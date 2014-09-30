发改委就企业债风险正式发文 资产负债率指标略松动--消息

路透上海9月30日 - 两位消息人士周二透露，在8月初召集相关承销商开会后，中国国家发改委近期正式下发关于企业债风险防范的试行文件，最终文件内容与8月会议相比多数变动不大，仅部分偿债保障措施中的资产负债率指标略有松动。

8月会议曾要求：对于城投类资产负债率超60%、产业类资产负债率超70%企业发行企业债，原则上要求提供担保；资产负债率超80%的，原则上不予受理。

据消息人士提供的发改委《关于试行全面加强企业债券风险防范的若干意见的函》，正式文件在上述基础上并增加：若主体信用级别达到AAA的，城投类和产业类企业的资产负债率可分别放宽为70%和75%，同时必须提供担保措施。

另外，资产负债率红线从之前的不能超过80%，调整为资产负债率若超过85%，债务负担沉重，偿债风险较大的企业，不予核准发债；主体信用级别达到AAA的，经研究可适当放宽要求。

这显示在企业财务杠杆率整体较高的大背景下，监管层虽然也在警示企业债券融资风险，但同时对财务指标的硬性要求有所放松。

而债券评级在核准过程中的作用也明显提高。上述文件显示，发债企业跟踪评级被降级或者评级展望被调整为负面的，主承及省市发改委部门应高度重视，提出保障偿债的措施。

“条款具体变动不是很大，预计企业债发行速度会慢下来，9月份已经少了很多。”北京一家银行信用债交易员介绍。

路透暂时未联络到国家发改委对上述消息予以置评。

数据显示，前八个月中国企业债发行规模为5,593.2亿元人民币，已超过去年全年的4,752.3亿元，其中8月发行量为680亿元；而9月路透统计显示发行规模降至460亿元。

除前述资产负债率指标有所松动外，正式文件其他要求与8月会议内容变动不大。比如企业债发行加快和简化审批类的标准仍为：资产负债率标准低于20%，只有地方政府的首只城投债才可享受资产负债率低于30%。

从严审核类的资产负债率标准也没变动：城投类企业是60%以上，一般生产经营性企业70%以上，且债项级别在AA+以下；以及连续发债两次以上，且资产负债率高于60%的城投类企业。

为警示企业债风险，国家发改委8月初曾召集部分承销商机构召开企业债风险座谈会，严格确认土地资产有效性，明确加快和简化审核类和从严审核类的新标准，限制发债企业对政府相关部门的应收帐款比例，以及将发债企业申报的时间间隔由六个月调整为一年等。（完）

(发稿 徐永；审校 张喜良)

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