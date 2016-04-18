《路透晚报》--4月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--石油冻产无望与地震恐慌双重夹击，拖累市场人气

石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国上日未能达成冻产协议之后，原油期货今日跳水，连带拖累亚股走低；与此同时，日本股市重挫逾3%，投资者评估日本南部地震的影响。市场信心低迷的情况料将蔓延至欧洲时段。

--巴西总统罗塞夫在弹劾表决中惨败，被迫下台似成定局

巴西总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，如果参议院也通过弹劾表决--看来很有可能，罗塞夫将被停职、等待接受审判，副总统特梅尔将代理总统职务。预料巴西金融市场将受到通过弹劾的表决结果所激励。

--独家新闻：雪佛龙求售缅甸天然气区块股权，估值约13亿美元--消息

据熟悉情况的金融业消息人士透露，美国油气巨头雪佛龙已在求售所有缅甸天然气区块股权，估值总额可能在13亿美元左右，这将是迄今为止最大的一笔涉及缅甸资产的交易。

--俄央行副总裁：俄罗斯与中国的金融连通磋商“收获颇丰”

俄罗斯央行副总裁Sergei Shvetsov在路透专访时称，俄罗斯和中国可能最早下月达成一项协议，允许在俄罗斯成立离岸人民币中心。6月底前，也就是俄国总统普京到访北京期间，中国央行可能在莫斯科指定一家有中国人民币资本的清算银行。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘大跌3.4%，因日圆走强且地震打击风险胃纳

日本股市收盘大跌，日圆走强打击了企业获利前景，同时南部九州岛发生的地震也打击了风险胃纳。日经指数收盘大跌3.4%至16,275.95点，创4月1日以来最大单日跌幅。

一些大型出口商跌幅尤深，因九州大地震引发供应链中断及相关不确定性。索尼收盘大跌6.8%，丰田汽车重挫4.8%。

--中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场普遍走低和原油大跌等拖累大盘

中国股市沪综指收跌1.4%。分析师指出，受原油大跌及外围市场普遍走低影响，今日两市低开低走，全天维持疲弱震荡，量能继续萎缩。由于沪综指上周冲击3,100点后未得到量能有效跟进，大盘短期需调整整固，以消化获利盘压力。

沪综指收报3,033.660点，跌44.457点或1.44%。上证A股今日成交2,074亿元人民币，上日为2,223亿元。

--香港股市：尾随区域股市收低，油价下挫打击冒险意愿

港股尾随区域市场收低，此前原油出口国未能就冻产达成协议，导致原油期货价格大跌，市场冒险意愿也随之下滑。恒生指数收跌0.7%至21,161.50点，恒生国企股指数跌1.3%至9,090.85点。

--全球汇市：多哈会议未达成冻产协议，商品货币遭打击

大宗商品货币下跌，避险日圆则飙升，之前全球主要产油国未能就冻结产量达成协议，推动油价重启跌势。油价下跌5%削弱所有市场的风险胃纳，投资者买入日圆以求避险。日圆兑欧元触及三年高点，兑美元接近一年半高点。0830GMT，美元兑日圆报108.28，下跌0.42%。美元兑加元上涨0.83%至1.2926。澳元兑美元下跌0.53%至0.7686美元。

--欧元债市：油价下挫打击德债收益率走低，多哈会议未达成冻产协议

德国公债收益率下跌，因主要产油国举行的多哈会议未能达成冻产协议，引发油价挫低。但公债收益率的跌幅有限，因市场不认为欧洲央行(ECB)本周会议将出台任何新的宽松举措。10年期德国公债收益率下跌1个基点至0.12%。

--国际油市：油价重挫，因沙特-伊朗紧张关系令冻产协议破局

国际油价挫跌，因主要产油国在卡塔尔的会议破局，未能达成冻结产量协议，石油输出国组织(OPEC)的公信力受到重创，全球石油供应过剩问题未解。此次会议失败后，再度引发石油业者担心，由政府控制的产油企业将会祭出更大幅度折扣，令争夺市场占有率的战役升级。0830GMT，布兰特原油期货报每桶约41.27美元，较上日收盘价下跌4.25%。美国原油期货跌1.88美元至每桶38.47美元。

--全球金市：金价受避险需求推升，产油国未能达成协议造成油价重挫

金价上涨，此前产油国未能达成冻产协议，使得油价及股市挫低，黄金避险需求攀升。现货金触及每盎司1,239.30美元的日高，但随后回吐部分涨幅，0830GMT，上涨约0.05%，报每盎司约1,233.81美元。

--金属期市：伦铜下跌，因多哈谈判未达成冻产协议拖累油价下挫

伦铜下跌，受油价大跌拖累，此前多哈产油国会议未能达成冻产协议，打击了金属的成本支撑因素。0809GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%至每吨4,784美元，前一交易日小幅下滑。上海期货交易所期铜合约下跌1%，至每吨36,610元人民币。(完)