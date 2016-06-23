《路透晚报》--6月23日

图中为欧盟标识与英国国旗。 REUTERS/Francois Lenoir

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本6月制造业PMI初值为47.8，连续第四个月活动萎缩

一项初步调查显示，日本6月制造业活动萎缩速度与上月大体相同；但由于4月地震导致供应链断裂以及出口下滑，因此担忧情绪仍未消散。日本6月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后为47.8，与上月终值47.7大体持平。Markit称，最新调查数据显示，日本的制造业状况进一步恶化。生产和新订单均以明显幅度下滑，受国际需求大幅下降影响。

--欧元区6月企业活动增速放缓，服务业深陷困境

欧元区6月企业活动的放缓幅度超过预期，暗示第二季经济表现不会像年初那样强劲。Markit公布，欧元区6月综合PMI初值降至17个月低点52.8。路透调查的预估为53.0。

Markit德国6月综合PMI初值为54.1，自5月的54.5小幅下滑，但该指数仍保持稳定，显示德国经济很可能在第二季以稳健步伐扩张。

法国企业活动四个月来首次放缓，因罢工事件给企业增添麻烦。Markit法国6月综合PMI初值降至49.4，大大低于分析师平均预期的51.0。

--日本央行委员木内登英警告央行政策工具变少，敦促检视负利率政策

日本央行审议委员木内登英称，央行应该检视其负利率政策及通胀目标时间框架；在市场遭受严重冲击的情况下，日本央行能够为扶助经济所做的余地并不大。木内登英表示，实施负利率的惊人决定损害了央行的信誉，因这么做降低了央行措施的可预测性。他并称，不应该力争只凭货币政策在短期内实现2%的通胀目标，而是应该重新设定实现中长期通胀目标的时间表，同时以灵活的方式实施货币政策。

--韩国央行：需推进支持性财政货币政策支撑的结构改革

韩国央行货币政策委员会称，对于当前由货币及财政政策来支撑的结构性改革，韩国必须加以推进。目前市场猜测，韩国政府可能最早下周宣布一项追加预算来提振经济活动。央行政策委员会委员Hahm Joon-ho表示，围绕美国和中国经济的不确定性令人担心，除非采取适当的措施，否则韩国出口导向型经济的放缓速度可能会过快。

--消息：若英国退欧，G7将发布联合声明平抑市场 直接了解准备情况的政府官员透露，七国集团(G7)财金领袖将发表联合声明，强调称若英国公投选择退出欧盟，他们准备采取一切必要举措来平抑市场。由于此事敏感，上述官员不愿署名。他们表示，G7国家财金当局正在就一份声明草案进行协商，而且在周四英国公投结果明朗后不久，就会公布这份声明。这些官员称，日本财务大臣麻生太郎还可能单独公布一份声明，以防止英国退欧公投引发日圆过度升值。

熟悉情况的消息人士表示，在英国退欧公投之前，日本金融厅正在监控日本银行业者和券商的外币流动性。

--新加坡等交易所上调保证金，因担心英国公投后市场波动

新加坡交易所(SGX)称已上调企业保证金，因预计英国脱欧公投会导致市场波动加剧。亚洲将是周四英国脱欧公投后第一个开始交易的市场。交易员预计市场将极为波动。亚洲交易所中，新加坡交易所率先证实上调交易保证金，不过交易商对路透称，香港交易所及伦敦证券交易所集团(LSE)旗下LCH的澳洲分支私下均对经纪商称，可能上调保证金，或追加保证金。

--菲律宾及挪威央行维持利率不变

菲律宾央行维持指标利率不变，符合市场预期，理由是国内需求强劲，而且通胀率有望持稳在今明两年的目标。

挪威央行如市场预估将指标利率维持在0.50%不变，但央行重申未来可能进一步降息，以对抗油价低迷引发的经济下滑。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.1%，成交值创今年第二低

日本股市收涨，受投资者在英国公投前的空头回补拉动。日经指数收涨1.1%至16,238.35点，为10日来最高；东证股价指数也上涨1.1%至1,298.71点。成交值为1.57万亿日圆，为今年第二低位。钢铁类指数和运输类指数涨幅居前。

--中国股市：沪综指震荡收低，英国公投前市场观望情绪较浓

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，随着英国脱离欧盟全民公决日的到来，A股市场面临不确定性因素上升，再加上热点板块正在切换过程中，场内观望气氛较浓，大盘呈现窄幅整理走势。沪综指收报2,891.960点，跌13.590点或0.47%。上证A股今日成交1,634亿元人民币，上日为1,561亿元。

--香港股市：连续第五日收升，等待英国公投

香港股市连续第五日收升，反映出投资者乐观情绪上升，预期英国将继续留在欧盟之内。恒生指数收高0.4%，报20,868.34点。恒生国企指数涨0.3%，报8,785.07点。但交投依然清淡，投资者作壁上观，等待英国公投。

--汇市：英镑触及年内高点，因预计英国将选择留在欧盟

英镑兑美元升至2016年以来高位，此前最新民调显示英国留欧的支持率升高，英国目前正在进行公投来决定是否留在欧盟。0819GMT，英镑兑美元上涨0.4%至1.4770，此前触及年初以来高位1.4847。美元兑日圆涨0.1%至104.52。欧元扩大涨幅，兑美元上涨0.24%至1.1322。

--欧元债市：避险德债受宠，市场交投淡静

随着英国公投拉开帷幕，市场笼罩谨慎情绪，避险德债备受青睐。德国10年期公债收益率下滑2个基点至0.05%，30年期德债收益率下跌3个基点至0.64%。其它欧元区公债收益率走低1-2个基点，交投清淡。

--国际油市：油价小升，静候英国公投结果

油价略上升，摆脱美国库存降幅小于预期的影响，市场正屏息以待英国公投结果。0814GMT，8月布兰特原油期货上涨0.25美元，至每桶50.13美元。美国原油涨0.2美元至每桶49.33美元。

--全球金市：金价守在两周低点附近，等待英国公投

金价小涨，稍早触及两周新低，投资者谨慎乐观认为英国选民将在今日稍后的公投中选择留在欧盟。若英国投票赞成退欧，恐将欧洲经济拖回至衰退，从而加大全球经济压力，增加黄金的避险吸引力。0816GMT，现货金涨0.2%，报每盎司1,268.60美元，稍早曾触及1,260.36美元的6月9日以来最低。美国期金涨0.08%至1,271美元。

--金属期市：伦敦期铜徘徊在两周高位附近

伦敦期铜徘徊在逾两周高位附近，因美元走弱。不过随着英国公投即将展开，涨幅受到了限制。0817GMT，LME三个月期铜涨0.6%至每吨4,730美元。上海期铜收高1%至每吨36,270元人民币。(完)