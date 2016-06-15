《路透晚报》--6月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国财政大臣奥斯本称中长期资金正在逃离英国经济

英国财政大臣奥斯本周三表示，近期英镑汇价和英国股市大跌代表“中长期资金”正在离开英国经济，因为担心英国在欧洲的前景。但奥斯本拟议中的紧急预算案面临同党议员阻挠，57位执政的保守党议员已表示，若英国公投退出欧盟，他们将否决紧急预算案。

--美国就业增长放缓与英退疑虑，或促使美联储维持利率不变

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能维持利率不变，并且暗示在美国招聘放缓以及英国可能退出欧盟的情况下，是否仍计划在2016年升息两次。为期两天的政策会议结束后，美联储计划在1800GMT发布最新政策声明及经济预测，主席叶伦半个小时后将举行记者会。根据路透对151位分析师的调查结果，美联储隔夜贷款利率目标预计会保持在当前0.25-0.50%的区间。

--日本自民党政调会长：若英国退欧公投致日圆大涨，政府应出手

日本执政党自民党政调会长稻田朋美表示，如果下周的英国脱欧公投结果导致汇市出现过度和无序的震荡，日本政府应该采取行动。

--英国失业率降至逾10年低位，薪资增幅上升

英国截至4月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算失业率为5.0%，创2005年10月止的三个月以来最低，市场原预估失业率为5.1%。4月固定薪资增幅由上月的1.9%跳升至2.5%，为去年8月以来最大。国家统计局称，薪资增幅跳升有一部分是因4月开始调升最低工资，对零售业的影响特别明显。

--澳洲6月WESTPAC-MI消费者信心指数下滑，家庭对前景看法降温

一项衡量澳洲消费者信心的指标6月下滑，此前澳洲央行并未实现二度降息，家庭对于经济前景的乐观程度降温。墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)的调查显示，澳洲6月消费者信心指数较5月下滑1.0%，而5月时则是较前月跳升8.5%。

--新西兰第一季经常帐录得盈余，因旅游提振服务业

新西兰第一季经常帐录得盈余，截至3月的年度经常帐赤字持续收窄，因旅游业提振服务业，外国投资者在新西兰的投资回报减少。新西兰统计局数据显示，第一季实际经常帐为盈余13.06亿新西兰元，前季则为赤字26.14亿新西兰元。路透调查分析师预计为盈余10.50亿新西兰元。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因空头回补收高，央行会议及英国公投令投资者谨慎

日本股市震荡收高，在空头回补提振下，结束此前四日连跌走势，但即将出炉的多家央行会议结果以及围绕英国可能退欧的担忧令投资者紧张不已。日经指数收高0.4%至15,919.58点，逆转早盘跌势。东证股价指数涨0.4%，报1,277.11点。JPX-日经400指数上扬0.4%，报11,510.18点。

--中国股市：沪综指低开高走收升1.6%，MSCI暂不纳入A股消息负面影响有限

中国股市沪综指低开高走收升1.6%，成交量有所放大。分析师表示，因MSCI明晟公司宣布暂不将A股纳入MSCI新兴市场指数，令今日大盘低开近1%，其后在逢低买盘推升下一路攀升，午后走势逐渐平稳，但短期仍有诸多不确定性事件，料后市波动仍较大。沪综指收报2,887.210点，涨45.021点或1.58%。上证A股今日成交1,969亿元人民币，上日为1,383亿元。

--香港股市：上涨，内地股市回升带来乐观情绪

香港股市上涨，内地股市反弹带来乐观情绪。内地股市的投资者未受A股再度未被MSCI明晟公司纳入新兴市场指数的影响。不过香港股市依旧承压，投资者担心全球经济形势以及英国下周退欧公投的不确定性。恒生指数收涨0.4%，收报20,467.52点。恒生国企指数涨0.3%，报8,609.59点。

--汇市：股市回升打击日圆避险魅力，市场静候美联储利率决定

避险货币日圆和瑞郎下跌，因风险偏好复苏，不过在今日晚些时候美联储利率决定出炉前，大多数投资者保持谨慎。0823GMT，美元兑日圆小涨0.17%至106.26，脱离周二低点105.63。若美元跌破105.55日圆，有可能进一步下探2014年10月以来的最低位。同样的，美元兑避险货币瑞郎也上涨。

--欧元债市：爱尔兰较德国公债利差创一年最阔，担心受英国退欧牵连

爱尔兰较德国公债利差扩大至近一年最阔水准，因投资者担心，英国可能的退欧料对爱尔兰经济造成冲击。Tradeweb数据显示，稍早前爱尔兰和德国10年期公债收益率之差扩大至88个基点，为2015年7月以来最阔。

--国际油市：美国原油跌至三周低点，因美国库存上升及英国脱欧疑虑

原油期货下跌，英国可能退出欧盟的疑虑升高，及美国石油库存意外上升，令投资人无视国际能源署(IEA)有关油市目前处于平衡的说法。0857GMT，美国原油期货下跌0.45美元，至每桶48.04美元。布兰特原油下跌0.58美元，至每桶49.25美元。

--全球金市：金价持稳，市场静候美联储货币政策声明

金价持稳，前一日曾触及约六周高位。投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚公布的政策声明，与此同时还存在对英国退欧公投不确定性的担忧。0824 GMT，现货金报每盎司1,283.30美元，与前一交易日接近持平。周二曾触及5月6日以来最高1,289.80美元。美国期金报1,286.10美元，小跌0.16%。

--金属期市：伦敦期铜上扬逾1%，美联储决议出炉之前美元走软

伦敦期铜上涨超过1%，因在美国央行料将决议维持利率不变之前，美元走软，但英国脱欧公投日期逼近，令铜价涨势受限。0825GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.47%至每吨4,577美元。上海期货交易所主力期铜合约收平，报每吨35,320元人民币。(完)