《路透晚报》--4月28日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本维持政策不变，推出面向地震灾区的贷款计划

日本央行维持政策不变，尽管全球不利因素、强势日圆和消费不振有可能打断脆弱的经济复苏，继续以每年80万亿日圆的速度扩大货币基础，对金融机构存放在央行的部分超额准备金仍实施负利率，并决定实施3,000亿日圆(27.5亿美元)的贷款供应计划，以帮助本月日本南部震灾地区的银行业开展业务。

央行总裁黑田东彦在记者会上称，日本经济和物价前景仍存在巨大风险，如果必要将毫不犹豫地采取额外货币宽松措施。

--日本3月核心CPI创三年来最大降幅，央行承受加码刺激措施的压力

日本3月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下降0.3%，创三年来最大降幅，且家庭支出创一年来最快降速，央行继续出台更多刺激措施的压力加大。另，工业生产增幅超出预期，劳动力需求升至20年高位，但有关民间消费疲弱的担忧重燃，可能抑制经济的任何乐观看法。

一项日本央行新物价指标显示，扣除能源及生鲜食品价格的影响后，3月消费者物价较上年同期上涨1.1%。

--伦敦取代新加坡再次成为第二大离岸人民币结算中心--SWIFT

全球交易服务机构环球银行金融电讯协会(SWIFT)称，就支付处理量而言，伦敦已取代新加坡成为仅次于香港的全球第二大离岸人民币结算中心。SWIFT称，2014年2月新加坡取代伦敦成为第二大离岸人民币结算中心，但今年1月这种势头开始反转。今年3月伦敦的人民币支付结算金额较逾两年前增长了21%。离岸人民币结算业务中有72.5%由香港处理，伦敦和新加坡的占比分别为6.3%和4.6%。

--韩国推出微型刺激政策以支持经济增长

韩国企划财政部表示，已经扩大了今年的支出计划，以激活经济并提前应对增长面临的风险。企划财政部声明称，与此同时，央行将使货币政策保持“灵活”，以支持经济活动和保持金融稳定。2016年政府计划支出预算金额的96.4%，高于原先计划的95.9%。

--企业面消息：

* 德意志银行第一季意外获得净利，市场预估为亏损

* 韩国科技巨头三星电子第一季营业利润增长12%，受旗舰智能手机热销提振

* 韩国LG电子第一季营业利润同比大增66%，看好第二季表现

* 日本索尼全年获利创八年最高，但设备业务由盈转亏增加疑虑

* 日本本田汽车预计，因地震受损的南部车厂将在8月恢复运营

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收挫3.6%，日本央行按兵不动令投资者失望

日股周四下跌，回吐早盘涨幅掉头走低，日央行未扩大货币刺激令投资者感到失望。日经指数跌3.6%收于16,666.05点，本周累计下跌5.1%。日本股市周五因全国假日休市。

--中国股市：沪综指收跌，美联储表态符合预期大盘延续弱势整理

沪综指收跌。分析师指出，美联储维持利率不变的表态较为中性，符合市场预期，今日大盘继续弱势整理，尾盘在护盘资金拉抬下缩减跌幅。日股大跌亦影响A股情绪，另外市场对国内货币政策或回归稳健的担忧有所加剧。沪综指收报2,945.589点，跌8.082点或0.27%。上证A股今日成交1,543亿元人民币，上日为1,500亿元。

--香港股市：收盘小涨，此前美日央行政策会议均按兵不动

港股收盘小幅上扬，因美联储似乎并不急于升息，不过在日本央行做出不扩大货币刺激的决定后，主要股指回吐了多数涨幅。恒生指数收高0.1%至21,388.03点；恒生国企指数涨0.3%至9,060.93点。

--汇市：日圆/欧元创五年最大单日涨幅，因日央行未扩大刺激政策

日圆兑美元和欧元均跳涨近3%，此前日本央行维持货币政策不变，日圆兑美元创下近一年最大单日涨幅，兑欧元创五年最大单日涨幅，因日本央行总裁黑田东彦称，目前未考虑对金融机构的放贷计划实行负利率。

而且，美联储也未传出6月再度加息的强烈信号，令美元兑一篮子货币下跌0.7%，兑欧元下跌0.3%。新西兰央行周四也放弃一次降息机会，宣布维持利率不变，引发一波轧空，新西兰元兑美元劲升0.01美元。

--欧元债市：德债收益率下滑，因美联储不急于升息令市场松口气

德国公债收益率(殖利率)下跌，因美联储并未强烈暗示将在6月升息，市场松了一口气。美联储维持利率不变，并保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。德国10年期公债收益率跌4个基点，报0.25%，追随此前美国公债走势。

--国际油市：油价触及2016年高位后涨势暂歇

原油期货价格自2016年内高位拉回，交易商对4月涨势了结获利。但分析师认为，美国产量下降以及强烈的投资者兴趣，可能会推动油价上涨。0832 GMT，布兰特原油期货较前日结算价微升0.04美元至每桶47.22美元。美国原油期货跌0.02美元至每桶45.31美元。

--全球金市：现货金升至一周高位，因日本央行决议引发美元挫跌

现货金逆转跌势，升至一周高位，因日本央行维持货币政策不变，令市场大感意外后，美元兑日圆重挫逾2%。0834 GMT，现货金上升0.82%至每盎司1,255.96美元，盘中稍早曾下跌0.7%。

--金属期市：伦铜下跌，因中国出重拳遏制过热交易令大宗商品回落

伦敦期铜削减稍早录得的涨幅，因中国大连商品交易所收紧铁矿石和煤炭的交易条件，遏制这些期货近期的疯狂涨势，该举措亦冲击到其它金属市场的人气。0834 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.1%至每吨4,898美元。上日曾跌至4,873美元，为4月19日以来低点。上海期交所期铜跌1.2%收报每吨37,250元人民币。(完)