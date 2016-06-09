《路透晚报》--6月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国央行降息至纪录低点，因贸易及结构性改革加剧经济风险

韩国央行周四祭出意外之举，将政策利率降至1.25%的纪录低点，多数分析师原预估7月降息。这是韩国央行2015年6月以来首次降息。央行总裁李柱烈表示，全球贸易低迷的景况比预期更糟，一旦企业开始加速重组，今年下半年下行风险将增加。

--中国5月CPI涨幅回落PPI继续改善，货币政策短期料稳健

受鲜菜价格大幅下跌影响，中国5月CPI涨幅低于市场预期，七个月来首次同比增速回落，显示短期高点已过；PPI则继续改善，同比跌幅创18个月最低值。分析师认为，通胀年内温和，不构成对经济的主要威胁，在中央强调推进供给侧改革且经济基本底部企稳之际，货币政策短期将保持稳健。

--日本4月核心机械订单锐减，预示未来资本支出疲弱

日本4月核心机械订单锐减，部分因南部制造业中心熊本地震灾害造成的影响，但分析师担心，这预示今年大部分时间的企业投资将保持疲弱。4月核心机械订单较上月减少11.0%，远高于预估中值减少3.8%。

--日本央行副总裁中曾宏警告风险，称必要时将宽松政策

日本央行副总裁中曾宏警告有迹象显示全球经济不确定性及民间消费疲弱，并暗示央行准备好必要时将扩大货币政策刺激以达成其通胀目标。他表示，负利率政策已在对经济发挥正面影响，假以时日影响将会扩散开来。

--独家：德国商业银行考虑持有巨额现金，不愿向ECB缴利息

熟知事况的消息人士指出，德国商业银行正在研究持有数10亿欧元计现金的可能性，以避免存放在欧洲央行还要支付惩罚性利息。两名官员表示，虽然该行还没有做出决定，但已经与德国政府进行讨论。若德国商业银行选择大规模囤积现金，这将是首家欧洲大型银行业者采取这类举措。

--德国4月经季调贸易顺差创出月度新高，进口意外下降而出口持平

德国4月进口意外下降而出口保持不变，贸易顺差增至月度新高。数据显示，4月经季节调整进口较前月减少0.2%，出口较前月持平，此前连续两个月增长。进口下降帮助4月经季节调整贸易顺差扩大至240亿欧元的新高。

--英国4月贸易逆差缩小，商品出口跳升至近三年高位

英国4月贸易逆差缩小幅度大于市场预期，4月全球商品贸易逆差105.26亿英镑，为12月来最小，4月全球商品和服务贸易逆差32.94亿英镑，为2015年9月来最小逆差。商品出口按月跳增11.2%，创1998年开始统计以来的最大增幅纪录。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，全球债券收益率下滑重创金融类股

日本股市日经指数周四下跌，金融类股因全球债券收益率下滑而领跌；而且日圆兑美元走高不利出口类股。日经指数跌1.0%至16,668.41点，接近最近几周交易区间中点。东证股价指数跌1.0%至1,337.41点。

--中国股市：休市

--香港股市：休市

--汇市：新西兰元受央行决议推高，美元兑日圆跌至五周低点

新西兰央行维持利率不变后，新西兰元应声上扬1.5%，今日迄今在主要货币中涨幅居首，新西兰元/美元在欧洲早盘报0.7121，上涨1.4%，但脱离亚洲盘的高点0.7148。日圆走强，美元兑日圆触及五周低点106.305，欧元兑日圆触及三年低点120.69日圆。

--欧元债市：10年期德债收益率创纪录新低，距离零水准渐行渐近

德国10年期公债收益率跌至纪录新低，美国债市的坚挺基调令德债收益率接近零水准。10年期美国公债收益率在周四盘初达到1.675%，为2月以来最低水准。指标德国10年期公债收益率跌至0.034%，创纪录新低。

--国际油市：油价一度触及2016年新高，因美国原油库存下降

油价盘中一度升至2016年新高，受美国原油库存下滑、美元贬值及需求强劲所激励，但一些分析师警告近期升势开始看来过度了。布兰特原油期货一度触及每桶52.86美元高位，0847GMT时跌0.14美元至每桶52.37美元。美国原油期货下跌0.06美元至每桶51.17美元，此前触及51.67美元高位。

--全球金市：金价触及三周新高，因美元走软和美联储升息预期降温

金价触及三周新高，隔夜跳升1.5%，得益于美元走软和美联储提早升息的预期降温。0846GMT，现货金几近持平于每盎司1,258美元，稍早一度高见1,266.01美元，创5月18日来最高。美国期金上升0.2%至1,264.90美元。

--金属期市：美元低迷之际，伦铜平盘附近震荡

伦敦期铜在平盘附近震荡，因美联储料推迟加息的预期下美元保持低迷。今日中国逢假期休市，导致成交量减少，也令市场缺乏方向。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.2%至每吨4,569美元。(完)