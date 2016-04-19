《路透晚报》--4月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区2月经季节调整经常帐盈余缩窄至190亿欧元

欧洲央行公布，欧元区2月经调整后的经常账盈余缩窄，当月投资资金流入增加。欧元区2月经季节调整经常帐盈余缩窄至190亿欧元(215亿美元)，1月经修正后为盈余275亿欧元。2月直接投资/证券投资净流入增至1,216亿欧元，上月为净流入502亿欧元。

--韩国央行维持利率不变，但调降GDP预估令降息预期犹存

韩国央行连续第10个月维持指标利率在1.50%不变，以观察本月稍早进行的国会选举及其它国家政策调整的影响。央行总裁强调当前利率水平能对经济成长构成支持。不过，央行将韩国今年GDP成长预估从3.0%下调至2.8%，使得降息预期持续存在。

韩国企划财政部长官柳一镐也表示，该国经济面临的下行风险高于他的预期，因国内消费持续低迷且海外风险犹存。

--日本央行总裁称，日圆持续过度升值可能影响通胀趋势

据华尔街日报(WSJ)报导，日本央行总裁黑田东彦表示，如果日圆持续过度升值，通胀可能受到影响，导致央行出台进一步宽松举措以实现通胀目标。自日圆兑美元今年开始升值以来，这是黑田东彦发表的最为清楚的评论，而且可能引燃外界对日本央行下周将放松政策的猜测。

日本政府文件显示，政府提名新生银行高管政井贵子进入日本央行的政策委员会。政井贵子支持激进货币宽松政策。她或将接替6月任期届满的石田浩二。

--俄罗斯可能将2016年石油产出增至5.4亿吨

俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov告诉记者，俄罗斯正在考虑提高今年的石油产量，并称5.4亿吨的产出是“比较现实的”。俄罗斯去年的石油产量为5.34亿吨。

--澳洲央行会议记录：澳元升值是维持非常宽松政策的原因之一

澳洲央行认为，澳元升值可能导致经济失衡，尽管最近的展望基本乐观，且经济在2016年初继续温和成长。在4月5日政策会议记录中，澳洲央行重申低通胀将提供必要时降息的空间。在该次会议上，央行连续第11个月维持利率于2.0%的纪录低位。

--OECD会议未达成协议化解钢铁产能过剩，美国矛头指向中国

中国和其他主要钢铁生产国未能就化解全球钢铁危机的举措达成共识，与会者争执造成产能过剩的主因，美国并对中国发出批评。美国指责中国要为会议失败负责，称中国需对产能过剩有所作为，否则就将面临其他国家可能采取的贸易行动。

企业面消息：

--百威英博接受朝日集团控股收购SAB啤酒品牌的提案。百威英博称，朝日集团控股能否收购这些品牌，取决于公司是否能顺利完成对SAB的并购。

--瑞士制药企业罗氏第一季营收超过预期，维持2016年全年目标不变。

--力拓第一季出货量提高，但将2017年澳洲铁矿石产量预估调降1,000-2,000万吨，因基于无人驾驶列车的自动运输科技延迟推出。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高3.7%，因日圆走软及油价反弹令风险偏好回升

日本股市飙升，因日圆走软及油价反弹帮助大盘逆转前一交易日较大跌幅。日经指数收盘涨3.7%至16,874.44点，扳回前一交易日3.4%的跌幅。全球供应过剩迹象打压油价重拾跌势，投资者对较高风险资产的偏好持稳，主要出口类股自周一的大跌中急速反弹。

--中国股市：沪综指缩量小幅收涨，大盘维持区间窄幅震荡交投趋淡

中国股市沪综指缩量小幅收涨。分析师指出，今天大盘全日维持区间窄幅震荡，量能出现明显萎缩。沪综指屡次冲击3,100点整数关口未果，市场分歧加重，情绪转向谨慎观望，近几日整体交易活跃度有所下降，量能持续萎缩。沪综指收报3,042.82点，涨9.16点或0.30%。上证A股今日成交1,796亿元人民币，上日为2,074亿元。

--香港股市：恒指收高1.3%，因油价反弹提振投资者风险偏好

香港股市追踪区域市场走高，交易员解释称，因原油价格反弹提振投资者风险偏好，推高多数市场。恒生指数收高1.3%至21,436.21点；恒生国企指数涨1.7%至9,244.45点。

--全球汇市：油价企稳推动大宗商品货币上涨，日圆下跌

大宗商品货币上扬，澳元兑美元触及10个月高位，因油价自跌势中企稳提振了冒险意愿。澳元兑美元一度高见0.7803美元，为去年6月以来最高。加元也触及去年7月以来最高。随着风险偏好改善，日圆下滑。0830GMT，美元兑日圆涨0.2%至109.05日圆，弹离周一所及一周低点107.75。欧元兑日圆涨0.37%至123.56日圆。

--欧元债市：意大利无预警发行新债，推高欧元区二线公债收益率

低评级的欧元区公债收益率(殖利率)上涨，因意大利进行一次无预警发债，投资者要在组合中为此腾出空间。此外，西班牙重新选举的可能性增加，令欧洲面临的连串政治风险清单进一步拉长。意大利、西班牙和葡萄牙的10年期公债收益率均上升约4个基点，分别报1.40%、1.54%和3.04%。与德债利差扩大，德国10年债收益率持平于0.16%。

--国际油市：油价走升，因科威特石油工人罢工造成该国产出下降

油价上涨，因科威特石油工人罢工造成该国石油产出下降，不过分析师表示这将是短暂的，市场将很快重新关注全球的供给过剩状况。0828GMT，布兰特原油期货报每桶43.34美元，较上日收盘价上涨0.43美元。美国原油期货上涨0.33美元至40.11美元。

--全球金市：现货银跳涨3%创10个月高点，亦提振黄金上升1%

现货银跳涨3%至逾10个月高位，因美元走软且中国买需旺盛，金价亦受到提振上涨1%。亚洲早盘交投一度淡静，之后现货银扬升3%至每盎司16.73美元，为2015年6月以来最高位。现货金受到涨势的激励，上涨逾1%至日高1,246.40美元，0827GMT，报1,241.11，上涨0.89%。

--金属期市：伦铜下滑但跌幅有限，受中国经济看俏及油市走强支撑

伦铜下滑，但跌幅有限，因中国一连串有利的经济迹象，勾勒出需求面令人鼓舞的景象。而且油市走强之后，市场风险偏好也好转。上周中国的工业及楼市数据意外向好之后，中国领导人对阻止经济成长下滑显然更具信心。0909GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.8%至每吨4,788美元，而前一交易日上涨0.4%。(完)