%，但第一季仍累计跌5.2%，因开年表现惨淡。

--汇市：美元跌势暂歇，但仍料创下五年来最大季度跌幅

美元跌势暂歇，市场交投淡静，月末调整仓位引发的资金流动占据主导。美元指数料仍将录得2015年4月以来的最大月线跌幅，以及五年来最大季线跌幅，因美联储主席叶伦的鸽派言论继续发酵，促使投资者削减美元的看多押注。0827GMT，美元指数几近持平报94.783，稍早一度逼近两周前触及的五个月低点94.578。美元兑日圆近持平在112.40日圆，欧元兑美元上涨近0.1%至1.1347美元，稍早曾触及1.1377的高点。

--欧元债市：德国公债收益率料创下四年半以来最大季度跌幅

欧洲指标德国公债收益率(殖利率)料将创下2011年第三季以来最大季度跌幅，因对全球增长和疲软通胀前景的担忧促使投资者买入德国公债。德国10年期公债收益率(殖利率)本季下滑近50个基点，报在0.15%，逼近去年所创下的历史低点0.05%。

--国际油市：油价下滑，美国原油库存高涨引发供应过剩忧虑

原油期货在亚洲时段下跌，美国原油期货触及逾两周低点，因继美国原油库存升至纪录高位后，全球供应过剩忧虑重现。0843GMT时，布兰特原油期货跌0.21美元至每桶39.05美元。近月美国原油期货跌0.42美元，报每桶37.90美元，稍早一度跌至37.74，为3月16日以来最低。

--全球金市：美联储温和立场提振金价上涨，料创30年来最佳季度表现

金价小幅上涨，受到美元走软、以及美联储主席叶伦审慎看待升息所提振，而金价料将创下近30年来最佳季度表现。今年前三个月金价上涨15.6%，创下1986年第三季以来最大涨幅。0845GMT，现货金上涨至每盎司1,232.76美元。

--金属期市：伦铜五连跌，中国经济疑虑挥之不去

伦敦期铜延续跌势，触及四周低点，因对中国经济增长势头的担忧盖过疲弱美元的提振效应。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨4,816.5美元，为3月3日以来低点。0846GMT时报在每吨4,844.50美元，下跌0.57%。(完)