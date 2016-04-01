《路透晚报》--4月1日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区3月制造业增速仍疲软，尽管业者大幅降价

欧元区3月制造业活动情况略优于原先估计，但活动增速仍然疲软，尽管制造业降价深度创2009年年底以来之最。3月Markit欧元区制造业采购经理人指数(PMI)仅从2月的一年低点51.2略升至51.6。3月产出物价分项指数为47.1，创2009年12月以来最低。德国制造业扩张仍然疲弱，而法国甚至萎缩。但西班牙、意大利、荷兰、奥地利及爱尔兰则强劲扩张。

德国3月制造业PMI微升至50.7，第一季创逾一年来最差单季表现

意大利3月制造业PMI上升至53.5，优于市场预期

法国3月制造业活动放缓，新订单下降

西班牙3月制造业继续增长，但速度降至12月以来最慢

--英国3月制造业PMI微升，脱离34个月低位

英国3月制造业增速由近三年低位小幅提高，显示制造业对于2016年年初经济成长表现将无甚贡献。3月英国Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)升至51.0，略高于2月的50.8。

--日本大型制造业信心降至三年低点，加深安倍经济学疑虑

日本央行季度短观调查显示，3月大型制造商景气判断指数为正6，是12月时的一半，也低于市场预估中值的正8。这是2013年6月触及正14以来的最低水准。这突显出日本首相安倍晋三和日本央行采取更多经济刺激措施的压力升高。调查并显示，大型企业将当前财年资本支出减少0.9%，市场预估中值为下降0.7%。

--英国3月房价同比增长5.7%，涨幅为逾一年来最大

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)公布，3月英国房价同比增速创下逾一年来最快，因投资者试图赶在新税实施之前购房出租或买入第二套房。Nationwide称，3月英国房价较上年同期上涨5.7%，2月涨幅为4.8%；3月房价较前月上涨0.8%，高于2月的增幅0.4%。

--日本央行新任委员樱井真警告，货币政策脚步不应过于鲁莽

日本央行新任审议委员樱井真表示，货币政策的脚步不应该过于鲁莽，央行必须研究出新的政策举措，在必要时正确使用，在决定恰当的货币政策举措时，应密切监控经济的进展。

--美国3月非农就业增长预计保持强劲，但薪资上涨有限

美国3月份非农就业增长可能保持强劲，支撑经济成长。但薪资增长疲弱以及全球需求不振，可能让美国联邦储备理事会(美联储/FED)对于今年升息问题保持谨慎。路透访问的分析师预计，3月非农就业岗位增加20.5万个，失业率料保持在八年低位4.9%。美国劳工部定于周五1230GMT公布就业报告。2月就业增幅为24.2万个。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫3.6%至一个月低点，央行短观调查打压人气

日本股市日经指数跌至一个月低点，此前日本央行发布的季度短观调查报告显示，该国大型制造业者的信心在第一季降至近三年来最低，这打击了风险偏好并令股市全线承压。日经指数下跌3.6%，收报16,164.16点，为3月1日以来最低收盘位。日经指数本周收低4.9%。

--中国股市：沪综指小幅收涨，银行股获明显护盘但小长假前市场情绪偏谨慎

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，受标普下调中国主权评级影响，今日早盘市场一度回落，不过权重指标股相对抗跌，银行股获明显护盘助大盘午盘逐级回升，对稳定市场情绪起到一定作用，临近收盘指数翻红。

沪综指收报3,009.530点，涨5.615点或0.19%，该指数本周累计涨幅1.01%，上证A股今日成交2,165亿元人民币，上日为2,511亿元。

--香港股市：恒指收跌1.3%创五周最大日跌幅，因标普下调中港评级展望

香港股市恒生指数收低，创五周以来最大单日跌幅，之前评级机构标准普尔下调了中国和香港的评级展望。恒生指数收盘跌1.3%至20,498.92点，创2月25日以来最大单日跌幅，但本周累计上涨0.8%。恒生国企指数跌1.8%，至8,842.86点；周线涨1.6%。

--汇市：美元表现低迷，等待美国非农就业报告公布

美元下滑，第一季创六年半最差单季表现，投资者认为，就只凭一项美国月度就业报告，尚不能说服他们提高对美国何时再度升息的预期。0838GMT，欧元兑美元报1.1391，上涨0.11%，美元兑日圆报112.30，下跌0.23%。

--欧元债市：德国公债收益率在年内低位徘徊，欧洲央行正式扩大购债

德国指标10年期公债收益率(殖利率)持于年内低位附近，欧洲央行扩大购债的计划开始实施，压低公债收益率。欧洲央行上月宣布扩大量化宽松计划，在4月1日开始实行。德国10年期公债收益率持稳于0.15%，接近今年低点0.102%及去年触及的纪录低位0.05%。

--国际油市：原油期货下跌，受美元走强及供应过剩疑虑打压

原油期货在亚洲盘下跌，供应过剩、美元走强、及亚洲股市走低，皆打压油市人气。但美国1月石油产量再度下降的消息，协助抑制跌势。0842GMT，布兰特原油6月期货下跌0.06美元，至每桶40.27美元。近月美国原油期货跌0.11美元至每桶38.23美元。

--全球金市：现货金小涨，投资者在美国非农就业报告公布前保持谨慎

黄金小涨，因亚洲股市下跌，不过在美国非农就业报告出炉前，市场弥漫谨慎情绪。黄金本周迄今攀升1.4%，为四周来最佳表现，得益于美联储主席叶伦就升息前景表达鸽派立场。黄金第一季录得近30年来最大季度涨幅。0844GMT，现货金微升，报每盎司1,232.60美元。

--金属期市：期铜上涨，因中国制造业意外扩张

期铜小幅上涨，此前在隔夜市场遭遇季末抛盘。由于投资者在标准普尔下调中国信用评级展望的影响和中国制造业意外扩张之间做权衡，期铜涨势有限。0845GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜报在每吨4,891.50美元，上涨0.92%。(完)