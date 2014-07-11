央企混和所有制改革将分批试点 首批名单最快下周公布--报载

路透上海7月11日 - 国资委今年重点工作之一的混和所有制改革将有进展。中国证券报周五引述消息人士称，央企混合所有制改革将主要采取分批试点的模式，最快下周二将公布第一批试点企业名单。

今年以来，围绕混合经营、融合发展，国企和民企已开始积极探索。包括中石油、中石化、中国电信等十多家央企及地方政府纷纷提出混合所有制改革计划，但均未进入实际操作阶段。

报导表示，下周第一批央企混合所有制改革试点的推出，将推动以“边试点边探索”方式进行的改革不断完善相关制度，这无疑吹响了混合所有制改革的“集结号”。

本月稍早中国石化(0386.HK)(600028.SS)发布公告，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本。

发展混和所有制主要是加快推进国有企业特别是母公司层面的公司制、股份制改革，涉及四种形式：涉及国家安全的少数国企和国资投资运营公司，可以采用国有独资形式；涉及国民经济命脉的重要行业和关键领域的国有企业，可保持国有绝对控股；涉及支柱产业和高新技术产业等行业的重要国有企业，可保持国有相对控股。

此前已有包括上海、广东、湖北、山东等多地相继披露混合所有制改革方案。如上海市最新公布的推进国有企业改革意见指出，以发展公众公司为混合所有制的主要实现形式，其主要途径包括公司制股份制改革、开放性市场化双向联合重组以及股权激励和员工持股等三条；预计经过3-5年的持续推进，上海将基本完成国企公司制改革。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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