《路透晚报》--4月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本3月出口同比减少6.8%，日圆升值打压企业信心

日本3月出口连续第六个月下滑，表明日圆升值和新兴市场疲弱可能正在损及外需并抑制日本经济复苏。财务省称3月出口同比下降6.8%，分析师预计为下滑6.9%。3月进口同比下滑14.9%，贸易顺差7,550亿日圆。

在该贸易数据出炉前公布的路透短观调查显示，日本4月制造业信心上升，但预计会在未来三个月再度恶化，反映出对日圆升值和海外需求迟滞的担忧。4月制造业景气判断指数从3月的正6升至正10，主要受炼油和钢铁等原料行业带动。但7月制造业景气判断指数料跌回正6。

--日本央行黑田东彦暗示已准备好继续增加ETF购买量

黑田东彦表示，央行在交易所上市基金(ETF)市场的购买规模“不算太大”，暗示短期内央行继续增加购买ETF可能是一个现实的选项。消息人士告诉路透，日本央行官员愈发接受通过扩大购买投资于股市的ETF，来加大货币宽松力度的想法，因股市大跌以及全球增长疲弱威胁到该国脆弱的经济复苏。

--英国2月止三个月失业人口增加，为2015年年中以来首见

英国国家统计局周三表示，英国截至2月止三个月失业人口增加，为2015年中以来首见，显示在英国举办是否续留欧盟公投之前，以及调高法定最低工资之后，雇主心态转趋审慎。数据同时显示，2月止三个月就业人口仅增加2.0万人，为去年6月止三个月以来的最差表现，且整体薪资成长幅度创下一年来最低。2月止三个月失业率持平于5.1%。

--标准普尔确认日本评级为“A+/A-1”，展望维持稳定

标准普尔把日本评级确认为“A+/A-1”，展望维持稳定。标普称，日本央行大规模购买日债的举措令政府举债成本处在低位。给予日本稳定展望是基于日本经济成长率2%的预估，以及认为负利率将延缓政府债务负担的增加。

--必和必拓下调产量预估，市场供应过剩情况有望缓解

澳洲矿业巨擘必和必拓将其2016财年铁矿石产量预估下调1,000万吨，至2.6亿吨，因天气恶劣和铁路维护。在全球铁矿石市场供应过剩之际，这将进一步削减出货量。此前力拓已调降其2017年澳洲铁矿石产量预估，这可能帮助推动铁矿石价格复苏速度快于预期。

--日本东芝准备减记对西屋持股价值，社长将辞职

据熟悉情况的消息人士透露，日本东芝在美国子公司西屋(Westinghouse)所持股份的价值准备减记约2,000亿日圆(18.3亿美元)。另外，其中一名消息人士称，公司一个委员会周三开会批复社长室町正志的辞职申请。东芝公司对社长请辞的消息拒绝置评。

重要企业财报：

--半导体设备商ASML第一季净利为1.98亿欧元，优于预期，并预计第二季表现强劲。

--英国芯片商ARM第一季获利增长14%，表现好于整体疲软的半导体市场，因愈来愈多的智能手机采用该公司最先进的芯片。

--欧洲最大软件企业思爱普(SAP)公布第一季税后获利成长9%至7.63亿欧元(8.67亿美元)，并维持全年财测不变，指称因旗下产品的接单情况强劲。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘小涨，追随美股隔夜涨势

日本股市小幅收高，但从盘中所及三周高位回落，因日圆兑美元小幅持坚，对出口商前景构成冲击。日经指数收涨0.2%至16,906.54点，盘中最高至17,099.36点，受美股隔夜涨势及美元兑日圆站上109水准提振，不过随后日圆再度上涨。

--中国股市：沪综指收跌2.3%创近两个月最大单日跌幅，破位引发恐慌抛压

沪综指收跌2.3%，创近两个月最大单日跌幅。分析师指出，今天大盘延续此前调整走势，下破3,000点后盘中出现恐慌盘出逃的情况，并伴随成交量放大，尾盘缩减跌幅。由于近期市场对债券违约风险蔓延担忧加剧，同时税收营改增加大金融业实际税负，利空因素导致市场情绪重回谨慎。沪综指收报2,972.584点，跌70.239点或2.31%，盘中一度跳水跌逾4%。上证A股今日成交3,091亿元人民币，上日为1,796亿元。

--香港股市：恒生指数收低，中国内地市场急挫打击信心

香港股市收低约1%，创两周来最大单日跌幅，中国内地市场急挫，打击港股投资人信心。恒生指数下跌0.9%，至21,236.31点，恒生国企指数下跌1.2%，至9,134.42点。

--汇市： 商品货币自高位回落，因油价涨势停滞

澳元和加元等大宗商品货币自近期高位回落，因科威特石油工人结束三天罢工后，原油价格涨势停滞。随着股市在沪股带动下回落，投资者也重新回到传统避险货币日圆的怀抱，推动日圆兑欧元和美元上涨近0.5%。0858GMT，美元兑日圆报108.92，下跌0.2%。欧元大致持稳于1.1361美元，期权市场显示周四欧洲央行会议之前有些投机活动。

--欧元债市：欧元区公债收益率全线下降，因国际油价下滑

欧元区公债收益率全线下降，因科威特石油工人结束三天罢工之后，油价大跌。德国10年期公债收益率下降3个基点至0.15%，距离本月稍早所及一年低位0.075%不远。其他欧债收益率普遍下降2-3个基点。

--国际油市：原油期货走低，之前科威特石油工人结束罢工

原油期货下跌，之前科威特石油工人结束三天的罢工，人们对市场供应过剩的担忧又成为市场主导。0825GMT，布兰特原油期货跌1.93%至每桶43.18美元。美国原油下跌2.19%，报每桶40.18美元。

--全球金市：白银触及11个月高点后回落，因美元回升

白银升至11个月高点，带动黄金和其他贵金属走高，受围绕中国经济的乐观看法提振，但由于美元收复失地，贵金属随后收窄涨幅。现货银盘中升至每盎司17.23美元，创2015年5月以来最高水准，0830 GMT时，报16.90美元。现货金报1,246.53美元，下跌0.29%。

--金属期市：伦铜自三周高点附近回落，受油价走势逆转拖累

伦铜自三周高点附近回落，因原油价格走势逆转削弱了人气，但中国经济显现出一系列令人鼓舞的迹象，缓和了金属价格前景的悲观程度。0847GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.22%至每吨4,925美元。(完)