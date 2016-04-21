《路透晚报》--4月21日

习近平在达沃斯论坛发表主旨演讲 充分展现中国领导力
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲时积极倡导自由贸易，其讲话凸显出在美国将目光转向内部之际，北京方面希望在全球事务中扮演更重要角色。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--IEA署长比罗尔预计油市最晚在2017年恢复平衡
国际能源署(IEA)署长比罗尔表示，只要不出现重大经济冲击，他预计明年之前油市将从供应过剩恢复供需平衡。比罗尔称过去两年低油价令石油投资减少约40%，随着美国、加拿大、拉美和俄罗斯(产量)大幅减少，未来几年全球对中东石油的依赖将明显提高。IEA预计非OPEC国家石油供应将下降约70万桶/日，创下过去25年以来最大降幅。
--英国3月零售销售较前月下滑1.3%，第一季升幅为2015年第一季以来最小
英国国家统计局公布，3月零售销售较前月下滑1.3%，预估为下滑0.1%，但较上年同期增长2.7%，预估为增长4.4%。第一季零售销售较前季上升0.8%，为2015年第一季以来最小升幅，较上年同期增长3.7%。统计局并公布，2015/16财年扣除国有银行的公共部门净借款(PSNB)为739.89亿英镑，是2007/08财年以来最低。
--日本前任央行副总裁：需进一步降息至负1.0%才能战胜通缩
前日本央行副总裁岩田一政表示，日本要摆脱通缩，央行必须进一步将利率调降至负1.0%左右。岩田一政称，日本央行应将负利率作为主要政策工具，因为央行购买公债的投资招致亏损，难以进一步扩大公债购买规模。
--德国第一季取得强劲成长，但前景喜忧参半
德国财政部月报称，第一季德国经济料在民间消费和公共支出的带动下强劲成长，但今年余下时间的前景不够清晰。财政部称今年头三个月的成长受到民间消费和公共支出的推动，3月总体税收较上年同期增长7.1%。但今年剩下时间里的前景则喜忧参半，主要因为全球经济成长和安全形势存在不确定性，同时移民大量涌入也带来影响。
--瑞典央行及印尼央行均维持指标利率不变
瑞典央行将指标回购利率维持在负0.50%不变，和预期一致，并称将扩大资产购买计划。瑞典央行称为维护通胀上升趋势，瑞典的货币政策需要继续保持宽松，央行称仍有进一步下调回购利率的空间。央行公布利率决议之后，瑞典克朗兑欧元触及13个月高位。
印尼央行则一如预期维持指标利率在6.75%不变，该行始于1月的宽松周期出现暂停。央行亦将七天期逆回购利率设定在5.50%，该利率将从8月19日起成为印尼央行新的指标利率。
--三菱汽车油耗测试造假，股价收于纪录低点
三菱汽车承认在涉及62.5万辆汽车的燃油经济性测试数据中造假之后，其股票周四未有成交，全天充斥着大量卖单，收于纪录低点583日圆。摩根大通汽车业分析师Akira Kishimoto估计，这一造假事件可能会使三菱汽车面临逾500亿日圆(4.5亿美元)的成本，包括要向消费者支付的费用、更换零件成本以及赔偿日产汽车的金额。
--索尼将2015财年获利估值下调9.4%，因智能手机需求走软
日本电子企业索尼将3月结束的上一财年获利估值下调9.4%，因全球智能手机销售放缓，影响市场对索尼相机模块需求。该公司认列一笔596亿日圆的减值损失，减记相机模块业务价值，以反映销量走软前景。减值费用也反映在了修正后的获利估值中。
--浦项钢铁第一季营业利润超出预估，因中国钢铁价格反弹
全球第五大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(POSCO)公布，1-3月当季营业利润降幅小于预期，因中国钢铁价格上涨提振了利润率。供应收紧而建筑业活动扩张是中国钢铁价格上涨的推动因素。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数收高2.7%触及两个半月高位，因日圆下跌
日本股市升至两个半月高位，由于油价反弹以及日本央行进一步放宽政策的预期升温，日圆兑美元重拾跌势。日经指数收盘涨2.7%至17,363.62点，创2月3日以来最高位。
--中国股市：沪综指连续第二日收跌，大盘反弹乏力资源板块独木难支
沪综指连续第二日收跌。分析师指出，继昨日大跌后，今天大盘反弹乏力，尾盘再现跳水。受大宗商品期货价格暴涨带动，市场热点主要集中在资源相关板块，其他板块相对较弱。目前经济基本面比较稳固，短期市场调整主要源于投资者情绪的宣泄。沪综指收报2,952.891点，跌19.693点或0.66%。上证A股今日成交2,050亿元人民币，上日为3,091亿元。
--香港股市：恒生指数收盘劲升1.8%，受能源和金融股带动
香港股市劲升，隔夜油价强劲的表现提振了能源类股。恒生指数收涨1.8%至21,622.25点，恒生国企指数涨1.3%至9,248.40点。恒生指数成份股总成交量18亿股。
--汇市：欧元在欧洲央行政策会议前持稳，关注德拉吉政策信号
欧元持稳，处在1.13美元左右，在欧洲央行政策会议前，投资者调整仓位。外界普遍预期欧洲央行将维持利率在纪录低点不变。欧洲央行总裁德拉吉或将力陈超宽松货币政策的理由，但他若暗示当前的政策暂时是适宜的，则欧元可能会升向去年10月以来的高点1.15美元。0830GMT，欧元兑美元报1.1290，欧元兑日圆下跌约0.2%至123.82日圆。
--欧元债市：欧元区公债收益率上升，因油价触及五个月高点
欧元区公债收益率(殖利率)上升，因油价飙升至五个月高点、支撑了通胀前景，并且投资者也转投股市等风险偏高资产。德国10年期公债收益率升到0.20%上方，为一个月来首见。
--国际油市：油价上涨，因国际能源署预计非OPEC国家产量将大幅下滑
原油价格走高，扭转稍早跌势，因国际能源署(IEA)表示，2016年非OPEC国家产量将出现几十年来最大幅度的下降，从而帮助油市恢复供需平衡。近月布兰特原油期货周四一度跌至每桶45.23美元的日低，0825GMT，升0.04%至每桶45.82美元。美国原油期货回升至每桶44.21美元，此前一度跌至每桶43.62美元。
--全球金市：银价触及11个月高点且金价上涨，商品价格反弹
银价飙升近4%，触及11个月高点并给金价带来提振，油价走强以及围绕中国经济的乐观情绪推动商品价格反弹。现货银盘中升至每盎司17.595美元，创2015年5月以来最高水平。现货金涨1.3%至盘中高位1,260美元。0830GMT，现货银上涨2.81%，报17.40美元。现货金上涨1.09%，报1,256.80美元。
--金属期市：伦铜触及一个月高点，受大宗商品涨势带动
伦敦期铜触及近一个月高位，因上日油价强劲上涨推升投资者对大宗商品的偏好，而全球经济增长情况改善的迹象已经对大宗商品构成支撑。LME三个月期铜触及3月23日以来最高每吨5,029美元，0816GMT略为回吐涨幅，上涨0.2%至每吨4,990美元。周三上涨0.9%。上海期胶所主力期铜合约上涨0.5%至每吨38,100元人民币。(完)
(整理 李婷仪 审校 汪红英)
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路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 面对西方公众的敌意不断升温，中国国家主席习近平周二在世界经济论坛发表讲话时将为全球化辩护。此次论坛将凸显中国的全球影响力不断上升。