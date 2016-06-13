《路透晚报》--6月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国乐天酒店无限期推迟45亿美元IPO计划

韩国乐天酒店宣布，无限期暂停高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划，韩国检方发动突击搜查后，乐天酒店所属的乐天集团关联企业大受冲击。乐天酒店在监管文件中称，鉴于近期的“内部和外部事务”，作出该决定是为保护投资者。并称尽管撤销IPO计划，但仍将继续推行本地免税店扩张和海外新开免税店的计划。

--赌盘赔率显示英国公投选择留欧机率降至67.5%

根据博彩交易所必发(Betfair)提供的赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率降至67%，较上周下滑超过10个百分点。ORB公布为独立报所作的一项民调显示，“退欧”阵营支持率领先“留欧”阵营10个百分点后，赌盘赔率所反映的留欧机率在上周六降至约70%。

--德国总理默克尔称，需就中国的市场经济地位做进一步讨论

德国总理默克尔在与中国国务院总理李克强召开记者会时表示，有必要就世界贸易组织(WTO)规范下中国市场经济地位进行更多专家层级的讨论。默克尔同时提到，德国期望中国市场将对外国投资开放，她不希望见到中国就外国非政府组织制定的新法阻碍非政府组织在中国的运作。

--日本第二季大型制造业者信心恶化，但企业资本支出计划上调

日本4-6月大型制造业者信心连续第二季恶化，因日圆上涨；不过企业上调资本支出计划。大型制造商称，预计第三季企业景气将好转，为关注出口疲弱及忧心全球经济的决策当局带来一些鼓舞。这项调查结果料可让本周稍晚将举行会议的日本央行稍感宽慰。企业上修资本支出计划应可让央行更有理由称其负利率政策将可刺激放贷。

--威瑞森通讯和AT&T将入围雅虎互联网资产最后一轮竞购

据知情人士透露，美国通信业竞争对手威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)和美国电话电报公司(AT&T)将进入第三轮、也是最后一轮对雅虎(Yahoo!)核心互联网资产的竞购。其中一名消息人士称，在召开董事会会议对第二轮竞购情况进行评估之后，雅虎最早周一将开始联系竞购方，通知其是否能进入下一轮竞购。

--欧洲管委魏德曼称当前货币政策适宜，无需进一步放松

欧洲央行(ECB)管委会成员暨德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行需要给现有政策一些时间让其发挥作用，而且当前扩张性政策立场适宜，反驳进一步放松政策的呼声。

--赛门铁克将以47亿美元买下Blue Coat，加强企业安全业务

技术安全企业赛门铁克(Symantec)表示，将以46.5亿美元现金，将非上市网络安全公司Blue Coat收入囊中。这项交易可望加强赛门铁克企业安全业务的实力。

[市场摘要]

--日本股市：收盘大跌3.5%至五周低位，英国退欧担忧打压风险偏好

日本股市跌至五周低位，为连续第三日下滑，因英国退欧担忧打压风险偏好，并损及全球股市。日经指数收低3.5%至16,019.18点，创5月6日来最低。东证股价指数跌3.5%。JPX-日经400指数下滑3.4%。

--中国股市：沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅，利空因素叠加大盘承压

中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。沪综指收报2,832.07点，跌94.09点或3.21%，此前最大单日跌幅为2月25日的6.41%；上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。

--香港股市：收低2.5%，遭遇四个月来最大跌幅

香港股市遭遇四个月来最大跌幅，挥之不去的经济疑虑以及英国可能退欧带来的风险，令港股亦难摆脱全球股市的愁云惨淡。恒生指数收低2.5%，报20,512.99点，恒生国企指数下滑2.4%，报8,619.92点。

--汇市：日圆飙升，英镑因脱欧公投担忧而大跌

避险货币日圆全线上涨，兑欧元和英镑触及三年高点，因市场担心英国可能会在10天后的公投中投票赞成脱离欧盟。在投资者抛售高风险资产之际，日圆兑欧元飙升逾1%至119.05，创2013年2月以来最强水准。日圆兑全线下滑的英镑亦涨逾1%至150.16，为2013年8月以来最高。

--欧元债市：南部二线国家公债收益率攀升，有调查显示英国退欧阵营领先

欧洲南部二线国家公债收益率攀升。上周五的一项调查显示，支持英国退出欧盟的阵营要领先10个点。意大利和西班牙10年期公债收益率均上升4个基点，分别报1.35%和1.48%，而希腊同期限公债收益率上升约17个基点至7.85%。10年期德债收益率距离零值仍然仅一步之遥，报0.02%，上周五曾触及0.01%的纪录低位。

--国际油市：油价下跌，受亚洲经济前景黯淡及美元走强拖累

油价下跌，因亚洲经济前景转趋黯淡与美元走强而承压。美元走强将导致其他货币使用国家的燃料进口成本上涨。0818GMT，布兰特原油期货报每桶50.20美元，较前一交易日结算价下跌0.34美元或0.71%。美国原油跌0.44美元至每桶48.63美元。

--全球金市：金价触及四周高位，因亚股下跌且美元走软

金价触及四周高位，受本周主要央行会议以及6月23日英国“退欧”公投之前，美元走软以及亚洲股市下滑支撑。0819 GMT，现货金上涨0.51%至每盎司1,280.80美元，盘中触及1,284.20，为5月16日来最高。美国期金涨0.58%至每盎司1,283.3。以英镑计价的现货金触及2013年9月以来高位每盎司904.83英镑。

--金属期市：伦铜反弹，在主要央行会议前市场趋于谨慎

伦敦金属交易所(LME)期铜盘中一度上涨1.8%，从上周触及的四个月低点反弹。在美国、欧洲和日本央行会议前，盘中交投谨慎。0821 GMT，LME三个月期铜上涨0.85%至每吨4,548.50美元，盘中高见4,589。上海期铜主力合约小幅收高至每吨35,280元人民币。(完)