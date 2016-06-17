《路透晚报》--6月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--若英退公投引发动荡，日央行拟携手五家央行提供融资

熟悉情况的消息人士对路透表示，若金融市场因为英国脱欧公投的影响而出现动荡，日本央行准备与其他五家央行一起提供美元融资，其中包括英国央行和欧洲央行。消息人士表示，日本央行考虑动用2011年达成的美元融资协议框架。

--日本财务大臣麻生太郎深切关注日圆升值，称必要时将紧急应对

日本财务大臣麻生太郎表示，他对汇市“单边快速及投机”走势感到非常忧心，必要时他将做出回应，以确保汇率稳定。日本财务省、央行、以及金融厅开会讨论金融市场情势后，财务省财务官浅川雅嗣称，同意在紧盯市场的同时进行密切交流。

--欧元区4月经常帐盈余大增至362亿欧元，证券投资净流入亦劲增

欧洲央行数据显示，欧元区4月经常帐盈余扩大，且证券投资净流入亦大幅增加。欧元区4月经季节调整经常帐盈余362亿欧元，3月为盈余263亿欧元。4月直接投资/证券投资净流入1,288亿欧元，3月为净流入225亿欧元。证券投资净流入从99亿欧元升至1,181亿欧元。截至4月的12个月经常帐盈余占到欧元区内生产总值(GDP)的3.1%，高于上年同期的2.8%。

--新加坡5月非石油国内出口较上年同期增长11.6%，超出预期

数据显示，新加坡5月非石油国内出口较上年同期增长11.6%，增幅超出市场预估，受助于非货币黄金等非电子产品的出口增加。新加坡国际企业发展局(IES)在声明中称，5月经季调非石油国内出口较上月大幅增加16.8%。路透调查预估中值显示，5月非石油国内出口较上年同期萎缩2.3%，较前月增长2.6%。

--日经：日本三菱汽车因燃油经济性数据作假将向车主赔偿6亿美元

据日本经济新闻报导，日本三菱汽车计划向四款微型车的车主支付约6亿美元赔偿，每位车主将获赔10万日圆(960美元)。该公司对这四款微型车的燃油效率数据作假。根据日经的报导，还无从知道三菱汽车是否对其他使用错误油耗和测试数据的车型提供赔偿，以及赔偿多少。

--费加罗报：安赛乐米塔尔计划出售两家法国子公司

根据法国费加罗报报导，全球最大钢铁商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)准备出售两家子公司，将在法国超过17,200人的员工数削减约10%。报导称，准备出售的两家子公司为Solustil及WireSolutions。报导称，意大利关联企业Cellino及CLN可能买下Solustil的一部分，7月7日可能宣布WireSolutions的一个买家，美国橡树资本很有希望雀屏中选。

[市场摘要]

--日本股市：日圆企稳带动日经指数收涨1.1%，但周线仍跌6%

日股日经指数收盘上涨，从四个月低点反弹，因不断上涨的日圆企稳。日经指数收涨1.1%至15,599.66点，周四大跌3.1%，因日本央行周四决定暂不推出进一步的刺激措施，这推动日圆大幅上涨。东证股价指数收盘涨0.8%至1,250.83点；JPX-日经400指数收涨0.7%至11,270.83点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃

中国股市沪综指小幅收涨。分析师表示，今日大盘冲高回落，前期涨幅较大的板块多出现回调，有资金减仓迹象，市场在寻找新的热点，基因测序和供给侧改革相关板块表现活跃。目前市场对英国脱欧有所担心，并引发避险情绪上升和资金流出，投资者仍较谨慎，大盘或将继续震荡。沪综指收报2,885.105点，涨12.288点或0.43%，本周该指数累计下跌1.44%。上证A股今日成交1,952亿元人民币，上日为2,018亿元。

--香港股市：反弹收高0.7%，但周线录得跌幅

香港股市反弹，与亚洲股市的涨势一致，因投资者不安情绪有所缓和，之前英国一议员被刺被视为人气向不利于英国退欧转变。恒生指数涨0.7%至20,169.98点；恒生国企指数涨0.9%至8,485.87点。但恒指周线下跌4.1%，恒生国企指数周线下跌3.9%。

--汇市：英镑和欧元上涨，英国退欧公投民意料出现变化

英镑在伦敦盘初上涨0.5%，欧元也续涨，因留欧派议员遭遇枪击身亡料改变英国退欧公投的意见平衡。交易商普遍猜测，反对党工党议员Jo Cox周四遇袭身亡后，英国首相卡梅伦可能推迟原定于6月23日举行的退欧公投。0836GMT，英镑兑美元涨0.59%至1.4283。

--欧元债市：德国10年期公债收益率重返零上方，英国退欧机率降低

德国指标10年期公债收益率回升到零水准上方，因英国下周公投脱离欧盟的机率看似减小。英国支持留欧议员Jo Cox周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对脱欧公投的造势活动暂停。德国10年期公债收益率上升3个基点至0.01%，在周四的枪击事件发生前曾触及负0.037%的纪录低位。

--国际油市：原油价格七日来首次上扬，英国脱欧疑虑稍有缓解

原油价格上扬，为七日来首见，市场一直在担心英国退出欧盟的影响，现在则稍稍松了口气。0822 GMT，布兰特原油期货价格涨0.67美元或1.42%，报每桶47.86美元，上日暴跌3.6%。美国原油期货涨0.47美元或1.02%，报每桶46.68美元。该合约上日跌3.8%。

--全球金市：金价周线有望连三涨，但英国退欧公投前料走势震荡

金价小升，受美元走软的支撑，上日金价剧烈震荡，盘中升至近两年高位，但之后回落创三周来最大跌幅。0825GMT，现货金涨至每盎司1,284.60美元。本周以来金价上涨近1%。

--金属期市：伦铜上涨弹离四个月低点，周线料将上涨

伦敦金属交易所(LME)期铜上扬，脱离近四个月低点，因美元近期涨势暂停；不过成交稀少，因北半球进入夏季导致交易放慢。0902 GMT，伦敦期铜上涨1.06%至每吨4,583.00美元，部分收复昨日超过2%的跌幅。期铜本周料将录得1.4%的涨幅，但仍未远离上周触及的四个月低点4,483.50美元。(完)