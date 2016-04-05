《路透早报》--4月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--财新中国3月服务业PMI数据 (0145)

--香港3月份PMI数据 (0230)

--台湾公布3月底外汇存底 (0810)

--日本2月同时指标与领先指标(0500)

--德国2月工业生产(0600)

--美国抵押贷款市场指数(1100)

--加拿大3月IVEY采购经理人指数(PMI)(1400)

--日本3月外汇储备(2350)

--日本一周资本流动数据(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月会议记录(1800)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就美国和地区经济展望和货币政策发表讲话(1620)

--泰国央行公布3月利率会议记录(0200)

--澳洲央行助理总裁肯特在塔斯马尼亚大学的一场活动上发表讲话(0700)

--瑞士央行新闻发布会，推出新的50瑞郎纸币。瑞士央行管委会成员将出席(0715)

--瑞典央行总裁英韦斯发表演说(1000)

--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在一次活动上致欢迎词(2230)

--世界妇女峰会(至4月8日)，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表演讲

以下为4月5日下午5:00至4月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国贸易数据直指首季成长疲弱，但料会在未来几个月改善

美国2月贸易逆差增幅超过预期，因出口反弹的力度不及进口，这是美国经济增长在第一季进一步放缓的最新迹象。但增长前景应该在未来几个月得到改善。3月服务业活动加速增长，因新订单强劲上涨，劳动力市场持续保持坚挺。美元兑一篮子货币上涨，美股下跌，美国公债上涨。劳工部报告显示，2月美国职位空缺减少29.7万，为2006年11月以来最大降幅。2月辞职率升至2.1%，进一步表明劳动力市场强劲和人们对就业市场有信心。

美国数据ISM-3月非制造业PMI为54.5，高于预期

美国数据3月服务业PMI终值为51.3，新业务分项指数为2009年10月以来最低

--种种迹象显示，4月多哈会议可望达成冻产协议--消息

科威特驻石油输出国组织(OPEC)理事福赛亚及两名消息人士指出，所有迹象均显示，产油国将在4月17日会议达成冻产协议，意即伊朗拉高产量的意图不致破坏各国旨在支撑油价的协议。福赛亚没有说明是什么迹象显示多哈会议将达成协议，但称产油国可能将产量冻结在2月水平，或1月和2月的平均水平。福赛亚预期油市将在今年下半年达成供需均衡，石油均价将因而水涨船高。

--德国经济：投资不足对经济成长构成风险--OECD

经济合作暨发展组织(OECD)表示，德国未能利用借贷成本低廉的机会来促进投资，而投资对于长期经济成长而言是必不可少的。为了促进投资和提高生产率，OECD敦促德国减少专业服务方面的限制性立法，出售德国地区性银行的政府持股，并对市政投资项目提供更多支持。

--日央行或会在4月会议上讨论放松货币政策的可能性--消息

据知情人士透露，日本央行决策者将有可能本月利率检视会中讨论进一步放宽货币政策的可能性，因一连串黯淡的数据威胁到日央行的预想，即温和的经济复苏将推动通胀率加快升向2%目标。消息人士称，若日本央行果真采取行动，更有可能会是增加资产购买规模，而非降息。

--独家：辉瑞倾向于放弃收购艾尔建的交易--消息人士

熟悉情况的消息人士表示，制药商辉瑞倾向于放弃以1,600亿美元收购艾尔建的交易。辉瑞试图利用交易将公司的纳税地改到艾尔建的注册地点爱尔兰，从而达到降低税率的目的。而日前美国财政部采取打击税负倒置的新措施，遏制美国企业通过购买外国公司、变更纳税地以实现避税的做法。消息人士称两家公司尚未做出最后决定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市大跌，因投资人在近期股市上扬后，及即将开始的季报期前获利了结。市场预计此次财报季上市公司盈利将大幅下降。道琼工业指数下跌133.68点，或0.75%，报17,603.46点；标准普尔500指数收跌20.96点，或1.01%，报2,045.17点；Nasdaq指数下挫47.86点，或0.98%，报4,843.93点。

--欧洲股市下挫至约六周最低水准，在德国公布工业订单意外下降后，矿业股、汽车股和银行股领跌。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收挫1.85%，至2月25日来最低水准。英股富时100指数收低1.19%，至6,091.23点；法股CAC指数大跌2.18%，报4,250.28点；德国DAX指数重挫2.63%，至9,563.36点。

汇市:

--美元兑日圆走低，17个月来首次跌至110日圆之下，部分是因担忧全球经济成长。欧元兑美元小跌，因欧洲经济数据欠佳。美元兑日圆纽约尾盘下跌0.81%，报110.41日圆。欧元兑美元触及日低1.1337美元后削减跌幅，尾盘仅小跌，报1.1381美元。美元指数尾盘上扬0.15%，报94.655。

债市:

--美国公债收益率走低，长债收益率跌幅居前，触及逾一个月最低，因美欧经济数据疲弱，给成长前景蒙阴，并提振投资者对避险公债的需求。指标10年期公债收益率盘中跌约6个基点，触及3月1日以来最低1.717%。30年期公债收益率盘中触及2月24日以来最低2.537%。

--德国10年期公债收益率跌破0.10%，为近一年来首见，因该国2月工业订单创六个月以来最大降幅，表明全球增长放缓正在对德国产生影响。10年期德国公债收益率下跌4个基点至2015年4月末以来最低0.081%。两年期希腊公债收益率触及11.6%的一个月高位，因投资者对于有关IMF救助谈判策略的文件外泄副本感到紧张。

油市:

--油价小升，此前科威特强调，主要产油国将在本月会议上就冻结产量达成一致，尽管伊朗拒绝参与该计划。布兰特原油收涨0.18美元，报每桶37.87美元。美国原油收涨0.19美元，报每桶35.89美元。

金属市场:

--黄金反弹逾1%，结束之前两日的跌势，因风险意愿消散，拖累全球股市下跌，打压美元兑日圆降至17个月低位。1815 GMT，现货金上涨1.1%，报每盎司1,228.31美元。美国6月期金收涨0.8%，报每盎司1,229.60美元。

--铜价从一个月低位反弹，而锌和其他金属延续跌势，因全球最大原材料消费国中国经济复苏存在不确定性。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中跌至每吨4,751美元的3月3日来最低水准，之后反弹收涨0.3%，至每吨4,775美元。期锌是跌幅最大的基本金属，下滑2.2%，收报每吨1,812.50美元。(完)