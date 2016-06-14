《路透晚报》--6月14日

图中为英国国旗与欧盟标识符。 REUTERS/Francois Lenoir

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国退欧疑虑导致10年期德债收益率跌破零，全球股市下挫

民调和博彩公司押注赔率显示，英国6月23日选择退出欧盟的机率上升。德国10年期公债收益率(殖利率)周二首次跌至负值，对英国可能退出欧盟的担忧促使投资者买入避险资产。英镑兑美元走势依然疲弱，接近两个月低点。MSCI明晟全球市场指数连续第四个交易日下滑。德国10年期公债收益率跌至低见负0.025%。

--IEA月报预期油市下半年将平衡，明年上半年料回到过剩状态

国际能源署(IEA)表示，在发生一系列意外的生产中断之后，全球原油供应与需求似乎在2016年趋于平衡，但预计在明年上半年回到供应过剩状态。IEA在月报中表示表示，2017年需求增幅可能持平在130万桶/日左右。这是IEA目前预估的今年需求增幅。

--德官员称若英国选择退欧，德国准备好因应市场波动加剧

德国财政部官员Jens Spahn称，若英国下周公投选择退出欧盟，德国做好准备因应市场波动加剧。“展现稳定性很重要，”Spahn说，并表示英国退欧将是个巨大损失，但德国和欧盟其他国家展现团结一致，表现出继续作为一个团体的决心，这样做很重要。Spahn表示，希望英国选民投票决定留在欧盟，但也表示不论公投结果如何，鉴于当前危机的深度，欧盟都需要重新评估其整体状况。

--日本财相对英国退欧公投可能引发日圆上涨发出警告

日本财务大臣麻生太郎对日圆再度上涨发出新的警告，称如果外汇市场投机性走势持续不断，他将作出“坚定的回应”。麻生太郎还说，鉴于英国下周举行的退欧公投可能扰乱全球金融市场，他将予以密切关注。当被问到如何看待日圆走强时，麻生表示不希望看到汇率大幅波动，汇率稳定极为重要。

--韩国检方又搜查乐天旗下至少10家公司，或涉及行贿基金调查

韩国乐天集团称，检方至少又搜查了10家公司，其中包括乐天化学，进一步加大公司面临的压力。乐天集团发言人称，乐天化学、乐天制果以及未上市的乐天建设(LOTTE E&C)均被当局搜查。乐天集团是韩国第五大集团公司。上周五检方搜查了乐天集团总部及旗下数家公司的办公室，其中包括未上市的乐天酒店。这次调查导致乐天酒店高达45亿美元的首次公开发行(IPO)计划搁浅。

[市场摘要]

--日本股市：收跌1%且盘中触及九周低位，受累于英国退欧担忧

日本股市触及九周低位。受英国下周公投可能选择退欧并引发全球市场动荡的担忧影响，日股继续承压。日经指数连续第四天下挫，收低1%至15,859.00点，此前一度触及4月12日来最低15,762.09点。东证股价指数收跌0.98%，JPX-日经400指数跌0.95%。

--中国股市：沪综指小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚

中国股市沪综指小幅收涨，MSCI明晟指数决定是否纳入A股前观望氛围浓厚。沪综指.SSEC收报2,842.19点，涨9.12点或0.32%，上证A股今日成交大幅萎缩至1,383亿元人民币，上日为1,981亿元。

--香港股市：收低，美联储会议及英国退欧公投不确定性打压人气

香港股市收低，围绕中国经济的担忧、以及本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议和下周英国退欧公投的不确定性打压市场人气。恒生指数跌0.6%收报20,387.53点；恒生国企指数跌0.4%至8,583.09点。

--汇市：日圆兑欧元触及三年高点，因英国退欧忧虑加剧

日圆兑欧元飙升至逾三年高点，因英国下周投票选择脱欧的可能性上升，促使投资者青睐日圆和其他传统避险资产。调查显示，“留欧”阵营支持率在6月23日公投之前上升，英镑兑美元较纽约汇市尾盘水平下跌1%，但仍持于周一所及两个月低点上方。

--欧元债市：10年期德债收益率破天荒首次跌至负值

德国10年期公债收益率(殖利率)破天荒首次跌至负值，因英国下周公投可能选择退出欧盟的疑虑升高，助长避险资产买需。10年期德债收益率下跌5个基点，至负0.025%。

--国际油市：原油期货下跌，受全球经济增长及英国退欧相关担忧拖累

原油期货亚洲盘下跌，投资者未理会油市供应趋紧的迹象，而聚焦于全球经济增长担忧和隔夜股市下跌。英国即将举行的公投有可能做出退出欧盟的选择。0818 GMT，布兰特原油期货跌至每桶50美元下方至49.64美元，跌0.71美元，为连续第四日下滑。美国原油期货跌0.77美元或近1.58%至每桶48.11美元，也是连续第四日下跌。

--全球金市：金价下跌，但美联储会议前夕仍徘徊在四周高点附近

金价小跌，投资者静待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后召开的为期两日的会议，以及6月23日英国公投结果。0819GMT，现货金跌0.38%至每盎司1,278.81美元，周一曾触及1,287美元，为5月16日以来新高。美国期金跌0.37%至1,282.2美元。

--金属期市：伦铜下滑，投资者在美联储会议之前保持谨慎

伦铜走软，因市场在上日上扬后稍作喘息，且美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后召开会议之前市场人气谨慎。0820GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.43%，报每吨4,537.50美元。上海主力期铜收低0.5%，报每吨35,110元人民币。(完)