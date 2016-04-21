《路透晚报》--4月21日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--IEA署长比罗尔预计油市最晚在2017年恢复平衡

国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，只要不出现重大经济冲击，他预计明年之前油市将从供应过剩恢复供需平衡。比罗尔称过去两年低油价令石油投资减少约40%，随着美国、加拿大、拉美和俄罗斯(产量)大幅减少，未来几年全球对中东石油的依赖将明显提高。IEA预计非OPEC国家石油供应将下降约70万桶/日，创下过去25年以来最大降幅。

--英国3月零售销售较前月下滑1.3%，第一季升幅为2015年第一季以来最小

英国国家统计局公布，3月零售销售较前月下滑1.3%，预估为下滑0.1%，但较上年同期增长2.7%，预估为增长4.4%。第一季零售销售较前季上升0.8%，为2015年第一季以来最小升幅，较上年同期增长3.7%。统计局并公布，2015/16财年扣除国有银行的公共部门净借款(PSNB)为739.89亿英镑，是2007/08财年以来最低。

--日本前任央行副总裁：需进一步降息至负1.0%才能战胜通缩

前日本央行副总裁岩田一政表示，日本要摆脱通缩，央行必须进一步将利率调降至负1.0%左右。岩田一政称，日本央行应将负利率作为主要政策工具，因为央行购买公债的投资招致亏损，难以进一步扩大公债购买规模。

--德国第一季取得强劲成长，但前景喜忧参半

德国财政部月报称，第一季德国经济料在民间消费和公共支出的带动下强劲成长，但今年余下时间的前景不够清晰。财政部称今年头三个月的成长受到民间消费和公共支出的推动，3月总体税收较上年同期增长7.1%。但今年剩下时间里的前景则喜忧参半，主要因为全球经济成长和安全形势存在不确定性，同时移民大量涌入也带来影响。

--瑞典央行及印尼央行均维持指标利率不变

瑞典央行将指标回购利率维持在负0.50%不变，和预期一致，并称将扩大资产购买计划。瑞典央行称为维护通胀上升趋势，瑞典的货币政策需要继续保持宽松，央行称仍有进一步下调回购利率的空间。央行公布利率决议之后，瑞典克朗兑欧元触及13个月高位。

印尼央行则一如预期维持指标利率在6.75%不变，该行始于1月的宽松周期出现暂停。央行亦将七天期逆回购利率设定在5.50%，该利率将从8月19日起成为印尼央行新的指标利率。

--三菱汽车油耗测试造假，股价收于纪录低点

三菱汽车承认在涉及62.5万辆汽车的燃油经济性测试数据中造假之后，其股票周四未有成交，全天充斥着大量卖单，收于纪录低点583日圆。摩根大通汽车业分析师Akira Kishimoto估计，这一造假事件可能会使三菱汽车面临逾500亿日圆(4.5亿美元)的成本，包括要向消费者支付的费用、更换零件成本以及赔偿日产汽车的金额。

--索尼将2015财年获利估值下调9.4%，因智能手机需求走软

日本电子企业索尼将3月结束的上一财年获利估值下调9.4%，因全球智能手机销售放缓，影响市场对索尼相机模块需求。该公司认列一笔596亿日圆的减值损失，减记相机模块业务价值，以反映销量走软前景。减值费用也反映在了修正后的获利估值中。

--浦项钢铁第一季营业利润超出预估，因中国钢铁价格反弹

全球第五大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(POSCO)公布，1-3月当季营业利润降幅小于预期，因中国钢铁价格上涨提振了利润率。供应收紧而建筑业活动扩张是中国钢铁价格上涨的推动因素。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2.7%触及两个半月高位，因日圆下跌

日本股市升至两个半月高位，由于油价反弹以及日本央行进一步放宽政策的预期升温，日圆兑美元重拾跌势。日经指数收盘涨2.7%至17,363.62点，创2月3日以来最高位。

--中国股市：沪综指连续第二日收跌，大盘反弹乏力资源板块独木难支

沪综指连续第二日收跌。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘反弹乏力，尾盘再现跳水。受大宗商品期货价格暴涨带动，市场热点主要集中在资源相关板块，其他板块相对较弱。目前经济基本面比较稳固，短期市场调整主要源于投资者情绪的宣泄。沪综指收报2,952.891点，跌19.693点或0.66%。上证A股今日成交2,050亿元人民币，上日为3,091亿元。

--香港股市：恒生指数收盘劲升1.8%，受能源和金融股带动

香港股市劲升，隔夜油价强劲的表现提振了能源类股。恒生指数收涨1.8%至21,622.25点，恒生国企指数涨1.3%至9,248.40点。恒生指数成份股总成交量18亿股。

--汇市：欧元在欧洲央行政策会议前持稳，关注德拉吉政策信号

欧元持稳，处在1.13美元左右，在欧洲央行政策会议前，投资者调整仓位。外界普遍预期欧洲央行将维持利率在纪录低点不变。欧洲央行总裁德拉吉或将力陈超宽松货币政策的理由，但他若暗示当前的政策暂时是适宜的，则欧元可能会升向去年10月以来的高点1.15美元。0830GMT，欧元兑美元报1.1290，欧元兑日圆下跌约0.2%至123.82日圆。

--欧元债市：欧元区公债收益率上升，因油价触及五个月高点

欧元区公债收益率(殖利率)上升，因油价飙升至五个月高点、支撑了通胀前景，并且投资者也转投股市等风险偏高资产。德国10年期公债收益率升到0.20%上方，为一个月来首见。

--国际油市：油价上涨，因国际能源署预计非OPEC国家产量将大幅下滑

原油价格走高，扭转稍早跌势，因国际能源署(IEA)表示，2016年非OPEC国家产量将出现几十年来最大幅度的下降，从而帮助油市恢复供需平衡。近月布兰特原油期货周四一度跌至每桶45.23美元的日低，0825GMT，升0.04%至每桶45.82美元。美国原油期货回升至每桶44.21美元，此前一度跌至每桶43.62美元。

--全球金市：银价触及11个月高点且金价上涨，商品价格反弹

银价飙升近4%，触及11个月高点并给金价带来提振，油价走强以及围绕中国经济的乐观情绪推动商品价格反弹。现货银盘中升至每盎司17.595美元，创2015年5月以来最高水平。现货金涨1.3%至盘中高位1,260美元。0830GMT，现货银上涨2.81%，报17.40美元。现货金上涨1.09%，报1,256.80美元。

--金属期市：伦铜触及一个月高点，受大宗商品涨势带动

伦敦期铜触及近一个月高位，因上日油价强劲上涨推升投资者对大宗商品的偏好，而全球经济增长情况改善的迹象已经对大宗商品构成支撑。LME三个月期铜触及3月23日以来最高每吨5,029美元，0816GMT略为回吐涨幅，上涨0.2%至每吨4,990美元。周三上涨0.9%。上海期胶所主力期铜合约上涨0.5%至每吨38,100元人民币。(完)