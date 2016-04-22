《路透晚报》--4月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行称负利率虽令金融机构获利承压，但风险承担能力犹在

日本央行金融体系报告称，央行负利率政策将令金融机构的获利在当前承压，但日本金融机构仍有能力继续承担风险。另外，市场盛传日本央行考虑扩大负利率适用范围，央行考虑把其对金融机构的两种零息贷款工具也适用负利率。受此传闻影响，日圆跌至4月6日以来的最低水准，日股日经指数涨至11周半高位。

--欧元区及德国4月综合PMI均下滑，民间部门活动增速放缓

周五发布的调查报告显示，欧元区4月企业活动意外放缓，尽管企业进一步降价。这对欧洲央行而言，将是令人失望的消息。Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)从3月的53.1降至4月初值53.0，齐平2月所创的13个月低点。

德国4月民间部门增速降到九个月最低，因制造业的反弹不足以弥补服务业的放缓。Markit报告称，德国4月综合PMI初值从前月的54.0下降到53.8。

法国则受服务业表现强于预期提振，4月综合PMI初值升至50.5。

--日本4月制造业受熊本地震拖累，创三年最大萎缩幅度

日本4月制造业活动萎缩幅度为逾三年来最大，产出降幅为两年来最大，此前南部制造业重镇熊本发生地震令生产中断。Markit/日经日本4月经季节调整后的制造业PMI初值为48.0，3月终值为49.1。

--IMF总裁：希腊与债权人谈判已获进展，但仍需做更多

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，希腊与其贷款人在改革协议上已取得部分进展，但不足以解锁新贷款的发放或重启有关债务减免的谈判。欧元集团主席迪塞尔布洛姆预计，希腊与债权人周五不会达成协议。

--索尼将推迟发布财测，评估震灾损失

日本电子业巨擘索尼表示，将会延后宣布本财年财务预估，因该公司要继续评估日本南部大地震造成影像感应元件工厂停摆的影响。索尼表示，可能在5月时发布财测，原先预定是在4月28日公布2016年3月止财年的财报时予以一并宣布。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高1.2%，因日圆走跌和日央行可能采取行动

日经指数涨至11周半的高位，此前美元兑日圆涨逾110日圆，为4月6日以来首见，提振了受益于日圆跌势的各类股。日经指数连涨第四日，收高1.2%至17,572.49点，为2月2日以来最高位。该指数周线上涨逾4%。

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，短线风险释放但观望氛围仍浓厚

中国股市沪综指缩量小幅收升。分析师指出，今日低开后指数在低位震荡，场内交易清淡；短线市场风险虽有所释放，但投资者观望氛围仍浓厚，预计大盘短期难出现趋势性行情。沪综指收报2,959.24点，涨6.35点或0.22%；该指数本周累计下跌3.86%，创近三个月最大单周跌幅。上证A股今日成交1,478亿元人民币，较上日2,050亿元减近三成。

--香港股市：收盘下跌，追随美股跌势

香港股市收盘下跌，美股周四在四个交易日内首见收低，因美国蓝筹企业业绩令人失望。恒生指数收盘跌0.7%至21,467.04点；恒生国企指数收跌1.4%至9,120.91点。

--汇市：日圆挫跌逾1%，报导称日本央行考虑扩大负利率适用范围

日圆兑美元下跌逾1%，触及两周半低点，之前有媒体报导称，日本央行正考虑在对金融机构的借贷计划适用负利率。在该报导过后，日圆兑美元下滑1.2%至110.76，料将录得12周以来最差单周表现，至今周线下跌近2%。0838GMT，日圆兑美元报110.47，下跌0.93%。欧元兑美元下滑0.1%，报1.1275，此前曾触及一周低点1.1265，交易员指称这是因为德国采购经理人指数(PMI)调查结果逊于预期。

--欧元债市：德债收益率走稳，本周收益率涨幅有望在2016年纪录居前

德国公债收益率走稳，但仍有望录得去年12月以来最大周度涨幅之一，在此之前油价出现了反弹，欧洲央行则传出了观望信号。德国10年期公债收益率下跌不到1个基点，报0.23%。周线升幅仍有9.5个基点，除非今日稍晚收益率再跌1个基点，否则这将是2016年最大单周升幅。

--国际油市：油价走高且周线料上扬，投资者人气更加乐观

原油期货上涨，周线料将录得很不错的涨幅；尽管供给持续过剩，但市场人气变得更加乐观。0832GMT，指标布兰特原油期货报每桶44.90美元，上涨约0.8%，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.95%，至每桶43.59美元。

--全球金市：金价下滑银价削减涨幅，因美元走强

金价下滑，银价削减涨幅，因美元兑日圆上涨。不过这两种贵金属周线料仍录得涨幅。0835GMT，现货金几近持平，报每盎司1,248.60美元。现货银涨约1%至每盎司17.17美元。(完)