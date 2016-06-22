《路透晚报》--6月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲第二季企业景气指数触及一年高点，因中国经济企稳

汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)一份调查显示，2016年第二季亚洲一些大型企业的信心攀升至一年最高位，受益于中国经济有缓慢企稳迹象。第二季期间，中国公布5月进口仅略有下降，降幅远小于市场预期，反映出随着政府加大基础设施项目支出以支撑经济增长，国内需求有所升温。

--新加坡金管局宣布将人民币投资纳入外汇储备

新加坡金管局周三表示，将从6月起把其人民币金融投资纳入到官方外汇储备。“这一举措是对中国金融市场稳步、精准自由化的认可，也代表机构投资者愈发接纳将人民币纳入全球资产组合，”新加坡金管局在其声明中称。

--花旗表示，公投结果若接近，留欧仍可能损害英国和欧盟的稳定

花旗银行的研究人员表示，他们相信英国周四公投将会以微弱多数的优势决定留在欧盟，但这样接近的投票结果仍然会损害到英国和欧盟的政治稳定性。“我们认为有60%的可能，多数英国人会在6月23日的公投中选择‘留欧’，”花旗给客户的研究报告称。“(我们的基准预估是)以微弱多数决定留下，这样还是有可能损害英国/欧盟的政治稳定性。”

--韩国经济下半年出口有望反弹，结束一年多的下降局面--贸易组织

韩国贸易协会(KITA)研究部门在年中报告中称，韩国出口有望在今年下半年反弹，结束持续了一年多的下降局面，这要归功于发达经济体的复苏以及全球油价的上涨。报告称今年7-12月出口料较上年同期增长0.9%，而上半年出口估计同比下滑10.1%。

--独家：麦当劳中国大陆和香港店面吸引首旅和三胞集团竞购--消息

知情人士对路透表示，麦当劳计划卖出中国大陆和香港店铺，已收到几份收购提议。有意买家包括北京首都旅游集团、三胞集团和中国化工集团。这笔交易价值可能高达30亿美元。但知情人士还表示，包括贝恩资本、TPG资本、凯雷投资集团在内的全球收购公司已进入竞购程序，他们考虑与某些中国战略买家结盟。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低，投资者赶在周四英国退欧公投前锁定获利

日经指数周三下跌，因牵动市场紧张神经的英国退欧公投将在周四举行，投资者在这之前锁定获利。日经指数下滑0.6%至16,065.72点；东证股价指数下跌0.7%至1,284.61点；JPX-日经400指数跌0.65%至11,594.15点。

--中国股市：沪综指震荡收升，煤炭板块受季节性因素影响领涨大盘

沪综指震荡收升。分析师表示，今日大盘探底反弹，煤炭板块受季节性因素影响领涨，但成交额再现萎缩。因月末市场资金面略显紧张，加之近期市场监管明显加强，以及临近英国脱欧公投，市场炒作情绪受到抑制仍较为谨慎。沪综指收报2,905.55点，涨26.99点或0.94%。沪深300指数收报3,133.96点，涨0.89%。

--香港股市：连续第四个交易日上涨，因英国有望留在欧盟

港股连续第四个交易日上涨，因投资者期望英国将在本周公投中选择留在欧盟，而美联储主席叶伦对于未来升息的谨慎调门，也安抚了市场人气。恒生指数收高0.6%至20,795.12点，恒生国企指数涨0.7%至8,763.11点。

--汇市：英镑和欧元在英国退欧公投前夕走强

英镑和欧元在英国公投前一天走高，英镑仅略低于今年最高水平。本周数项民调结果向“留欧”阵营倾斜。英镑在1.4680美元交投，较纽约收盘价上涨0.2%，但较周二高点1.4788低约0.01美元；美元兑日圆下滑约0.4%至104.42。美元指数下跌0.2%。

--欧元债市：德债收益率小跌，央行宽松倾向维持公债需求

投资者追高欧元区公债，他们的视线越过英国公投，关注美联储不急于升息和欧洲央行准备做更多努力来促进疲弱的经济增长。德国10年期公债收益率微跌至0.05%，但仍较上周四创下的纪录低位高出9个基点左右。包括南欧在内的其他所有欧元区公债收益率，日内均走低。

--国际油市：油价升破50美元，受美国原油库存下降支撑

油价在亚洲市场走高，美国原油亦突破每桶50美元；美国石油协会(API)发布的数据显示，库存下降幅度超过预期。0830GMT，美国原油8月合约涨0.46美元至每桶50.32美元。布兰特原油期货涨0.33美元至每桶50.92美元。

--全球金市：金价触及两周低位，市场关注英国公投

金价触及两周最低，亚洲股市上涨，因一些迹象表明英国将投票决定留在欧盟。0830GMT，现货金小跌0.02%至每盎司1,267.8美元，盘中一度跌至1,261.01，创6月9日以来最低。美国期金跌0.17%至每盎司1,270.3美元。

--金属期市：伦铜涨至两周高位，因市场寄望英国将留在欧盟

伦敦期铜涨至两周高位，因市场寄望英国公投将决定留在欧盟，导致美元的避险需求回落。0830GMT，伦敦金属交易所三个月期铜涨0.95%至每吨4,714.5美元，稍早触及6月6日以来最高的4,725美元。上海期货交易所主力期铜收涨1.6%，至每吨36,260元人民币。(完)