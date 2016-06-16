《路透晚报》--6月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--经济增长担忧叠加英国退欧疑虑，亚欧股市及油价齐跌

亚洲及欧洲股市周四均下滑，油价则朝连续六个交易日下跌迈进。本周对于英国退欧的担忧主导市场，加上全球经济增长预期暗淡，这都使得投资者纷纷撤出原油和股市资产，转而买入避险资产。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下挫逾1%，泛欧绩优股指标FTSE EUROFIRST 300指数亦跌约1%。

--日本央行未在通胀低迷形势下进一步放松政策，推动日圆飙升

日本央行宣布维持货币政策不变，未推出进一步的货币刺激措施，尽管面临外部不利因素且通胀低迷。这带动日圆升至两年高位，令本已暗淡的经济前景进一步蒙阴。日本央行总裁黑田东彦态度坚定地强调，该央行刺激政策的积极效果正在逐步传导至经济。“日本经济可能会呈现出温和扩张的趋势，”黑田东彦在随后的新闻发布会上表示。

--瑞士央行称瑞银和瑞信可能均需额外筹集100亿瑞郎资本

瑞士央行称，瑞士两大银行瑞银和瑞士信贷可能各自需要再筹集100亿瑞郎(104亿美元)资本，才能满足新的杠杆要求。瑞士央行在年度金融稳定性报告中称，这两大银行可能通过发行高触发的或有可转债，来满足大部分的资本要求。

--瑞士央行维持指标利率不变，但警告英国退欧的风险

瑞士央行维持负利率在纪录低点不变，符合市场预期，央行称瑞郎汇率仍严重高估，将视需要继续积极干预汇市。央行指出“英国即将举行的是否留在欧盟的公投，可能引发不确定性和波动加剧。”央行总裁乔丹表示，央行将密切关注公投结果，“必要的话”将采取措施。

--欧元区经济公报称增长风险倾向下行，因英国退欧公投和新兴市场相关担忧

欧洲央行表示，欧元区经济将逐步缓慢回升，但风险仍偏于下档，因英国退欧公投和新兴市场相关担忧。经济展望同6月2日发表的政策声明相一致，ECB称与其区内投资将进一步增加，消费者支出也将维持在相对强劲的水准，主要风险仍源于欧元区之外。

--智库Ifo上调德国今明两年经济增长预估

德国智库Ifo上调德国2016年和2017年经济增长预估，指称劳动力市场强劲，以及政府难民支出增加。Ifo称，预计今年德国GDP增长1.8%，高于4月时预估的增长1.6%。预计德国2017年经济增长1.6%，高于4月时预估的增长1.5%。

--澳洲5月就业数据显示经济坚稳，但央行官员警告中国风险

澳洲5月就业数据显示经济情况相当不错，但决策官员仍注意到经济成长面临的外部风险，澳洲央行助理总裁肯特指出，中国经济转型所面临的挑战，对澳洲构成风险。澳洲统计局报告显示，澳洲5月失业率连续三个月持稳于三年低点5.7%。预料这不会成为下月恢复宽松的引信。

[市场摘要]

--日本股市：下跌3.1%至四个月低点，受日本央行按兵不动等因素拖累

日股跌至四个月低点，由于日本央行按兵不动，美联储也保持谨慎，这些因素令日圆走强。英国可能退欧引起的忧虑也是利空因素。日经指数跌3.1%至15,434.14点，为4月中以来最低。这是本季度该指数第六次跌幅超过3%。在2015年年中之前，跌幅超过3%的情况很少。东证股价指数跌2.8%至1,241.56点，为2月中以来最低。

--中国股市：沪综指震荡收低，外围市场普跌施压权重股走势低迷

中国股市沪综指震荡收低。分析师表示，隔夜美联储声明基本符合预期，今天A股以盘整为主，外围股市整体走软令大盘承压，权重股走势低迷。短线看，股指在2,900点上方面临较大技术压力，料后市仍以震荡整理为主。沪综指收报2,872.817点，跌14.393点或0.50%；上证A股今日成交2,018亿元人民币，上日为1,969亿元。

--香港股市：收挫逾2%，受英国退欧担忧加剧打击

香港股市收挫逾2%，英国可能退出欧盟的担忧，压过美国央行更加谨慎看待升息的消息影响。恒生指数收挫2.1%，至20,038.42点，恒生国企指数下跌2.3%，至8,409.81点。几乎所有的类股都下滑，能源和资讯科技类股领跌。

--汇市：日圆飙涨，此前日本央行没有进一步放松政策

日圆兑美元飙涨逾2%并触及近两年高点，之前日本央行没有进一步扩大货币刺激计划。日圆兑欧元、英镑也触及数年高点。日圆兑美元自6月初以来已升约7%，因对英国下周公投可能退出欧盟的担忧打击冒险意愿。0848GMT，美元兑日圆跌1.81%至104.08。

--欧元债市：10年期德债收益率跌至纪录低位，受美联储鸽派态度影响

德国10年期公债收益率(殖利率)在负值区域触及纪录新低；在美联储维持利率不变并调降经济成长预测后，美国升息预期降温，全球债市劲扬。德国10年期公债收益率创下负0.034%的纪录新低.30年期德债收益率降至0.50%，为逾一年最低水平。五年期德债收益率触及负0.49%的纪录新低。

--国际油市：原油期货下跌，受美国石油库存数据和英国退欧担忧拖累

原油期货价格下跌，或将录得连续第六日的跌势，此前数据显示美国石油库存降幅低于预期，而对于英国或退出欧盟的担忧仍存。0835 GMT，美国原油期货近月合约下跌0.69美元或1.44%，至每桶47.32美元。布兰特原油期货下滑0.71美元或1.45%，至每桶48.26美元。

--全球金市：金价触及近两年高位，美联储对升息前景看法谨慎

金价跳升至近两年新高，因美联储暗示明年收紧货币政策的步伐可能放缓。0836GMT，现货金涨1.7%至每盎司1,312.55美元。盘中曾触及2014年8月来高位1,313.60美元。美国期金涨1.28%至1,307.63,美元，盘中触及去年8月来最高水平1,316.80。

--金属期市：伦铜下跌逾1%，受英国退欧担忧拖累

伦敦期铜下跌逾1%，回吐上日部分涨幅，因英国可能退欧的担忧促使投资者逃离风险资产。0837GMT，LME三个月期铜跌1.27%至每吨4,580.50美元。周三涨2.5%，创3月4日以来最大单日涨幅。上海期货交易所主力期铜合约收高0.7%，报每吨35,410元，脱离日高36,000元。(完)