《路透晚报》--5月27日

图为G7峰会扩大会议上一景，摄于2016年5月27日。 REUTERS/Jim Watson

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--G7峰会领袖誓言致力全球增长，但对汇率干预歧见冷处理

七国集团周五誓言致力于强劲的全球成长，但掩饰了彼此在汇率和刺激政策方面的歧见，并对朝鲜、俄罗斯以及涉及中国的海权争议表达忧心。“全球经济成长仍温和且低于潜在水平，而成长疲弱的风险犹存，”G7领袖在日本峰会后发表声明。“全球增长是我们最急迫的优先重点。”

--日本消费者物价连跌第二个月，加剧央行放松政策的压力

日本总务省公布的数据显示，4月全国核心消费者物价指数(CPI)较上年同期下滑0.3%，连续第二个月下降，让央行继续面临进一步实施刺激措施，以达到2%通胀目标的压力。数据凸显日本经济复苏之脆弱，可能让首相安倍晋三有理由推迟明年上调消费税的计划。市场预估中值为同比下降0.4%。

另据一项日本央行新物价指标显示，扣除能源及生鲜食品价格的影响后，日本4月消费者物价较上年同期上涨0.9%。3月时为上涨1.1%。

--G7领袖承诺应对钢铁供应过剩，但呼声恐被当成耳旁风

七国集团(G7)领导人周五承诺应对全球钢铁供应过剩，但他们的公告并未具体点明中国。中国钢铁产量占全球产量的一半，被很多国家指责为向市场大量倾销廉价钢材。中国坚称其钢铁出口并未违背贸易规则，政策初衷也不是想鼓励本国钢铁厂商在海外销售钢材。中国还称，已寻求降低钢材出口退税。瑞穗总合研究所的资深经济学家Yusuke Miura认为，G7的呼吁几乎不会有什么直接影响。

--美国ITC调查中国数十家钢铁企业是否盗窃商业机密

美国国际贸易委员会(ITC)表示，已对美国钢铁公司(United States Steel)提出的申诉展开调查，该公司申诉称，中国竞争对手盗窃其商业机密，操纵价格，并篡改对美出口产品的产地。ITC在声明中称，尚未对该事件的是非曲直作出认定。根据美国主要关税法第337项条款，美国钢铁公司寻求停止从中国最大钢铁生产企业和贸易公司的几乎所有进口活动。

--日本首相安倍料将把上调消费税计划推迟一至三年--消息

政府消息人士称，日本首相安倍晋三将推迟原定明年实施的上调消费税计划，也许最多推迟三年。安倍将辩称，这是七国集团(G7)为防范全球金融危机重演而努力的一部分。虽然上调消费税被认为是控制日本规模庞大公共债务的关键，但安倍及其助手暗示，在夏季参议院选举之前，有可能推迟上调消费税，因日本经济正处于衰退边缘，又面临通缩威胁。

--沙特阿美CEO称公司市占率继续提高，正准备IPO事宜

沙特国有石油巨头沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔(Amin Nasser)接受访问时称，该公司正在扩大市场份额，并且努力提高效率，希望能成为该国降低对能源出口依赖度的“桥梁”。纳瑟尔还对路透表示，沙特阿美正在推进通过股票上市实现部分私有化的准备工作；他称首次公开招股(IPO)计划是“愿景2030”计划的核心。“愿景2030”是由沙特阿拉伯副王储萨勒曼领导的一项长期经济计划。

[市场摘要]

--日本股市：收涨，因推迟上调消费税的可能性上升且日圆走软

日股在清淡交投中走高，因首相安倍晋三推迟上调消费税计划数年的可能性上升。日经指数小涨0.4%至16,834.84点，周线仅上涨逾0.5%，本周交投非常清淡。东证股价指数收盘涨0.5%至1,349.93点，周线上涨约0.5%。

--中国股市：沪综指震荡近收平，权重股持续护盘大盘表现依旧平淡

沪综指震荡近收平。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，散户人气依旧非常低迷，本周连续一周都有资金护盘权重股，大盘在目前区域尚无集中抛盘，随着对MSCI纳入A股指数的预期逐渐升温，料后市大盘继续维持弱势反抽走势。沪综指收报收报2,821.046点，跌1.397点或0.05%，该指数本周累计下跌0.16%；沪深300指数收报3,062.50点，跌0.06%。

--香港股市：收升于三周高位，受深港通等利多憧憬提振

逆转早盘跌势，终场收于三周高位，因市场憧憬中国当局很快将扩大香港与内地之间的跨境投资机会。恒生指数收高0.9%，至20,576.77点，本周共涨3.6%。恒生国企指数涨0.8%，至8,595.28点。

--汇市：美元走高，交易商等待美联储主席叶伦讲话

美元指数上涨，料创出去年11月以来最大月度涨幅，受到关于美联储可能在数月内升息的预期提振。投资者期望从美联储主席稍晚的讲话中寻找新的走势指引。美元指数涨0.1%至95.259，脱离周三触及的两个月高点95.661。欧元兑美元下滑至1.1180美元，在周三触及的两个月低点1.1129美元上方。美元兑日圆持平于109.70日圆，仍低于上周五所及的三周高位110.59。

--欧元债市：德债收益率触及10日低点，因美联储6月升息机率减弱

德国公债收益率(殖利率)跌至10日低点，本周弱于预期的数据和即将到来的英国脱欧公投，令美联储下月升息的可能性减弱。德国10年期公债收益率跌2个基点至10日低位0.127%，进一步脱离周三触及的一个月高位0.20%。多数其它欧元区公债收益率持平至微跌。

--国际油市：油价从每桶50美元关口回落，因供应过剩担忧犹存且美元走强

原油期货在亚洲时段下跌，之前在每桶50美元关口遭遇阻力，因投资者担心价格上涨可能会令关闭的原油产能重启，从而加剧全球供应过剩。0855GMT，布兰特原油跌0.6美元至每桶48.99美元，跌幅1.2%。美国原油期货跌0.46美元，或0.9%，至每桶49.02美元，周四曾涨至10月初以来最高位50.21美元。

--全球金市：金价触及八周最低，受美国加息前景打压

现货金跌至八周最低，本周或将录得九周来最大周线降幅，因市场预期美国将在两个月内加息，从而损及投资者对黄金的需求。0830GMT，现货金涨0.21%至每盎司1,222.35美元，本周迄今金价累计下滑约2.5%，或将录得3月25日以来最大单周降幅。美国期金涨1.8美元，报1,222美元。

--金属期市：伦铜小涨，但恐录得11月来最大月度跌幅

伦铜上升，获益于中国钢铁反弹，不过由于市场预期美国未来两个月有可能升息将会提振美元，铜价或遭遇半年来最差月度表现。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上扬0.77%，至每吨4,697美元，上日小涨。上海期货交易所期铜逆转盘初跌势，小幅收高至每吨35,910元人民币，受中国含铁金属商品涨势提振，上海螺纹钢及热轧卷板皆大涨约5%。(完)